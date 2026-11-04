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Hormiga González es titular en el empate del Olympiacos y sorprende con su nuevo look

El delantero arrancó el partido en el Roazhon Park con una imagen distinta a la que mostró en sus compromisos anteriores

Armando “Hormiga” González fue titular con Olympiacos en el empate sin goles ante Rennes y sorprendió con un nuevo corte de cabello (X/ @olympiacosfc)
Armando “Hormiga” González fue titular con Olympiacos en el empate sin goles ante Rennes y sorprendió con un nuevo corte de cabello (X/ @olympiacosfc)
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ArmandoHormigaGonzález fue titular con Olympiacos en el empate sin goles ante Rennes y sorprendió con un nuevo corte de cabello durante la cuarta jornada de la Europa League 2026-27. El mexicano jugó 59 minutos y su equipo llegó invicto a 10 puntos.

El delantero arrancó el partido en el Roazhon Park con una imagen distinta a la que mostró en sus compromisos anteriores. González se cortó el cabello y lució un nuevo look en una noche en la que volvió a recibir la confianza del técnico Imanol Alguacil.

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Armando “Hormiga” González fue titular con Olympiacos en el empate sin goles ante Rennes y sorprendió con un nuevo corte de cabello (X/ @olympiacosfc)
Armando “Hormiga” González fue titular con Olympiacos en el empate sin goles ante Rennes y sorprendió con un nuevo corte de cabello (X/ @olympiacosfc)

Olympiacos sumó tres victorias y un empate en sus primeras cuatro fechas del torneo continental. El club griego permaneció sin derrota y se colocó entre los equipos que no perdieron en esta edición de la Europa League.

González tuvo una oportunidad desde el minuto 2

Hormiga apareció desde el arranque en el ataque de Olympiacos y contó con una de las primeras opciones del encuentro. Al minuto 2, el mexicano remató de cabeza un centro desde el costado izquierdo, pero el balón salió por encima de la portería de Rennes.

El ex de Chivas buscó abrir espacios y participó en la presión del conjunto visitante durante el primer tiempo. Olympiacos tuvo mayor tiempo el balón, con 62% de posesión, aunque no logró reflejar ese dominio en el marcador.

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Kostas Fortounis y Gustavo Puerta también generaron peligro para el cuadro griego. Puerta estrelló un disparo en el poste antes del descanso, en una de las aproximaciones más claras de Olympiacos durante la visita a Francia.

González mantuvo actividad en el complemento. Al minuto 49 siguió un centro de Leon Bailey que terminó en poder del arquero Brice Samba. Cuatro minutos después intentó conectar con el propio Bailey mediante un cambio de orientación.

El nuevo look de Hormiga acompañó otra titularidad del delantero mexicano en Europa. El atacante se mantuvo dentro de la rotación ofensiva del equipo de El Pireo en una temporada que combinó la competencia de la liga griega con los duelos continentales.

Olympiacos conserva el invicto tras cuatro jornadas

Imanol Alguacil realizó cambios al minuto 59 y mandó a Roman Yaremchuk al terreno de juego en lugar de González. En el mismo movimiento, Gelson Martins entró por Leon Bailey para modificar el frente ofensivo de Olympiacos.

Rennes tuvo mayor presencia en campo rival después de la salida del mexicano. El conjunto local buscó el gol por medio de Bryan Reynolds y Mousa Al-Taamari, aunque tampoco consiguió vencer al guardameta Stefan Ortega.

La jugada más cercana al triunfo francés llegó al minuto 91. Valentín Rongier disparó desde fuera del área hacia el poste derecho, pero Ortega rechazó el balón y evitó la caída de su arco para sostener el 0-0.

(X / @olympiacosfc)
(X / @olympiacosfc)

El empate dejó a Olympiacos con 10 puntos tras cuatro jornadas, resultado de tres triunfos y una igualada. Rennes se quedó con seis unidades y permaneció en el sitio 12 de la clasificación del torneo.

La actividad de González con Olympiacos seguirá el 8 de noviembre, cuando el club reciba al PAOK en la liga griega. Después enfrenta al Iraklis el 22 de noviembre.

El equipo griego volverá a la Europa League el 26 de noviembre, fecha en la que recibe al Milan con Armando González en busca de sostener su lugar dentro del ataque y prolongar el invicto continental.

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