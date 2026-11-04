Morena se lanza contra Fox y lo acusa de justificar fraude en la elección de Calderón: “Te exhibes como un delincuente electoral”

La réplica en X ocurre después de que el exmandatario defiende su administración y cuestiona a Morena; además, ella lo señala por una presunta intervención electoral durante su sexenio presidencial

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Ariadna Montiel Reyes respondió a través de su cuenta de X al expresidente Vicente Fox Quesada, a quien calificó de “traidor a la democracia” y “delincuente electoral confeso”. La réplica llegó horas después de que Fox publicara varios mensajes en los que defendió su gobierno y cuestionó a Morena.

¿Qué dijo Ariadna Montiel sobre Vicente Fox?

En su publicación, Montiel afirmó que, “cada vez que intentas explicarte”, Fox se “exhibe” solo. Además, aseguró que el exmandatario presumió haber metido las manos en la elección, aunque, según ella, “no fuera muy democrático”.

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Entre los señalamientos que hizo Montiel destacan:

Que Fox trató la Presidencia como un negocio y la sucesión como un acuerdo entre socios .

Que intenta ahora disfrazarlo de “buen gobierno” .

Que traicionó a quienes creyeron en la alternancia, porque a la “mafia del poder” le estorba la voluntad popular.

Montiel también sostuvo que, pese a “todas las triquiñuelas”, la Transformación llegó y que quienes gobernaron antes quedaron “en el basurero de la historia, moralmente derrotados”.

Lo que había publicado Fox

Vicente Fox en la serie documental 'PRI: Crónica del Fin'. (Cortesía)

La respuesta de Montiel se dio tras una serie de mensajes de Fox en X. En uno de ellos, el expresidente escribió que “ahora todos quieren desviar la atención hacia el pasado”, sacar frases de contexto y fabricar polémicas, y se preguntó si era para no hablar del presente.

En esa publicación enumeró temas que, a su juicio, deberían estar en la discusión pública:

Corrupción atribuida a Morena y “malos resultados”.

Inseguridad y miles de desaparecidos .

Las madres buscadoras , que según Fox siguen exigiendo respuestas.

Señalamientos sobre presuntos vínculos entre políticos y crimen organizado .

La falta de recursos públicos para cubrir los compromisos del Gobierno.

Fox cerró con un llamado a dejar de “mirar por el retrovisor” y planteó que México necesita “verdad, justicia, seguridad” y un gobierno que responda por el presente.

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La explicación de Fox sobre su “buen gobierno”

@VicenteFoxQue

En otra publicación, dirigida a “los chismosos de Morena”, el expresidente dijo que, haciendo un buen gobierno y dando buenos resultados, logró que Felipe Calderón llegara a la Presidencia y que su partido ganara “una buena cantidad de gubernaturas”.

Previamente, en un mensaje con el encabezado “Fox en la mañanera”, se dirigió a “Claudia” y escribió que se estaba atacando el pasado sin enfrentar la realidad actual. Afirmó que “lo que cuenta es el hoy” y pidió asumir la responsabilidad “como lo hace un presidente de verdad”.

Un cruce en redes sobre pasado y presente

El intercambio deja dos posturas contrapuestas. Montiel remite a las acciones del pasado de Fox y las califica de antidemocráticas. Fox, por su parte, plantea que la discusión debe centrarse en los resultados del gobierno actual.

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Hasta el momento, el intercambio se ha dado en la red social X.