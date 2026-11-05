Liga Mx: partidos de la jornada 16 que se transmitirán por televisión abierta

La Fase Regular del Torneo Apertura 2026 está por terminar y el próximo fin de semana se jugará la jornada número 16 (X@LigaBBVAMX)

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La Fase Regular del Torneo Apertura 2026 entrará en su tramo final el próximo fin de semana con la disputa de la jornada 16. A continuación, la programación completa y los encuentros que podrán seguirse por televisión abierta.

La actividad comenzará el viernes 6 de noviembre con tres partidos, seguirá el sábado con cuatro duelos y finalizará el domingo 8 con dos compromisos.

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El mexicano es infalible en cobros de penalti (CRUZ AZUL )

¿Cómo va el Apertura 2026 hasta el momento?

América, Chivas y Cruz Azul comparten el liderato del Apertura 2026 con 29 puntos tras 15 jornadas, cuando restan dos fechas para definir los puestos rumbo a la Liguilla. Atlas se mantiene cerca con 27 unidades y Toluca ocupa el quinto sitio con 24.

Tijuana, León y Santos cuentan con 22 puntos, mientras Monterrey suma 21. Pumas y Querétaro tienen 20 unidades y buscan sostenerse en la zona de clasificación. Juárez permanece en el último puesto con ocho puntos, seguido por Necaxa, con 10.

Paul Brian Rodriguez de América celebra un gol. Imagen de archivo. EFE/ Francisco Guasco

La jornada 15 dejó triunfos de FC Juárez, Atlas, Pumas, Pachuca, Santos y Cruz Azul. Juárez venció 3-1 a Querétaro, Atlas superó 1-0 al Atlético de San Luis, Pumas ganó 2-1 a Puebla y Pachuca derrotó 3-0 a Tigres.

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Monterrey y Guadalajara empataron 3-3 en uno de los partidos con más goles de la fecha. América igualó 2-2 con Toluca, Santos venció 1-0 a Necaxa y Cruz Azul derrotó 2-1 a León.

Partidos de la jornada 16 que serán transmitidos por televisión abierta

TV Azteca transmitirá el partido de Tigres vs. Cruz Azul. Por su parte, Televisa emitirá los encuentros de Toluca vs. Monterrey y Pumas vs. América.

El resto de la jornada 16 podrá verse por televisión de paga o mediante plataformas de streaming.

San Luis vs. FC Juárez

Fecha: Viernes 6 de noviembre de 2026

Hora: 7:00 pm (hora del centro de México)

Lugar: Estadio Libertad Financiera, San Luis Potosí, San Luis Potosí

Transmisión: ESPN, Disney +, ViX

Necaxa vs. Tijuana

Fecha: Viernes 6 de noviembre de 2026

Hora: 7:00 pm (hora del centro de México)

Lugar: Estadio Victoria, Aguascalientes, Aguascalientes

Transmisión: FOX

Atlante vs. Santos

Fecha: Viernes 6 de noviembre de 2026

Hora: 9:00 pm (hora del centro de México)

Lugar: Estadio Banorte, Ciudad de México

Transmisión: ESPN, Disney+

TV Azteca transmitirá el partido de Tigres vs. Cruz Azul. Por su parte, Televisa emitirá los encuentros de Toluca vs. Monterrey y Pumas vs. América (X@LigaBBVAMX)

Atlas vs. Pachuca

Fecha: Sábado 7 de noviembre de 2026

Hora: 5:00 pm (hora del centro de México)

Lugar: Estadio Jalisco, Guadalajara, Jalisco

Transmisión: TUDN, ViX

Tigres vs. Cruz Azul

Fecha: Sábado 7 de noviembre de 2026

Hora: 5:00 pm (hora del centro de México)

Lugar: Estadio Universitario, San Nicolás de los Garza, Nuevo León

Transmisión: TV Azteca, FOX

Toluca vs. Monterrey

Fecha: Sábado 7 de noviembre de 2026

Hora: 7:00 pm (hora del centro de México)

Lugar: Estadio Nemesio Diez, Toluca, Estado de México

Transmisión: Televisa, TUDN, ViX

Pumas vs. América

Fecha: Sábado 7 de noviembre de 2026

Hora: 9:00 pm (hora del centro de México)

Lugar: Estadio Olímpico Universitario, Ciudad de México

Transmisión: Televisa, TUDN, ViX

Soccer Football - Liga MX - Cruz Azul v Leon - Estadio Azteca, Mexico City, Mexico - November 1, 2026 Cruz Azul's Erik Lira in action with Leon's Daniel Arcila REUTERS/Luis Cortes

Querétaro vs. Puebla

Fecha: Domingo 8 de noviembre de 2026

Hora: 6:00 pm (hora del centro de México)

Lugar: Estadio La Corregidora, Querétaro, Querétaro

Transmisión: FOX

León vs. Guadalajara

Fecha: Domingo 8 de noviembre de 2026

Hora: 8:00 pm (hora del centro de México)

Lugar: Estadio Nou Camp, León, Guanajuato

Transmisión: FOX