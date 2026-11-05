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Liga Mx: partidos de la jornada 16 que se transmitirán por televisión abierta

En total, tres juegos de la penúltima fecha podrán verse de forma gratuita por televisión

La Fase Regular del Torneo Apertura 2026 está por terminar y el próximo fin de semana se jugará la jornada número 16 (X@LigaBBVAMX)
La Fase Regular del Torneo Apertura 2026 está por terminar y el próximo fin de semana se jugará la jornada número 16 (X@LigaBBVAMX)
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La Fase Regular del Torneo Apertura 2026 entrará en su tramo final el próximo fin de semana con la disputa de la jornada 16. A continuación, la programación completa y los encuentros que podrán seguirse por televisión abierta.

La actividad comenzará el viernes 6 de noviembre con tres partidos, seguirá el sábado con cuatro duelos y finalizará el domingo 8 con dos compromisos.

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El mexicano es infalible en cobros de penalti
El mexicano es infalible en cobros de penalti (CRUZ AZUL )

¿Cómo va el Apertura 2026 hasta el momento?

América, Chivas y Cruz Azul comparten el liderato del Apertura 2026 con 29 puntos tras 15 jornadas, cuando restan dos fechas para definir los puestos rumbo a la Liguilla. Atlas se mantiene cerca con 27 unidades y Toluca ocupa el quinto sitio con 24.

Tijuana, León y Santos cuentan con 22 puntos, mientras Monterrey suma 21. Pumas y Querétaro tienen 20 unidades y buscan sostenerse en la zona de clasificación. Juárez permanece en el último puesto con ocho puntos, seguido por Necaxa, con 10.

Paul Brian Rodriguez de América celebra un gol. Imagen de archivo. EFE/ Francisco Guasco
Paul Brian Rodriguez de América celebra un gol. Imagen de archivo. EFE/ Francisco Guasco

La jornada 15 dejó triunfos de FC Juárez, Atlas, Pumas, Pachuca, Santos y Cruz Azul. Juárez venció 3-1 a Querétaro, Atlas superó 1-0 al Atlético de San Luis, Pumas ganó 2-1 a Puebla y Pachuca derrotó 3-0 a Tigres.

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Monterrey y Guadalajara empataron 3-3 en uno de los partidos con más goles de la fecha. América igualó 2-2 con Toluca, Santos venció 1-0 a Necaxa y Cruz Azul derrotó 2-1 a León.

Partidos de la jornada 16 que serán transmitidos por televisión abierta

TV Azteca transmitirá el partido de Tigres vs. Cruz Azul. Por su parte, Televisa emitirá los encuentros de Toluca vs. Monterrey y Pumas vs. América.

El resto de la jornada 16 podrá verse por televisión de paga o mediante plataformas de streaming.

San Luis vs. FC Juárez

  • Fecha: Viernes 6 de noviembre de 2026
  • Hora: 7:00 pm (hora del centro de México)
  • Lugar: Estadio Libertad Financiera, San Luis Potosí, San Luis Potosí
  • Transmisión: ESPN, Disney +, ViX

Necaxa vs. Tijuana

  • Fecha: Viernes 6 de noviembre de 2026
  • Hora: 7:00 pm (hora del centro de México)
  • Lugar: Estadio Victoria, Aguascalientes, Aguascalientes
  • Transmisión: FOX

Atlante vs. Santos

  • Fecha: Viernes 6 de noviembre de 2026
  • Hora: 9:00 pm (hora del centro de México)
  • Lugar: Estadio Banorte, Ciudad de México
  • Transmisión: ESPN, Disney+
TV Azteca transmitirá el partido de Tigres vs. Cruz Azul. Por su parte, Televisa emitirá los encuentros de Toluca vs. Monterrey y Pumas vs. América (X@LigaBBVAMX)
TV Azteca transmitirá el partido de Tigres vs. Cruz Azul. Por su parte, Televisa emitirá los encuentros de Toluca vs. Monterrey y Pumas vs. América (X@LigaBBVAMX)

Atlas vs. Pachuca

  • Fecha: Sábado 7 de noviembre de 2026
  • Hora: 5:00 pm (hora del centro de México)
  • Lugar: Estadio Jalisco, Guadalajara, Jalisco
  • Transmisión: TUDN, ViX

Tigres vs. Cruz Azul

  • Fecha: Sábado 7 de noviembre de 2026
  • Hora: 5:00 pm (hora del centro de México)
  • Lugar: Estadio Universitario, San Nicolás de los Garza, Nuevo León
  • Transmisión: TV Azteca, FOX

Toluca vs. Monterrey

  • Fecha: Sábado 7 de noviembre de 2026
  • Hora: 7:00 pm (hora del centro de México)
  • Lugar: Estadio Nemesio Diez, Toluca, Estado de México
  • Transmisión: Televisa, TUDN, ViX

Pumas vs. América

  • Fecha: Sábado 7 de noviembre de 2026
  • Hora: 9:00 pm (hora del centro de México)
  • Lugar: Estadio Olímpico Universitario, Ciudad de México
  • Transmisión: Televisa, TUDN, ViX
Soccer Football - Liga MX - Cruz Azul v Leon - Estadio Azteca, Mexico City, Mexico - November 1, 2026 Cruz Azul's Erik Lira in action with Leon's Daniel Arcila REUTERS/Luis Cortes
Soccer Football - Liga MX - Cruz Azul v Leon - Estadio Azteca, Mexico City, Mexico - November 1, 2026 Cruz Azul's Erik Lira in action with Leon's Daniel Arcila REUTERS/Luis Cortes

Querétaro vs. Puebla

  • Fecha: Domingo 8 de noviembre de 2026
  • Hora: 6:00 pm (hora del centro de México)
  • Lugar: Estadio La Corregidora, Querétaro, Querétaro
  • Transmisión: FOX

León vs. Guadalajara

  • Fecha: Domingo 8 de noviembre de 2026
  • Hora: 8:00 pm (hora del centro de México)
  • Lugar: Estadio Nou Camp, León, Guanajuato
  • Transmisión: FOX

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