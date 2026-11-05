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Auditoría definirá si Hernández Casillas enfrentará una denuncia penal tras investigación de la UIF

El organismo financiero inmoviliza recursos de 25 individuos y 15 empresas tras detectar operaciones inusuales, aunque los bancos aún no informan cuántas cuentas están afectadas ni los montos correspondientes al caso

Crédito: Poder México
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La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) incorporó a su lista de personas bloqueadas a 25 personas físicas y 15 personas morales, en el marco de una investigación vinculada con el Instituto Nacional Electoral (INE). La presidenta Claudia Sheinbaum señaló en conferencia de prensa que, si resulta procedente, la UIF presentaría una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República (FGR).

Qué informó la UIF sobre el bloqueo de cuentas

El titular de la UIF, Omar Reyes Colmenares, explicó que el bloqueo fue anunciado en el boletín de prensa del día anterior y que deriva de los análisis que realiza la unidad. Indicó además que se comparte información con la Auditoría Superior de la Federación (ASF), a partir de un acuerdo de intercambio firmado en septiembre.

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El funcionario precisó que la UIF no puede dar a conocer los nombres de las personas bloqueadas, con base en el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito. Según explicó, la lista es secreta y solo se entrega a las instituciones financieras y no financieras que deben inmovilizar los recursos. Agregó que, al existir una carpeta de investigación, también estaría impedido legalmente.

Reyes Colmenares señaló que aún no se conoce el número de cuentas ni los montos, ya que la banca tarda varios días en reportarlos a la unidad.

Indicadores de riesgo: qué analizó la UIF

Tres funcionarios del INE cercanos al proveedor José Alfredo Hernández Casillas han renunciado. Crédito: INE
Tres funcionarios del INE cercanos al proveedor José Alfredo Hernández Casillas han renunciado. Crédito: INE

El titular de la UIF explicó que el análisis parte de reportes de operaciones inusuales o sospechosas enviados por el sector financiero. Sobre este caso, indicó que no se trata de una sola irregularidad, sino de un conjunto de indicadores, entre ellos:

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  • Recursos que permanecen poco tiempo en una cuenta y son trasladados.
  • Movimientos entre cuentas de personas sin actividad comercial aparente.
  • Participación de personas estudiantes o adultas sin relación comercial aparente.

Lo que dijo Sheinbaum sobre los hermanos Hernández Casillas

Al ser cuestionada sobre si los hermanos Hernández Casillas están relacionados con algún grupo delictivo, la mandataria respondió que no se ha encontrado que pertenezcan a uno. Explicó que la investigación, realizada mediante el SATI y la UIF, analiza acciones de lavado de dinero, y precisó que este delito no implica necesariamente vínculos con la delincuencia organizada. Se refirió a recursos de contratos que habrían sido colocados de manera ilegal en otras cuentas.

Sobre si Guadalupe Taddei y los hermanos Hernández Casillas permanecen en el país, Sheinbaum indicó que el Gabinete de Seguridad no ha comentado el tema, pero que “es lo que presumimos”. Remitió a la revisión de la investigación.

Ruta legal: UIF, FGR y ASF

La presidenta detalló que, una vez que los bancos entreguen la información de las cuentas, la UIF evaluaría si existe un esquema que deba denunciarse ante la FGR. A partir de ahí, dependería de la FGR y de la ASF, mediante sus propios procedimientos. En caso de sanciones administrativas, el proceso concluiría en el Tribunal de Justicia Administrativa.

Cuando se le preguntó qué delitos podrían imputarse a los hermanos Hernández Casillas, respondió que esto se definirá cuando lo establezcan la ASF y la UIF, con toda la información reunida.

Llamado a transparentar contrataciones

Sheinbaum afirmó que los órganos internos de control y la ASF deben hacer su trabajo y que es importante dar certeza a la elección de 2027. Señaló que corresponde al Consejo General del INE establecer transparencia y lineamientos claros de contratación, tanto en el instituto como en los organismos públicos electorales locales.

Información pendiente

Hasta el momento, no se han difundido oficialmente los nombres de las personas bloqueadas, el número de cuentas ni los montos involucrados. Tampoco se ha precisado qué delitos, en su caso, serían denunciados. Las referencias a las personas mencionadas corresponden a señalamientos dentro de una investigación en curso.

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