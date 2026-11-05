México

Caso Vadhir Derbez: despacho de denunciante cancela conferencia y habla sobre respuesta de la FGR

La firma Vega Mac Gregor Arellano informa que no realizará el encuentro previsto este 5 de noviembre

Primer plano de Vadhir Derbez, un hombre con tez morena, barba incipiente y gorra oscura, mirando hacia abajo con expresión seria. Se ve una cadena plateada
El actor es acusado por una modelo estadounidense de 19 años. (Vadhir Derbez: Instagram)
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El despacho Vega Mac Gregor Arellano, que afirma representar a una mujer que presentó una denuncia contra Vadhir Derbez, difunde este 5 de noviembre un nuevo comunicado sobre el caso.

La firma señala que la ruta para atender el asunto será la investigación institucional y sostiene que respeta el debido proceso y la presunción de inocencia.

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El pronunciamiento ocurre un día después de que la defensa legal de la denunciante anunciara que pediría una cita con la titular de la FGR, Ernestina Godoy, para dar seguimiento a la carpeta relacionada con el presunto delito de violación atribuido al actor.

El despacho cancela la conferencia que había convocado

Vega Mac Gregor Arellano informa que queda cancelada la conferencia de prensa programada para este 5 de noviembre en Ciudad de México. El despacho no detalla si habrá una nueva fecha para presentar públicamente la solicitud de reunión con la fiscal general de la República.

Primer plano de Vadhir Derbez con gafas de sol sobre la cabeza mientras habla frente a varios micrófonos
El actor mexicano Vadhir Derbez atiende a varios medios de comunicación durante una rueda de prensa. (YouTube: Roger MX)

En el comunicado, fechado este 5 de noviembre, la firma explica que la convocatoria tenía un único objetivo: que la denuncia presentada por su representada fuera atendida por las autoridades.

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El despacho asegura que la FGR respondió con “prontitud y sensibilidad”. A partir de esa respuesta, considera que el cauce para el asunto es la investigación a cargo de las instituciones.

La firma tampoco precisa qué área de la Fiscalía General de la República recibió el planteamiento ni las diligencias que, en su caso, se habrían iniciado o programado dentro de la indagatoria.

“Seguiremos acompañándola dentro del procedimiento, con pleno respeto al debido proceso y a la presunción de inocencia”, indica el documento difundido por la asesoría jurídica de la presunta víctima.

El video donde estan cantando una canción rápidamente se llevó los aplausos de sus seguidores Crédito: (Youtube/ Vadhir Derbez)
El cantante y actor Vadhir Derbez compartió un video en sus redes sociales junto a su hermana menor, Aitana

La defensa había anunciado una solicitud de cita con Ernestina Godoy

La representación legal había informado que este 5 de noviembre solicitaría una reunión con Ernestina Godoy para pedir que la investigación avanzara con objetividad, diligencia y perspectiva de género.

La convocatoria original contemplaba un acto a las 10:00 horas en la sede de la FGR ubicada en la calle Doctor Velasco, en la alcaldía Cuauhtémoc.

El despacho también había previsto atender preguntas de medios al terminar el acto. En la convocatoria difundida el 4 de noviembre, la firma mencionaba que una organización de mujeres acompañaría a la denunciante para expresar una postura sobre el caso.

El comunicado más reciente no identifica a ese colectivo ni informa si la solicitud de audiencia con la fiscal general será presentada por otra vía o si ya fue recibida formalmente por la Fiscalía.

La defensa de la denunciante sostiene que busca el esclarecimiento de los hechos y el acceso a la justicia. La firma subraya que su acompañamiento continuará dentro de los canales institucionales.

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