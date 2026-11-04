México

Cancelan sesión ordinaria en la Cámara de Diputados tras manifestación de jubilados

El presidente de la cámara baja aseguró que mantienen un diálogo con los manifestantes

El diputado Raúl Bolaños-Cacho Cué emite un mensaje sobre la cancelación de la sesión ordinaria en la Cámara de Diputados
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El presidente de la Cámara de Diputados de México, Raúl Bolaños Cacho Cué informó que debido a las manifestaciones de jubilados en las instalaciones de la Cámara de Diputados, en conjunto con la Junta de Coordinación Política, se tomó la decisión de cancelar la sesión ordinaria programada para este día.

Asimismo, dio a conocer que mantienen un diálogo activo con las personas que desde la mañana de este miércoles 4 de noviembre tomaron las instalaciones del Palacio Legislativo de San Lázaro.

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“Hemos decidido suspender la sesión ordinaria que se tenía prevista el día de hoy a las once de la mañana, toda vez que vamos a entablar una mesa de diálogo con las y los jubilados a las once cuarenta y cinco. Es mi responsabilidad como presidente de la Mesa Directiva garantizar la seguridad de las y los trabajadores de la Cámara, de las y los diputados, pero sobre todo, a través del diálogo, encontrar una solución a las peticiones de quienes hoy se manifiestan. Los mantendremos informados a través de nuestras redes sociales”, declaró a través de un video en su cuenta oficial de X.

Diputada de Morena se enfrentan a gritos en San Lázaro

La diputada panista Kenia López Rabadán y la morenista Vianey García intercambiaron acusaciones durante una sesión de la Cámara de Diputados, en una discusión sobre el INE, la corrupción, los programas sociales y la forma en que ambas obtuvieron su representación legislativa. El choque retomó una apuesta que las legisladoras habían planteado semanas antes por sus votaciones sobre becas y pensiones, según Infobae.

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García cuestionó a integrantes de la oposición por sus señalamientos contra el organismo electoral y defendió que se investiguen presuntos actos de corrupción relacionados con el INE. También reclamó a López Rabadán la apuesta que ambas habían acordado previamente sobre las votaciones de los programas sociales.

La diputada del PAN respondió por alusiones y rechazó haber votado contra esos apoyos. Afirmó que los registros de la Cámara de Diputados pueden consultarse para corroborar el sentido de sus votos.

Kenia López Rabadán arremetió contra Vianey García y le pidió trabajar para que la ciudadanía la reconozca..
Kenia López Rabadán arremetió contra Vianey García y le pidió trabajar para que la ciudadanía la reconozca..

López Rabadán acusó a García de modificar videos para respaldar sus señalamientos y cuestionó el reconocimiento público de su trabajo legislativo. Desde la tribuna le dijo: “¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Vianey. Mire, diputada Vianey García, póngase a trabajar para que la gente la reconozca. Póngase a trabajar”.

La panista también comparó a la legisladora de Morena con Guadalupe Taddei, a quien identificó como expresidenta del INE, al acusarlas de mentir y de usar el poder del Estado para sostener afirmaciones falsas. Además, le pidió dejar de defender a quienes calificó como corruptos.

García defendió que llegó a la Cámara mediante el voto ciudadano

Después de la intervención de López Rabadán, García respondió que su curul fue obtenida por votación ciudadana y no mediante una candidatura plurinominal. “Soy Vianey García. A mí nadie me ha regalado una plurinominal desde la cúpula del poder. Cada elección que yo he jugado, me la he ganado”, sostuvo.

La morenista afirmó que continuará cuestionando a la oposición desde el Congreso y calificó a sus integrantes de antidemocráticos e hipócritas. Más tarde volvió a tomar la palabra para reiterar que su representación legislativa es resultado del respaldo ciudadano.

Al intercambio se sumó la diputada del PT Lilia Aguilar, quien respaldó a García y cuestionó la manera en que López Rabadán se dirigió a su compañera. La petista también retomó los cuestionamientos sobre el INE y pidió que las investigaciones sobre la probidad de las autoridades electorales incluyan los comicios presidenciales de 2006.

Aguilar mencionó en ese señalamiento al expresidente Felipe Calderón, a Vicente Fox y al entonces presidente del IFE, Luis Carlos Ugalde. La legisladora sostuvo que las indagatorias deben considerar los cuestionamientos históricos sobre aquella elección.

López Rabadán contestó nuevamente que García es recordada por declaraciones que calificó como mentiras. También defendió su actuación al frente de la Cámara de Diputados y aseguró que nunca impidió a otros legisladores expresar sus posturas.

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