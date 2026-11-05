Lilly Téllez propone que el IMSS y el ISSSTE entreguen vales para surtir medicamentos faltantes

Un informe de la Fundación Retorno Vital identificó los medicamentos, las autorizaciones y las citas médicas como las principales barreras reportadas por los pacientes en los 908 casos analizados. - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Lilly Téllez, senadora del Partido Acción Nacional (PAN), presentó una iniciativa para crear un mecanismo mediante el cual las instituciones públicas de salud entreguen a los pacientes vales electrónicos que podrán usar en farmacias privadas, cuando no les puedan dar directamente algún medicamento por cuestión de desabasto.

La iniciativa plantea reformas a la Ley General de Salud, la Ley del Seguro Social y la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) e incluye la creación de una Receta Electrónica Nacional y un Padrón Nacional de Farmacias Adheridas.

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En la propuesta, Téllez argumentó que el denominado Vale de Surtimiento Garantizado permitiría a los pacientes obtener sin costo los medicamentos faltantes en establecimientos privados inscritos en el padrón, es decir, la institución pública cubriría el costo del insumo.

La senadora sostuvo que el acceso oportuno a medicamentos forma parte del derecho a la protección de la salud, pues advirtió que el suministro incompleto puede interrumpir tratamientos, deteriorar la calidad de vida y generar gastos para las familias.

¿Cómo funcionaría el Vale de Surtimiento Garantizado?

De aprobarse, las personas atendidas en instituciones públicas tendrían derecho a recibir completa y oportunamente los medicamentos indicados en su Receta Electrónica Nacional. La prioridad sería surtirlos de inmediato en las farmacias institucionales.

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Si una farmacia pública no cuenta con todos los medicamentos, la institución tendría dos opciones: entregar el faltante en el domicilio del paciente o en la unidad médica que indique, en un plazo máximo de 48 horas, o expedir de inmediato un Vale de Surtimiento Garantizado.

Para medicamentos oncológicos, urgentes o destinados a enfermedades crónicas de alto riesgo, el plazo sería de hasta 24 horas. Si no se suministran dentro de ese periodo, la institución tendría que emitir el vale electrónico.

El comprobante permitiría al paciente, o a su representante, obtener el medicamento sin costo en cualquier Farmacia Adherida. Después, la institución pública pagaría al establecimiento conforme al precio de referencia que determine la Secretaría de Salud o al precio vigente de adquisición en el sector público, dentro de los 30 días naturales posteriores a la validación del surtimiento.

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¿Qué instituciones entregarían el vale?

La iniciativa incluye a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal que brindan servicios de salud, entre ellas el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el ISSSTE, los Servicios de Salud del IMSS-Bienestar, Petróleos Mexicanos y los servicios médicos de la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina.

Para el IMSS, el proyecto propone adicionar un tercer párrafo al artículo 91 de la Ley del Seguro Social. La medida establecería que la asistencia farmacéutica se preste en las farmacias del Instituto o mediante el vale en Farmacias Adheridas.

En el caso del ISSSTE, se plantea añadir el artículo 35 Bis a su ley para que el suministro se realice preferentemente en sus farmacias y unidades médicas mediante la Receta Electrónica Nacional. Ante desabasto o falta temporal de inventario, tendría que garantizarse la entrega a través de establecimientos privados adheridos.

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Receta Electrónica Nacional y Farmacias Adheridas

La propuesta establece que la prescripción de medicamentos en instituciones públicas se realice obligatoriamente mediante una Receta Electrónica Nacional.

El documento deberá incluir la denominación genérica del fármaco, la cédula profesional del médico, su firma electrónica avanzada y un folio único registrado en el sistema nacional.

Los pacientes podrían consultar y descargar sus recetas por medios electrónicos o solicitar una versión impresa sin costo, además de que en localidades sin conectividad, se emitiría una receta impresa con código de verificación, que tendría que registrarse dentro de las 24 horas posteriores al restablecimiento de la conexión.

Las farmacias privadas deberán contar con licencia o aviso de funcionamiento sanitario vigente e inscribirse en el Padrón Nacional de Farmacias Adheridas. La Secretaría de Salud operaría el registro y emitiría los lineamientos para incorporar y validar los establecimientos.

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La iniciativa prohíbe que el personal de salud dirija a los usuarios a una farmacia específica o reciba comisiones e incentivos de establecimientos privados.

Transparencia, datos personales y sanciones

La Secretaría de Salud administraría el Sistema Nacional de Receta Electrónica y tendría que proteger los datos personales sensibles de los pacientes conforme a la legislación aplicable.

Además, publicaría trimestralmente los indicadores de abasto, las recetas emitidas, los vales generados y los montos pagados por cada unidad médica. Las instituciones mantendrían la compra y suministro directo de medicamentos para hospitalización, quirófano, urgencias, vacunas, biológicos, medicamentos de control especial y zonas rurales sin Farmacias Adheridas.

La inobservancia de las obligaciones por parte de servidores públicos sería sancionada conforme a la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

Argumentos de la iniciativa y plazos de implementación

Téllez argumenta que no existe una receta electrónica nacional interoperable ni un mecanismo obligatorio para obtener medicamentos en farmacias privadas cuando las instituciones no pueden entregarlos. También señala la falta de indicadores públicos sobre surtimiento por unidad médica.

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El documento cita el sistema de receta electrónica interoperable de España y la jurisprudencia 1a./J. 152/2023 (11a.) de la Primera Sala de la SCJN.

De entrar en vigor, el decreto aplicaría al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación y la Secretaría de Salud tendría 180 días naturales para emitir lineamientos, mientras que las instituciones contarían con hasta 365 días para interconectar sus sistemas.