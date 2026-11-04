México no ve conflicto comercial con EEUU por declaración de Ronald Johnson y presencia de Sheinbaum en APEC

El embajador Ronald Johnson y la presienta Claudia Sheinbaum. (especial)

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La presidenta de México, Claudia Sheinbaum aseguró que no existe ningún conflicto con Estados Unidos por su asistencia al Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC, por sus siglas en inglés) tras las declaraciones del embajador Ronald Johnson contra la relación comercial entre México y China.

“Nosotros tenemos muy buena relación con China y tenemos buena relación, muy buena relación también con el gobierno de Estados Unidos. En el terreno comercial, pues nosotros somos socios comerciales de Estados Unidos y desde hace muchos años la integración comercial de América del Norte se ha venido dando”, declaró en la mañanera del pueblo de este 4 de noviembre en Palacio Nacional.

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Recordó que en el país existe la participación de algunas empresas chinas, además del incremento en las importaciones de sus productos hacía territorio mexicano. Asimismo, recalcó que las compañías estadounidenses automotrices también importan con el gigante asiáticos muchos de los artículos de este sector. “Pero la sociedad comercial, pues es principalmente la sociedad comercial con América del Norte”.

Acuerdo comercial entre México y China

La mandataria mexicana señaló que actualmente México y China no mantienen un tratado de libre comercio, derivado de esto en diciembre pasado el gobierno mexicano impuso una serie de aranceles al país asiático como parte del Plan México, debido a que hay diversos productos mexicanos que se estaban importados a menor precio, afectando la producción nacional.

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“No tenemos un tratado de libre comercio con China. Entonces, frente a esa situación, pues nosotros establecemos las relaciones comerciales a partir de las reglas que hay en donde tenemos tratado comercial y donde no tenemos tratado comercial”, manifestó.

Agregó que con ambas naciones hay una buena relación, por lo que aclaró que “no queremos que sea un debate México en ese punto, sino sencillamente, pues las relaciones comerciales que tenemos”.

Según WSJ, Estados Unidos estaría presionando a México para frenar las exportaciones del hardware de IA de origen chino. Crédito: Buzos MX

Embajada de China responde a declaraciones de Ronald Johnson

Hace unos días la Embajada de China en México respondió a las críticas del representante estadounidense Ronald Johnson y acusó a Estados Unidos de contribuir a la violencia relacionada con el narcotráfico en territorio mexicano.

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Por medio de un comunicado en su cuenta oficial de WeChat, la delegación diplomática señaló que el consumo de drogas en EEUU, así como el ingreso ilegal de armas y recursos provenientes de actividades ilícitas, favorecen el crecimiento de los grupos criminales.

Asimismo, expresó su “profundo descontento” y “firme oposición” a las palabras del funcionario estadounidense, también defendió la participación de compañías chinas en el mercado mexicano y acusó a Washington de intentar limitar las opciones comerciales del país por motivos políticos.

¿Qué dijo Ronald Johnson sobre China y México?

Las diferencias surgieron luego de la participación del embajador estadounidense en la Conferencia de Inversionistas Globales del Instituto Milken, realizada el pasado miércoles 28 de octubre. Durante el encuentro, Johnson sostuvo que China tendría interés en mantener a México en condiciones de inseguridad y afirmó que Pekín podría respaldar a empresas con pérdidas para generar dependencia económica.

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El diplomático también expresó dudas sobre las intenciones de las compañías chinas interesadas en establecer operaciones en territorio mexicano y defendió una mayor integración económica de América del Norte frente a la competencia asiática.