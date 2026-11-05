Macarena García recibe lluvia de críticas por su doblaje en 'Wildwood', la nueva película de los creadores de 'Coraline'

Macarena García interpreta a Prue McKeel, protagonista de la historia. Composición fotográfica. Fotos: X/LAIKAStudios, Selene Miranda/Infobae, Change.org.

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La actriz Macarena García enfrenta una ola de críticas en redes sociales por su desempeño en el doblaje al español latino de Wildwood: El bosque salvaje, la nueva cinta en stop-motion de LAIKA Studios.

García interpreta a la protagonista Prue McKeel en esta producción de los creadores de Coraline, estrenada el 29 de octubre en cines de México.

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El descontento escaló a una petición formal en Change.org que exige un redoblaje completo con actores profesionales. La iniciativa, impulsada por la usuaria Stefanny Alanis, acumula hasta hoy 2,418 firmas.

Wildwood está basada en la novela Las crónicas de Wildwood, de Colin Meloy. (Captura de tráiler oficial)

Las críticas apuntan también a la selección del elenco de voces principales, integrado por figuras mediáticas sin trayectoria extensa en doblaje. La actriz reveló durante las ruedas de prensa que este es su primer trabajo de doblaje.

Los firmantes de la petición reclaman respeto por la profesión del doblaje

En la sección “Las voces de los firmantes” de la petición en Change.org, usuarios de distintos puntos de México justifican su respaldo a la causa.

Varios comentarios consideran que los papeles protagónicos deberían recaer en personas con mayor formación en doblaje.

Otros firmantes lamentan el trato histórico hacia la animación como género, al que consideran subestimado pese a tratarse de una forma de arte.

La petición exige un redoblaje completo con actores profesionales. (Captura de pantalla, Change.org)

No todos los comentarios rechazan de forma total la participación de figuras públicas en el doblaje: algunos reconocen que el uso de “star talents” puede funcionar en ciertos casos, aunque consideran que Wildwood no fue uno de ellos.

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El elenco de voces reúne a conductores y creadores de contenido

Junto a García, el reparto en español incluye a Natalia Téllez como la antagonista Alexandra Svik y a Javier Ibarreche como Brendan, el Rey Bandido, personaje interpretado en inglés por el ganador del Óscar Mahershala Ali.

Solo Emilio Treviño, en el papel de Curtis, cuenta con trayectoria reconocida en la industria del doblaje.

La controversia por el doblaje se concentró principalmente en redes como TikTok e Instagram. (Captura de tráiler oficial)

Entre algunas de sus participaciones se encuentran Miles Morales en la saga animada de Spider-Man y Denji en el exitoso anime Chainsaw Man.

Usuarios en TikTok e Instagram señalan que las interpretaciones no transmiten las emociones de los personajes pese a la calidad técnica de la animación.

Macarena García construyó su carrera en telenovelas y series biográficas

García, de 25 años, nació en Huixquilucan, Estado de México, y proviene de una familia ligada al entretenimiento: es hija de la actriz Amairani y nieta de Anabel Gutiérrez, figura del cine de oro mexicano.

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Debutó en televisión en 2012 con la telenovela Amor bravío y después participó en producciones como Muy padres y Like, la leyenda, donde tuvo uno de sus primeros papeles protagónicos.

Las críticas a la actriz mexicana vienen principalmente de redes sociales.

Su carrera tomó impulso durante la pandemia, cuando se estrenaron de forma simultánea Control Z, serie de Netflix en la que interpretó a Natalia Alexander, y 100 días para enamorarnos, telenovela de Televisa en la que dio vida a Alex Rivera.

Ambos proyectos la posicionaron frente a audiencias distintas y marcaron un punto de inflexión en su trayectoria.

García también formó parte de Mi secreto, donde interpretó a Valeria Bernal, y de Chespirito: Sin querer queriendo, bioserie en la que dio vida a una joven versión de Graciela Fernández, exesposa de Roberto Gómez Bolaños.

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CIUDAD DE MÉXICO, 06OCTUBRE2026.- Macarena García durante la presentación a prensa de la nueva serie de la plataforma ViX “Timbiriche”, producción de Televisa Univision. FOTO: EDGAR NEGRETE LIRA/CUARTOSCURO.COM

Este 2026, la actriz asumió el papel de Sasha Sokol en la bioserie Timbiriche de ViX, una producción dirigida por Beto Hinojosa que dramatiza la historia del grupo pop mexicano.

La petición argumenta un riesgo para el legado de la cinta

Los promotores de la iniciativa en Change.org consideran que la inclusión de “star talents” afecta la experiencia de inmersión de una obra cuya producción tomó 16 años.

El argumento central es que la ‘’falta’' de experiencia técnica en las voces principales compromete la seriedad del tono narrativo de la película.

La discusión en torno al doblaje de Wildwood coincidió con la semana de su estreno en cines. (Captura de tráiler oficial)

La petición también advierte sobre el rendimiento comercial futuro del filme en su distribución en streaming y formatos físicos, donde el audio en español latino quedaría fijado de forma permanente.

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Wildwood está dirigida por Travis Knight, presidente de LAIKA, y está basada en la novela Las crónicas de Wildwood, de Colin Meloy, con ilustraciones de Carson Ellis.

La petición continúa activa en Change.org al cierre de esta nota. (Captura de pantalla)

La producción, que superó los 50 millones de dólares en taquilla internacional, se perfila como la más ambiciosa en la historia del estudio responsable de Coraline, ParaNorman y Kubo y las dos cuerdas mágicas.