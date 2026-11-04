Paseando con metralletas: así agarraron a seis integrantes del Cártel de Sinaloa en Chiapas l VIDEO

Elementos de seguridad interceptaron y detuvieron a varios sujetos en Chiapas tras una persecución vehicular. Las imágenes registradas muestran a agentes uniformados custodiando a personas sometidas en el suelo junto a camionetas aseguradas y unidades policiales en la vía pública. De acuerdo con reportes de seguridad, en los operativos realizados en Tuxtla Gutiérrez y Huixtla se incautaron armas de fuego, equipo táctico y vehículos con reporte de robo.

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Imágenes difundidas en redes sociales muestran la detención de seis presuntos integrantes del Cártel de Sinaloa en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, cuando circulaban en dos camionetas verde olivo con armas largas. Durante el operativo, autoridades estatales y fuerzas de seguridad federal aseguraron 10 armas de fuego, equipo balístico, insignias falsas y vehículos con reporte de robo.

La intervención ocurrió durante las celebraciones del Día de Muertos. Los detenidos fueron puestos a disposición de la Fiscalía de Distrito Metropolitano y serán trasladados al penal de El Amate, informó el fiscal general del estado, Jorge Luis Llaven Abarca.

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El grupo viajaba en dos camionetas Ford Lobo que contaban con reporte de robo. Una de ellas fue hurtada en febrero de 2024 en San Cristóbal de Las Casas, Chiapas; la segunda fue reportada como robada en mayo de 2026 en Palmar de Bravo, Puebla.

Las investigaciones iniciales señalan que los seis hombres presuntamente formaban parte de una célula vinculada con el Cártel de Sinaloa. La autoridad estatal no dio a conocer la identidad de los detenidos ni precisó desde cuándo operaban en la capital chiapaneca.

Así fueron detenidos presuntos integrantes del Cártel de Sinaloa en Chiapas en dos camionetas y con ametralladoras Foto: Captura de panatalla video

Diez armas, 895 cartuchos y equipo táctico fueron asegurados

Durante el operativo, agentes ministeriales decomisaron 10 armas de fuego: cinco armas largas y cinco cortas. También aseguraron 36 cargadores y 895 cartuchos, además de seis chalecos balísticos y cuatro cascos de protección.

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Entre los objetos localizados había insignias de corporaciones de seguridad y justicia. Ese material forma parte de la carpeta de investigación abierta contra los detenidos, quienes enfrentan acusaciones por presuntamente utilizar identificaciones o distintivos para hacerse pasar por servidores públicos.

Los seis hombres serán judicializados por los delitos de usurpación de funciones públicas, robo de vehículos y narcomenudeo. La Fiscalía General del Estado también dará vista a la Fiscalía General de la República para que determine si existen delitos federales relacionados con las armas y los cartuchos incautados.

Capturan a seis miembros del Cártel de Sinaloa en Tuxtla: les decomisaron armas de fuego y equipo táctico @FGEChiapas

Las grabaciones difundidas tras la detención muestran a los sospechosos rodeados por agentes durante la revisión de las camionetas. En las imágenes se observan vehículos oficiales, armas aseguradas y a los detenidos bajo custodia.

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El despliegue se realizó en Tuxtla Gutiérrez, donde autoridades de seguridad mantienen operativos para localizar vehículos robados, armamento ilegal y grupos relacionados con actividades delictivas en la zona metropolitana.

El grupo sinaloense ha mantenido operaciones en Chiapas

El Cártel de Sinaloa ha mantenido presencia en Chiapas mediante células relacionadas con el tráfico de drogas, el control de rutas y actividades financieras ilícitas. La ubicación fronteriza del estado lo convierte en una zona utilizada por organizaciones criminales para trasladar mercancías hacia otras regiones del país.

Unas esposas metálicas reposan sobre una mesa de acero en un recinto de detención iluminado por luz fluorescente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La entidad también ha registrado disputas entre grupos delictivos por el control de carreteras y municipios cercanos a la frontera con Guatemala. Estas pugnas han derivado en hechos violentos y en operativos conjuntos de autoridades estatales y federales.

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En septiembre de 2026, horas antes de una visita de la presidenta Claudia Sheinbaum a Chiapas, se registró un enfrentamiento armado en el municipio de Cintalapa. En ese hecho participaron presuntos integrantes del Cártel de Sinaloa y del llamado Cártel de Chiapas y Guatemala.

Entre los nombres relacionados con operaciones de la organización sinaloense en la entidad figura Jesús Esteban, conocido como “El Güero Pulseras”. Fue detenido en noviembre de 2024 y señalado como presunto líder de una célula criminal que operaba en Chiapas.

Durante aquella captura se aseguraron armas de fuego, cargadores, cartuchos, marihuana y vehículos con blindaje. Las autoridades investigaban su posible participación en actividades de tráfico de drogas y en hechos de violencia registrados en el estado.

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Crédito: Especial

En octubre de 2025, el Gabinete de Seguridad federal informó sobre acciones coordinadas en los municipios de Cintalapa, Jiquipilas y Arriaga, tras episodios violentos ocurridos en carreteras chiapanecas. En esos operativos fueron detenidas tres personas y se aseguraron armas, vehículos, ponchallantas y narcóticos.

Chiapas reporta una reducción de 19% en delitos

La detención de los seis presuntos integrantes del Cártel de Sinaloa ocurrió mientras la Fiscalía estatal reportó una disminución en la incidencia delictiva de Chiapas. Entre enero y octubre de 2026, los delitos en general bajaron 19% frente al mismo periodo de 2025.

En el mismo lapso, los delitos de alto impacto tuvieron una reducción de 26% respecto de 2025 y de 56% en comparación con 2024, de acuerdo con el balance presentado por Llaven Abarca.

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En Tuxtla Gutiérrez, las carpetas de investigación disminuyeron 13%. Entre enero y octubre de 2025 se registraron 2 mil 362 expedientes, mientras que durante el mismo periodo de 2026 la cifra fue de 2 mil 63.

Los delitos de alto impacto en la capital chiapaneca pasaron de 238 carpetas en 2025 a 169 durante 2026, una baja de 29%. En delitos sexuales, las investigaciones descendieron de 182 a 147, lo que representa una reducción de 19% respecto al año anterior.