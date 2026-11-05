Liga Mx: partidos de la jornada 16 que se transmitirán por televisión abierta

La Fase Regular del Torneo Apertura 2026 entrará en su tramo final el próximo fin de semana con la disputa de la jornada 16. A continuación, la programación completa y los encuentros que podrán seguirse por televisión abierta.
La actividad comenzará el viernes 6 de noviembre con tres partidos, seguirá el sábado con cuatro duelos y finalizará el domingo 8 con dos compromisos.
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¿Cómo va el Apertura 2026 hasta el momento?
América, Chivas y Cruz Azul comparten el liderato del Apertura 2026 con 29 puntos tras 15 jornadas, cuando restan dos fechas para definir los puestos rumbo a la Liguilla. Atlas se mantiene cerca con 27 unidades y Toluca ocupa el quinto sitio con 24.
Tijuana, León y Santos cuentan con 22 puntos, mientras Monterrey suma 21. Pumas y Querétaro tienen 20 unidades y buscan sostenerse en la zona de clasificación. Juárez permanece en el último puesto con ocho puntos, seguido por Necaxa, con 10.
La jornada 15 dejó triunfos de FC Juárez, Atlas, Pumas, Pachuca, Santos y Cruz Azul. Juárez venció 3-1 a Querétaro, Atlas superó 1-0 al Atlético de San Luis, Pumas ganó 2-1 a Puebla y Pachuca derrotó 3-0 a Tigres.
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Monterrey y Guadalajara empataron 3-3 en uno de los partidos con más goles de la fecha. América igualó 2-2 con Toluca, Santos venció 1-0 a Necaxa y Cruz Azul derrotó 2-1 a León.
Partidos de la jornada 16 que serán transmitidos por televisión abierta
TV Azteca transmitirá el partido de Tigres vs. Cruz Azul. Por su parte, Televisa emitirá los encuentros de Toluca vs. Monterrey y Pumas vs. América.
El resto de la jornada 16 podrá verse por televisión de paga o mediante plataformas de streaming.
San Luis vs. FC Juárez
- Fecha: Viernes 6 de noviembre de 2026
- Hora: 7:00 pm (hora del centro de México)
- Lugar: Estadio Libertad Financiera, San Luis Potosí, San Luis Potosí
- Transmisión: ESPN, Disney +, ViX
Necaxa vs. Tijuana
- Fecha: Viernes 6 de noviembre de 2026
- Hora: 7:00 pm (hora del centro de México)
- Lugar: Estadio Victoria, Aguascalientes, Aguascalientes
- Transmisión: FOX
Atlante vs. Santos
- Fecha: Viernes 6 de noviembre de 2026
- Hora: 9:00 pm (hora del centro de México)
- Lugar: Estadio Banorte, Ciudad de México
- Transmisión: ESPN, Disney+
Atlas vs. Pachuca
- Fecha: Sábado 7 de noviembre de 2026
- Hora: 5:00 pm (hora del centro de México)
- Lugar: Estadio Jalisco, Guadalajara, Jalisco
- Transmisión: TUDN, ViX
Tigres vs. Cruz Azul
- Fecha: Sábado 7 de noviembre de 2026
- Hora: 5:00 pm (hora del centro de México)
- Lugar: Estadio Universitario, San Nicolás de los Garza, Nuevo León
- Transmisión: TV Azteca, FOX
Toluca vs. Monterrey
- Fecha: Sábado 7 de noviembre de 2026
- Hora: 7:00 pm (hora del centro de México)
- Lugar: Estadio Nemesio Diez, Toluca, Estado de México
- Transmisión: Televisa, TUDN, ViX
Pumas vs. América
- Fecha: Sábado 7 de noviembre de 2026
- Hora: 9:00 pm (hora del centro de México)
- Lugar: Estadio Olímpico Universitario, Ciudad de México
- Transmisión: Televisa, TUDN, ViX
Querétaro vs. Puebla
- Fecha: Domingo 8 de noviembre de 2026
- Hora: 6:00 pm (hora del centro de México)
- Lugar: Estadio La Corregidora, Querétaro, Querétaro
- Transmisión: FOX
León vs. Guadalajara
- Fecha: Domingo 8 de noviembre de 2026
- Hora: 8:00 pm (hora del centro de México)
- Lugar: Estadio Nou Camp, León, Guanajuato
- Transmisión: FOX
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