América pierde a Brian Rodríguez para el partido contra Pumas: así ha sido la pelea del uruguayo contra las lesiones

El charrúa regresará a la sala médica para recuperarse antes de la Liguilla. (REUTERS/Eloisa Sanchez)

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El Club América enfrenta un contratiempo importante en la recta final de la fase regular. Esto luego de que se confirmara que Brian Rodríguez quedó descartado de manera definitiva para disputar una edición más del Clásico Capitalino frente a los Pumas de la UNAM, correspondiente a la Jornada 16 del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX.

Las alarmas se encendieron durante la antesala del compromiso anterior frente a los Diablos Rojos del Toluca. El atacante figuraba en el esquema titular para arrancar dicho encuentro; no obstante, durante los ejercicios de calentamiento en el terreno de juego, sintió una molestia aguda en la parte posterior del muslo que le impidió disputar el cotejo.

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Rodríguez se ha consolidado como el jugador más importante de las Águilas. (EFE/ Francisco Guasco)

¿Qué tiene Brian Rodríguez?

Tras retirarse de la cancha visiblemente contrariado, los estudios médicos posteriores confirmaron una lesión en el bíceps femoral, la cual requiere reposo y trabajo de rehabilitación inmediata.

El cuerpo técnico y los servicios médicos del conjunto de Coapa determinaron no arriesgar la integridad física del futbolista en un duelo de alta exigencia física y fricción como lo es la visita al Estadio Olímpico Universitario.

La institución azulcrema optó por no fijar un tiempo específico para su retorno a las canchas, limitándose a señalar que su reincorporación dependerá de la respuesta al tratamiento, con la mirada puesta en tenerlo disponible para la fiesta grande del futbol mexicano y evitando una recaída prematura.

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La ausencia de Rodríguez representa un impacto sustancial para el esquema táctico ofensivo de las Águilas. A lo largo del Apertura 2026, el dorsal charrúa se había consolidado como uno de los generadores más desequilibrantes del plantel, acumulando cinco goles y tres asistencias, promediando una intervención directa de gol prácticamente cada 90 minutos de juego. Sin su velocidad por los costados y capacidad en el mano a mano, el técnico americanista deberá ajustar sus piezas en ataque para suplir a uno de sus elementos más productivos del certamen.

(X/ @ClubAmerica)

El historial de lesiones que ha frenado la regularidad de Brian Rodríguez

A pesar de sus notables condiciones individuales y de su capacidad goleadora en momentos determinantes, la trayectoria de Brian Rodríguez con el conjunto azulcrema ha enfrentado constantes pausas debido a complicaciones físicas. En los últimos años, el futbolista uruguayo ha lidiado con percances musculares y articulares que le han impedido hilvanar torneos con continuidad absoluta:

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Temporada 2023-2024 (Lesión en la rodilla izquierda): Fue uno de los episodios más complejos de su paso por México. Tras una jugada accidental en el Estadio BBVA ante Monterrey, sufrió una luxación de rótula combinada con ruptura de retináculo medial y ligamento patelofemoral medial, percance que requirió intervención quirúrgica y lo apartó de las canchas por más de seis semanas (alrededor de 44 días de recuperación y 9 encuentros oficiales perdidos).

Temporada 2024-2025 (Problemas musculares recurrentes): Durante este ciclo, el extremo padeció complicaciones de origen muscular en las piernas y sobrecargas en el muslo que lo dejaron inactivo durante más de 35 días, perdiéndose seis compromisos en momentos clave de la competencia local y de torneos internacionales.

Torneo Apertura 2026 (Esguinces y sobrecargas previas): A lo largo de la actual campaña, el atacante ya había resentido un esguince menor que lo marginó de una jornada, sumado a dosificaciones de carga física por parte del cuerpo técnico para evitar fatigas musculares.

Lesión muscular en el bíceps femoral (Noviembre 2026): El actual problema registrado en el calentamiento frente a Toluca, que no solo lo margina del clásico ante los universitarios, sino que pone en duda su convocatoria con la selección de Uruguay para la próxima fecha FIFA de compromisos internacionales.

El mediocampista azulcrema estará bajo observación médica durante la semana. (REUTERS/Eloisa Sanchez)

Cuándo, a qué hora y dónde ver el Clásico Capitalino

El enfrentamiento entre universitarios y azulcremas marcará uno de los duelos más atractivos del fin de semana futbolero, con ambos conjuntos buscando afianzar sus posiciones rumbo a la fase final del certamen. A continuación, se detallan todos los datos clave para seguir la transmisión del partido:

Jornada: Fecha 16 del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX

Sede: Estadio Olímpico Universitario, Ciudad de México

Fecha: Sábado 7 de noviembre de 2026

Horario: 21:00 horas (tiempo del centro de México) / 22:00 horas (tiempo del Este de EE. UU.)

Transmisión de televisión en México: Canal 5 (televisión abierta) y TUDN (televisión por suscripción)

Plataformas de streaming en México: ViX (plan premium)