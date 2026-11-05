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Cristiano Ronaldo anuncia su retiro de la selección de Portugal: las veces que se enfrentó a México con la camiseta de su país

El portugués se une a Lionel Messi como las máximas figuras del futbol que se han despedido de su selección tras el Mundial 2026

(REUTERS/ John Sibley)
(REUTERS/ John Sibley)
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Cristiano Ronaldo dio a conocer este jueves 5 de noviembre su retiro de la Selección de Portugal mediante un video difundido en redes sociales.

La decisión llega después de las diferencias que habría tenido con el cuerpo técnico durante la Fecha FIFA de octubre, situación que habría influido en el cierre de su etapa con el representativo lusitano.

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Su salida ocurre apenas unos meses después del retiro de Lionel Messi de la Selección de Argentina, por lo que dos de las máximas figuras de la historia del futbol dejan la actividad internacional durante 2026.

Por esta razón, vale la pena recordar aquellos momentos donde el apodado “Bicho” se enfrentó a la Selección Mexicana.

El único partido de Cristiano Ronaldo ante México

Cristiano Ronaldo compite por un balón junto a Héctor Herrera. (REUTERS/Maxim Shemetov)
Cristiano Ronaldo compite por un balón junto a Héctor Herrera. (REUTERS/Maxim Shemetov)

A lo largo de la historia, Cristiano Ronaldo solamente se ha enfrentado en una sola ocasión a la Selección Mexicana Y fue en la Copa Confederaciones de Rusia 2017, durante la primera jornada del Grupo A, encuentro que terminó con empate de 2-2.

Portugal, dirigido por Fernando Santos, mandó a Cristiano Ronaldo como titular. El atacante no anotó, pero dio la asistencia para el gol de Ricardo Quaresma. CR7 disputó los 90 minutos, mientras que Javier “Chicharito” Hernández y Héctor Moreno marcaron por el Tri.

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Guillermo Ochoa, Héctor Herrera, Carlos Vela y Raúl Jiménez también formaron parte de aquella alineación mexicana. Días después, ambas selecciones volvieron a jugar por el tercer lugar del torneo, pero Ronaldo no participó porque dejó la concentración portuguesa con autorización para conocer a sus hijos recién nacidos, Eva María y Mateo.

Previamente, en Alemania 2006 cuando México y Portugal se enfrentaron en la Copa del Mundo, Cristiano Ronaldo no fue considerado para entrar al campo por Felipe Scolari, quien lo dejó en la banca durante todo el partido.

Por esa razón, ese encuentro no cuenta como un enfrentamiento directo del delantero contra la Selección Mexicana.

Cristiano Ronaldo dice adiós a Portugal

El futbolista decidió ponerle punto final a su carrera en el equipo nacional luego de 23 años

Cristiano Ronaldo dio a conocer su despedida de la Selección de Portugal mediante una carta publicada en sus redes sociales. El delantero puso fin a una etapa que comenzó en agosto de 2003 y en la que se consolidó como capitán, máximo referente y portador de la camiseta número 7 del combinado lusitano.

En su mensaje, el atacante explicó que la decisión resultó difícil por el vínculo que construyó con la selección durante más de dos décadas. Ronaldo señaló que llegó el momento de entregar el dorsal a las nuevas generaciones, aunque destacó el orgullo que representó defender a Portugal.

El futbolista también sostuvo que su historia con el equipo nacional va más allá de goles, récords y trofeos. Al recordar su trayectoria, destacó la conexión que existió con los portugueses que viven fuera del país y que encontraban en cada partido una forma de sentirse cerca de su nación.

Con este anuncio, Cristiano cerró una de las carreras internacionales más extensas en el futbol. La camiseta número 7 queda como uno de los principales símbolos de la etapa que encabezó con Portugal.

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