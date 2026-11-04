Captan a mujer golpeando a instructor de gimnasio y lanzando patadas a un automovilista en Tijuana

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Dos videos que comenzaron a circular en redes sociales exhibieron una serie de episodios violentos presuntamente protagonizados por una mujer en Plaza Monarca, ubicada en Tijuana, Baja California. Las grabaciones muestran dos altercados distintos: uno dentro de un gimnasio y otro en el estacionamiento del complejo comercial.

El material audiovisual generó diversas reacciones entre los internautas debido a las agresiones que se observan en ambas escenas. Hasta el momento, la identidad de la mujer no ha sido revelada públicamente y tampoco se cuenta con una versión oficial que permita esclarecer completamente las circunstancias de los incidentes.

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De acuerdo con los reportes difundidos por medios locales, ambos episodios habrían ocurrido recientemente y estarían relacionados con conflictos en los que la mujer terminó enfrentándose físicamente con otras personas.

Mujer abofetea a instructor dentro de un gimnasio

(Captura de pantalla)

En la primera grabación se observa a la mujer, quien vestía ropa deportiva, mientras confrontaba verbalmente a un instructor del establecimiento. Durante la discusión, la usuaria comenzó a elevar el tono de sus reclamos hasta que la situación escaló a una agresión física.

En las imágenes se aprecia cómo la mujer lanza una bofetada contra el entrenador y consigue alcanzarlo. El trabajador, por su parte, no respondió con otro golpe y se mantuvo a cierta distancia para evitar que el enfrentamiento continuara.

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Durante el intercambio, la presunta agresora también señaló un teléfono celular que se encontraba en el suelo, aparentemente relacionado con el motivo de su molestia.

Ante el ambiente de tensión que se generó dentro del establecimiento, otra empleada del gimnasio intervino para intentar calmar a la mujer y evitar que el conflicto continuara.

La grabación rápidamente comenzó a compartirse en diferentes plataformas digitales, donde usuarios expresaron su inconformidad por el comportamiento observado y cuestionaron la manera en que se desarrolló el altercado.

Captan a mujer lanzando golpes y patadas en estacionamiento

(Captura de pantalla)

El segundo video, que presuntamente fue grabado en el estacionamiento de la misma plaza comercial, muestra otro episodio en el que la mujer vuelve a involucrarse en una confrontación.

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En esta ocasión, aparece con un conjunto deportivo de diferente color y frente a un automovilista con quien habría tenido un desacuerdo.

De acuerdo con las versiones difundidas, el conflicto estaría relacionado con la disputa por un espacio para estacionar. Sin embargo, hasta ahora no se han confirmado oficialmente los motivos que desencadenaron la discusión.

En la grabación se observa cómo la mujer adopta una postura de pelea y comienza a lanzar varios golpes y patadas contra el hombre. El automovilista intenta protegerse de las agresiones sin responder de la misma manera.

Presunta disputa por estacionamiento termina en agresiones; captan a mujer lanzando patadas en Tijuana.

Después de varios momentos de tensión, la presunta agresora se retira del lugar mientras continúa gritando. Posteriormente, aborda su vehículo y abandona el estacionamiento.

Las imágenes provocaron nuevas reacciones en redes sociales, donde usuarios relacionaron ambos videos debido a las similitudes físicas y de vestimenta de la protagonista.

Reportan antecedentes de comportamientos agresivos en espacios públicos

Medios de comunicación locales retomaron las grabaciones y señalaron que habitantes de la zona han compartido previamente denuncias en redes sociales relacionadas con presuntos comportamientos agresivos de la mujer en distintos espacios públicos.

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No obstante, hasta el momento no se ha confirmado oficialmente la existencia de denuncias formales ante las autoridades por estos dos episodios, ni se ha informado sobre alguna sanción o procedimiento derivado de los hechos.

La difusión de los videos también abrió un debate entre internautas sobre la violencia en lugares públicos y la importancia de evitar que las discusiones cotidianas escalen hasta convertirse en agresiones físicas.

Por ahora, ambos incidentes continúan generando conversación en plataformas digitales, mientras se desconoce si las personas involucradas presentarán alguna denuncia para esclarecer lo ocurrido en Plaza Monarca, en Tijuana.