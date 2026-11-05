Marina asegura una tonelada de cocaína frente a Chiapas y Oaxaca: Harfuch destaca más de 97 toneladas decomisadas en el mar

Harfuch dio a conocer que se decomisó una tonelada de cocaína y se detuvo a una persona frente a las costas de Chiapas y Oaxaca. (X @OHarfuch)

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Como resultado de dos operaciones marítimas frente a las costas de Chiapas y Oaxaca, personal de la Armada de México de la Secretaría de Marina (Marina) aseguró más de una tonelada de cocaína y detuvo a una persona. Así lo dio a conocer Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) por medio de una publicación realizada en redes sociales.

Harfuch dio a conocer que durante la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, la Marina ha asegurado más de 97 toneladas de cocaína en el mar, mediante operaciones permanentes de vigilancia marítima, aérea y terrestre.

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Cada cargamento asegurado, informó Harfuch, es un golpe directo a las finanzas del crimen organizado, pues significa menos recursos para comprar armas, corromper y generar violencia, así como menos drogas en las calles para “envenenar” a los jóvenes.

“Seguiremos combatiendo a estas organizaciones, sus estructuras y sus recursos para proteger a las familias mexicanas”, concluyó Harfuch.

(X @OHarfuch)

En 38 operaciones detienen a 32 líderes delincuenciales, informa Harfuch

En otra publicación en su cuenta de la red social X, Harfuch informó que por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, y con el apoyo de la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez, se llevaron a cabo 38 operaciones simultáneas en esa entidad para combatir la extorsión, los homicidios y otros delitos violentos, mismos que dejaron un saldo de 32 personas detenidas.

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En dichas operaciones, informó el funcionario, participaron la SSPC, la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Secretaría de Marina (Marina), la Fiscalía General de la República (FGR), la Guardia Nacional (GN) y el Centro Nacional de Inteligencia, en coordinación con la Secretaría de Seguridad del Edomex y la Fiscalía General de Justicia del Edomex, con apoyo de Petróleos Mexicanos (Pemex) y autoridades municipales.

Entre los detenidos, señaló Harfuch, están “Miky Juárez”, “El Gigan” y “El Pollo”, quienes son identificados como presuntos líderes de grupos relacionados con extorsión, delitos contra la salud y comercialización ilícita de Gas LP, así como dos policías municipales de Nezahualcóyotl.

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La operación contra la organización de Los Gigan, vinculada al CJNG, fue resultado de siete meses de investigación. En dichas acciones, señaló el titular de la SSPC, se aseguraron armas de fuego, narcóticos, vehículos y aproximadamente 178 mil litros de gas LP.

“Seguiremos golpeando las estructuras criminales, sus recursos y sus redes de protección. Ningún cargo público ni fachada de sindicato puede servir de escudo para delinquir”, concluyó el mensaje.

“El Miky”, el objetivo prioritario capturado en Ecatepec señalado como sucesor de “El Choko”

Traslado de "El Miky" por elementos federales. Crédito: Facebook - Dirección General de Seguridad Ciudadana y Tránsito Municipal de Ecatepec

Hace unos días se dio a conocer la captura de Miguel Juárez Pérez, alias El Miky, de 35 años de edad, miembro de la Federación de Organizaciones Mexiquenses Asociación Civil (FOMAC), estructura señalada por homicidio, extorsión y robo de agua en Ecatepec, Estado de México.

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Reportes señalan que el detenido habría sucedido a Alejandro Gilmare Mendoza, alias“El Choko”, al frente de esa organización, mientras que este 31 de octubre la Dirección General de Seguridad Ciudadana y Tránsito Municipal de Ecatepec detalló de forma oficial que se trataba de un objetivo prioritario y presunto generador de violencia.

El arresto se ejecutó el martes 27 de octubre en un inmueble de la colonia Progreso de la Unión, mediante una operación conjunta entre la Secretaría de Marina (Semar), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) y personal naval comisionado a la policía municipal.

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Según datos oficiales, la FOMAC es una agrupación agremiada a la Unión de Sindicatos y Organizaciones Nacionales (USON).