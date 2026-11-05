Festival Núcleo 01 tendrá conciertos gratuitos de Haragán y Cía, Out of Control Army y Resorte este 6 de noviembre

Un set completo de instrumentos de rock, con batería, guitarras y amplificadores, se encuentra instalado frente al emblemático Monumento a la Revolución en la Ciudad de México, bajo un cielo azul. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

El Haragán y Cía, Resorte y Out of Control Army encabezarán este viernes 6 de noviembre la primera edición del Festival Núcleo 01, un concierto gratuito en el Monumento a la Revolución de la Ciudad de México por el aniversario de la estación pública Reactor 105 del Instituto Mexicano de la Radio (IMER).

El evento reunirá a diez agrupaciones de rock urbano y géneros afines, con acceso libre y sin necesidad de boleto ni reservación previa.

PUBLICIDAD

Cartel musical y lineup completo

El cartel promociona el concierto gratuito Núcleo 01 por el aniversario 22 de Reactor 105.7 FM, programado para el 6 de noviembre en el Monumento a la Revolución de la Ciudad de México. (IMER/Gob de México)

Núcleo 01 contará con la participación de diez bandas. El cartel lo encabezan El Haragán y Cía, Resorte y Out of Control Army, tres de los nombres con mayor trayectoria dentro del rock urbano mexicano.

El Haragán y Cía, proyecto liderado por Luis Álvarez, cerrará la jornada con un concierto especial.

Además de los tres encabezados principales, el cartel incluye a Johnny Nasty Boots, Perra Brava, Calaverx, Fakir y Los Psíquicos, Perro Viejo, Dark Hollywood y October Twenty Nine. Se trata de un total de diez agrupaciones que combinan propuestas consolidadas con bandas emergentes.

La estación organizadora describió la convocatoria como una mezcla entre figuras ya establecidas del género y proyectos más recientes.

Hasta el momento, los horarios específicos de cada presentación no han sido revelados.

El Haragán y Cía, más de tres décadas de rock urbano

El vocalista de la banda de rock El Haragán y Cía realiza un anuncio promocional al aire libre sobre su presentación en el Festival del Monumento a la Revolución. (Reactor 105)

El Haragán y Cía nació en 1989 en Tlalnepantla, Estado de México, fundado por Álvarez, quien debutó con la banda en la entonces Facultad de Estudios Superiores Iztacala de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

PUBLICIDAD

El apodo de “El Haragán” surgió en 1987, a partir de la confusión de un presentador durante un festival de compositores, cuando invirtió los títulos de una canción y de su autor.

En 1990, el grupo debutó discográficamente con Valedores juveniles, un disco grabado en apenas tres días que se convirtió en referencia del llamado rock urbano mexicano. Esa producción incluyó temas como “Él no lo mató”, “Antes me gustabas” y “Muñequita sintética”, canciones que permanecen vigentes en su repertorio.

La agrupación ha mantenido una trayectoria independiente, sin el respaldo de grandes disqueras internacionales, y suma once producciones de estudio, tres discos en vivo y dos recopilaciones. Su estilo combina rock and roll, blues, funk, reggae, heavy metal y punk, con letras centradas en temáticas citadinas y de crítica social.

PUBLICIDAD

El Haragán y Cía se ha presentado en México, Estados Unidos, Canadá, Argentina, Colombia, Ecuador y España. En mayo de 2026 celebró más de 36 años de carrera con un concierto en la Arena Ciudad de México, con invitados como el músico español Carlos Segarra y José Andrëa, de Mägo de Oz.

Resorte, pioneros del nu metal mexicano

Resorte se formó en 1995 de la mano de Tavo Limongi, Juan Chávez y Carlos Sánchez, en sincronía con el surgimiento del nu metal impulsado por bandas estadounidenses como Deftones y Korn.

Ese mismo año, el grupo lanzó el video independiente de “América”, tema que se convirtió en su himno y que llegó a la programación de MTV, lo que permitió a la banda darse a conocer.

PUBLICIDAD

En junio de 1997, Resorte publicó su álbum debut, República de ciegos, en paralelo a la explosión del movimiento de rock en español en México, que incluyó el surgimiento de agrupaciones como Molotov.

Con su segundo disco, XL, lanzado en 1999, la banda alcanzó mayor exposición en radio y televisión y llegó al Top 10 de MTV. En ese periodo abrió conciertos para bandas internacionales como Limp Bizkit y Papa Roach.

Resorte ha participado en festivales como el Vive Latino y mantiene una presencia activa en la escena de rock, ska y punk mexicana, con apariciones recientes en encuentros musicales gratuitos en distintas ciudades del país.

PUBLICIDAD

Out of Control Army, alcance internacional desde el ska

Un integrante de la agrupación Out of Control Army presenta una cuenta regresiva de dos días desde la plaza del Monumento a la Revolución en la Ciudad de México.

Out of Control Army es un proyecto liderado por José Olán, conocido como “Deals”, saxofonista con trayectoria previa en agrupaciones como Maskatesta y en la organización del Non Stop Ska Fest.

La banda integra a músicos provenientes de otras agrupaciones como Los de Abajo, Royal Club, Los Victorios y Sr. Bikini, y ha construido su identidad en torno al género jamaiquino del ska.

A once años de su fundación, el grupo ha ofrecido conciertos en 28 países, con presentaciones en Japón, Australia y Jamaica. En esta última nación grabó parte de su material en Tuff Gong, el estudio fundado por Bob Marley en Kingston.

PUBLICIDAD

En ese estudio, la banda registró su más reciente álbum, Jamaica Sound Clash, compuesto por ocho canciones que marcan, según su propio líder, un regreso a las raíces del género. El disco se acompañó de un documental sobre la historia del ska y el viaje de la agrupación a la isla caribeña.

Out of Control Army ha compartido escenario con músicos invitados de bandas como The Specials, Los Fabulosos Cadillacs y Los Auténticos Decadentes, y mantiene una agenda de giras constante por México, Estados Unidos, Australia y distintos países de Latinoamérica.

Origen del festival: 22 años de Reactor amplificando la música

Integrantes de agrupaciones musicales aparecen en un montaje fotográfico sobre la explanada del Monumento a la Revolución en la Ciudad de México. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Núcleo 01 surge como parte de la celebración por el 22 aniversario de Reactor 105.7 FM, estación perteneciente al Instituto Mexicano de la Radio (Imer).

PUBLICIDAD

Durante más de dos décadas, la emisora acompañó a distintas generaciones de escuchas y abrió espacio a numerosas propuestas de rock y música alternativa.

Núcleo 01 representa el primer paso de la estación fuera de sus cabinas: la organización de un festival musical propio, concebido, curado y producido íntegramente por la emisora.

Respaldo institucional y asistencia esperada

El Festival Núcleo 01 cuenta con el apoyo de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México y del Instituto Mexicano de la Juventud.

Los organizadores estiman una convocatoria inicial de entre 8,000 y 10,000 asistentes, aunque no descartan que la concurrencia final sea mayor.

Recomendaciones y horarios

El festival se desarrollará este viernes 6 de noviembre, de las 2:00 de la tarde a las 11:30 de la noche, en la Plaza de la República, sede del Monumento a la Revolución.

PUBLICIDAD

Al tratarse de una actividad completamente al aire libre, se recomienda a los asistentes llevar protección contra el sol y la lluvia durante la jornada.

Al no tener costo alguno, no es necesario adquirir boletos ni realizar algún tipo de reservación previa para ingresar al recinto. Se sugiere llegar con anticipación para conseguir un buen lugar dentro de la plaza.