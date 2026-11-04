México

En menos de 30 segundos mujer roció con gasolina y prendió fuego a un auto en Naucalpan l VIDEO

La agresión habría ocurrido el 1 de noviembre y apenas se han dado a conocer las imágenes en video del robo para identificar a la culpable

Una cámara de seguridad registró el momento en que una persona rocía combustible y prende fuego a un vehículo estacionado en la vía pública. Los hechos ocurrieron en el cruce de Mariano Matamoros y Lázaro Cárdenas, en la colonia San José de los Leones, segunda sección, en el municipio de Naucalpan, Estado de México. En las imágenes se observa cómo inician las llamas debajo de la unidad antes de que la responsable se retire del lugar.
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Una mujer fue captada cuando roció gasolina sobre un automóvil y le prendió fuego en Naucalpan, Estado de México. Los hechos ocurrieron en el cruce de las calles Mariano Matamoros y Lázaro Cárdenas, en la colonia San José de los Leones, Segunda Sección.

La grabación mostró el momento en que la mujer se acercó al vehículo con combustible y provocó el incendio. El material no identificó a la persona ni precisó la fecha en que ocurrió el ataque.

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El caso se registró en un municipio donde los indicadores oficiales de seguridad y la percepción ciudadana habían mostrado reducciones durante 2026. La Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana del INEGI ubicó la percepción de inseguridad en Naucalpan en 68.0% durante septiembre de ese año.

Ese porcentaje representó una disminución de 14.1 puntos respecto al 82.1% registrado en septiembre de 2025. Con esa variación, Naucalpan pasó del segundo al lugar 12 nacional entre las ciudades evaluadas por este indicador y alcanzó su nivel más bajo dentro de la serie histórica municipal.

Una mujer tardó menos de 30 segundos en rociar un ato con gasolina, prenderle fuego y abandonar el bidón de gasolina en Naucalpan Foto: Captura de pantalla video
Una mujer tardó menos de 30 segundos en rociar un ato con gasolina, prenderle fuego y abandonar el bidón de gasolina en Naucalpan Foto: Captura de pantalla video

Naucalpan redujo robos, extorsiones y homicidios durante 2026

Las cifras municipales a octubre de 2026 indicaron una reducción de 50% en robo a casa habitación al comparar septiembre de ese año con el mismo mes de 2025. La extorsión también presentó bajas de entre 60% y 83%, según los cortes de agosto y septiembre frente a los registros interanuales.

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Durante agosto de 2026, la extorsión en Naucalpan disminuyó 83% frente a agosto de 2025. El municipio no registró secuestros durante el transcurso de ese año, de acuerdo con los datos incluidos en el balance de seguridad.

En homicidio doloso, Naucalpan contabilizó 51 casos entre enero y octubre de 2026. La cifra fue menor a los 93 asesinatos registrados durante todo 2025, aunque el reporte no detalló las circunstancias de cada expediente ni su relación con otros delitos.

A escala estatal, los reportes del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y las evaluaciones de la ENSU señalaron descensos acumulados en la incidencia delictiva general y en los delitos de alto impacto. Los balances estatales de mediados y del tercer trimestre de 2026 ubicaron la reducción del promedio diario de estos ilícitos cerca de 40% frente a periodos de años anteriores.

Un hombre encapuchado y con el rostro cubierto intenta abrir la puerta del conductor de un coche plateado estacionado en una calle con casas antiguas
Un individuo con gorro y pasamontañas intenta forzar la puerta de un sedán plateado estacionado en una calle urbana con edificios residenciales al fondo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ocho ciudades del Estado de México bajaron su percepción de inseguridad

Las ocho ciudades mexiquenses evaluadas por la ENSU registraron una menor percepción de inseguridad en septiembre de 2026 respecto al mismo mes de 2025. Tlalnepantla tuvo la reducción más amplia: pasó de 80.3% a 59.3%, una caída superior a 21 puntos porcentuales.

Nezahualcóyotl bajó de 60.8% a 48.8%, mientras que Naucalpan pasó de 82.1% a 68.0%. Atizapán de Zaragoza, Cuautitlán Izcalli, Ecatepec, Chimalhuacán y Toluca también registraron descensos, aunque Ecatepec y Chimalhuacán conservaron niveles elevados de percepción de temor, por encima de un rango de 77% a 81%.

En Ecatepec se registraron 3,150 delitos de alto impacto entre enero y agosto de 2026. El gobierno municipal informó que esa cantidad representó 2,261 ilícitos menos que en el mismo lapso de 2024, equivalente a una reducción de 41.8%, aunque la percepción de inseguridad permaneció cerca de 77.4%.

Cuautitlán Izcalli reportó una baja de 33% en extorsiones entre enero y septiembre de 2026, además de una disminución general de 25% en la incidencia delictiva frente a 2024. La percepción de inseguridad en ese municipio descendió a 71.6% en septiembre.

La entidad mantenía una concentración territorial de los delitos, pues 10 municipios reunían más de la mitad de la incidencia total. Ecatepec, Chimalhuacán y Cuautitlán Izcalli figuraban entre los municipios con mayores niveles de temor ciudadano o delitos de alto impacto, pese a las acciones coordinadas en las mesas de paz estatales.

A finales de septiembre de 2026 comenzó el Operativo Otomí, dirigido a contener homicidios dolosos y narcomenudeo en 122 municipios divididos en tres zonas operativas. La estrategia abarcó puntos como Zumpango, Ecatepec, Tlalnepantla, Tecámac y Atizapán, y acumuló más de 2,300 detenciones y aseguramientos hacia los primeros días de noviembre de ese año.

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