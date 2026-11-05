Adiós a Humberto Musacchio, el escritor que durante cinco décadas le dio voz al periodismo cultural mexicano

Participación de Humberto Musacchio con Cristina Pacheco en la FIL Zócalo 2019. Foto: TANIA VICTORIA/SECRETARÍA DE CULTURA

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Humberto Musacchio, periodista, cronista y editor mexicano, murió la noche del miércoles 4 de noviembre a los 83 años.

Dejó más de cinco décadas dedicadas al periodismo cultural y a documentar la historia de la prensa en México.

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Fue subdirector fundador de La Jornada y autor del Diccionario Enciclopédico de México.

La noticia fue confirmada por su hija y difundida por la editora Consuelo Sáizar de la Fuente, expresidenta del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes.

Anuncio de la muerte del periodista cultural, Humberto Musacchio. (Captura de pantalla)

“Ha muerto Humberto Musacchio. Y no encuentro palabras para describir mi dolor ante esta noticia”, escribió Sáizar en su cuenta de X, donde envió condolencias a Marusia, Aldo, sus nietos y Duska.

Musacchio nació el 26 de octubre de 1943 en Ciudad Obregón, Sonora, hijo de padre italiano y madre mexicana. Murió nueve días después de cumplir 83 años, en su casa de la Ciudad de México. Las causas de su fallecimiento no han sido informadas por su familia.

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Un sobreviviente de Tlatelolco que llegó al periodismo cultural en 1969

Vivió su infancia entre Guadalajara y la Ciudad de México, adonde se mudó siendo niño por las carencias económicas de su familia.

Esa etapa lo obligó a emplearse desde joven, antes de concluir sus estudios. Ingresó a la Escuela Nacional de Economía de la UNAM, carrera que cursó entre 1968 y 1971 sin terminar.

El 2 de octubre de 2026 se cumplieron 58 años de la matanza de Tlatelolco, episodio del que Musacchio fue sobreviviente directo. REUTERS/Quetzalli Nicte-Ha

Como estudiante participó en las movilizaciones de su generación. El 2 de octubre de 1968 se encontraba en la Plaza de las Tres Culturas, en Tlatelolco, durante la represión ordenada por el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz. Ese episodio marcó su formación personal e intelectual.

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Comenzó su trayectoria en el periodismo cultural en 1969, en el suplemento de El Nacional, bajo la dirección del poeta español exiliado Juan Rejano. Reconocía también como referentes al periodista Víctor Rico Galán y al poeta Renato Leduc.

Foto: Facebook/Radio Educación.

Medio siglo al frente de secciones y suplementos culturales

En 1971 asumió la dirección de la sección cultural de El Universal. Después fue jefe de redacción y editor de la sección de cultura y espectáculos en Unomásuno.

En 1984 formó parte del grupo que fundó La Jornada, donde ocupó la subdirección.

Al dejar el periódico, en 1985, inició uno de sus proyectos más extensos: el Diccionario Enciclopédico de México, publicado en cuatro tomos en 1989 y reeditado después con el título Milenios de México.

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Humberto Musacchio nació el 26 de octubre de 1943 en Ciudad Obregón, Sonora. FOTO: GALO CAÑAS /CUARTOSCURO.COM

También dirigió el suplemento cultural Comala, de El Financiero, donde nació su columna “La República de las Letras”.

El espacio migró después a Reforma y finalmente a Excélsior , diario en el que colaboró desde 2006. Con el mismo título condujo un programa cultural en Radio Red.

El principal historiador del periodismo cultural mexicano

Musacchio se dedicó de manera sistemática a documentar y reconstruir la historia del periodismo cultural en México, un trabajo que lo distinguió de otros cronistas de su generación.

Su obra Historia del periodismo cultural en México (2007) y México: 200 años de periodismo cultural son referencias obligadas para entender la evolución de esa especialidad en el país.

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A lo largo de sus más de cinco décadas en el oficio, cubrió y analizó el acontecer cultural de México desde distintas trincheras: secciones de diarios, suplementos, revistas especializadas y espacios radiofónicos.

Su obra más citada, el Diccionario Enciclopédico de México, se publicó en cuatro tomos en 1989. FOTO: ADOLFO VLADIMIR/CUARTOSCURO.COM

Dirigió las revistas Kiosco y Mira, dedicadas al análisis de medios y cultura, y colaboró en Siempre!.

Su diagnóstico sobre el periodismo cultural mexicano apuntaba a una crisis provocada por la desaparición de suplementos, la reducción de espacios en los diarios y el deterioro en la formación de los reporteros especializados en esta fuente.

Cronista de la Ciudad de México y su participación en organizaciones de periodistas

Musacchio participó en las filas del Partido Comunista Mexicano y formó parte del primer comité ejecutivo de la Unión de Periodistas Democráticos.

Escribió tres libros de crónicas centrados en la capital del país: Ciudad quebrada (1985), sobre el sismo de septiembre de ese año; Hojas del tiempo (1993) y Urbe fugitiva (2002).

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Es autor de Historia del periodismo cultural en México, publicado en 2007. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Su bibliografía dedicada al periodismo cultural incluye además Historia gráfica del periodismo mexicano (2003) y ¿Quién es quién en la política mexicana?.

Últimos proyectos culturales y reconocimiento final en la FILCO

Al momento de morir, Musacchio tenía pendientes varios proyectos ligados a la crónica cultural: un libro ya terminado sobre la vida intelectual en los cafés capitalinos desde el siglo XVIII, otro sobre la huella de la Bauhaus en México, uno más dedicado a episodios poco conocidos del arte mexicano y una historia del Zócalo. También trabajaba en un Diccionario de Mujeres Mexicanas.

Escribió Ciudad quebrada (1985), crónica sobre el sismo de septiembre de ese año. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En marzo de 2026 recibió el Homenaje al Periodismo Cultural en la quinta edición de la Feria Internacional del Libro de Coyoacán, uno de los últimos reconocimientos a una carrera de más de cincuenta años en esa especialidad.

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Su última columna, “La República de las Letras”, se publicó el 26 de octubre de 2026, día en que cumplió 83 años.