Alejandra Guzmán sorprende al contar cómo fue su encuentro con Frida Sofía: “Fui y le toqué la puerta”

Frida Sofía y Alejandra Guzmán aparentemente se habían reconciliado a finales de 2025. (Frida Sofía, Alejandra Guzmán: Instagram)

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Alejandra Guzmán volvió a colocar su relación con Frida Sofía en el centro de la conversación después de revelar que tomó la iniciativa de buscarla personalmente.

Cuestionada por los medios de comunicación sobre este acercamiento, la rockera no ocultó que fue ella quien dio el primer paso. “Ah, claro, fui y le toqué la puerta, la celebré y ya”, expresó al recordar la visita. Aunque no ofreció mayores detalles sobre lo ocurrido, dejó entrever que desea que este acercamiento permanezca al margen del espectáculo mediático que durante años ha rodeado su historia familiar.

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La cantante también habló sobre el futuro de Frida y destacó que, a sus 34 años, tiene las herramientas necesarias para salir adelante por cuenta propia. Con palabras de reconocimiento hacia su hija, mencionó su talento, su voz y su preparación académica, dejando claro que desea verla realizada y feliz, independientemente de las circunstancias que hayan marcado su relación.

“Hace falta comunicarnos sin tanta prensa”: Alejandra Guzmán habla del acercamiento

CIUDAD DE MÉXICO, 27MARZO2026.- Alejandra Gúzman, durante la ceremonia de develación de placa por el primer aniversario del musical "La Malinche" en las instalaciones del Frontón México. FOTO: MARIO JASSO/CUARTOSCURO.COM

Durante su encuentro con los reporteros, Alejandra explicó que decidió acercarse a Frida sin convertir el momento en un acontecimiento público. “Yo creo que hace falta, pues que nos comuniquemos sin tanta prensa”, comentó, al señalar que considera importante que puedan relacionarse lejos de las cámaras y las preguntas sobre sus diferencias.

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La intérprete también reconoció que se atrevió a dar ese paso y que la experiencia le dejó una sensación favorable. “Yo la verdad me atreví a hacerlo y me quedé con, con, con un muy buen recuerdo y así lo quiero dejar”, manifestó. Con esta declaración, dejó claro que no pretende convertir el encuentro en una nueva discusión pública ni profundizar en detalles que prefiere mantener en privado.

Sus palabras llaman la atención porque durante años la relación entre madre e hija ha estado marcada por distanciamientos y declaraciones públicas. Esta vez, sin embargo, Guzmán eligió destacar el gesto de acercamiento y la posibilidad de establecer una comunicación más personal, sin exponer cada movimiento de su vida familiar ante los medios.

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¿Quién es Frida Sofía, la hija de la rockera mexicana?

La hija de Alejandra Guzmán presenta ejercicios para mejorar el bienestar Credito: cuartoscuro

Frida Sofía es hija de Alejandra Guzmán y del empresario Pablo Moctezuma, y nieta de la actriz Silvia Pinal y del cantante Enrique Guzmán. Aunque creció rodeada de figuras reconocidas del espectáculo, también ha buscado desarrollar una identidad propia en ámbitos como la música, el modelaje y los negocios. Su vida personal ha generado interés público, especialmente por su relación con la intérprete de Eternamente bella.

En el terreno académico, estudió Moda Internacional en el Art Institute de Miami y también cursó estudios relacionados con anatomía y nutrición. Su preparación es precisamente uno de los aspectos que Alejandra destacó durante sus recientes declaraciones, al asegurar que su hija cuenta con dos carreras y capacidades suficientes para construir su camino. “Tiene una voz preciosa, tiene dos carreras, yo no tengo carrera”, comentó la cantante.

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La rockera también expresó el deseo de que Frida encuentre estabilidad y pueda tomar sus propias decisiones. “Ella ya tiene treinta y cuatro años, es una persona madura y que tome sus decisiones. Tiene todo para hacerla en la vida”, señaló. Finalmente, resumió lo que más desea para ella: “Tiene todo para ser feliz y eso es lo que más quiero”. Sus palabras reflejan un reconocimiento a la independencia de su hija, sin atribuirse el control de las decisiones que tome en adelante.

Frida Sofía y Alfredo Adame: la polémica que volvió a ponerla bajo los reflectores

El acercamiento familiar ocurre mientras Frida Sofía también ha protagonizado una controversia pública con Alfredo Adame. El conflicto se intensificó en octubre de 2026, cuando el actor aseguró que el periodista Gustavo Adolfo Infante habría pagado 10 mil dólares a la joven por la entrevista de 2021 en la que habló de los presuntos abusos que atribuyó a su abuelo, Enrique Guzmán. Se trata de un señalamiento de Adame que Frida rechazó categóricamente.

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La hija de Alejandra Guzmán negó haber recibido dinero y respondió que consideraba las declaraciones una difamación. “Voy a mandarle un aviso legal, porque eso se llama difamación”, expresó durante una intervención en el programa De Primera Mano. También sostuvo que nunca solicitó ni recibió esa cantidad. Por su parte, Adame anunció que buscaría acciones legales contra ella, después de asegurar que había recibido mensajes ofensivos y amenazas.

La confrontación incluso abrió la posibilidad de que ambos recurrieran a instancias legales, aunque posteriormente se informó sobre un acuerdo para dejar de hablar públicamente del asunto.