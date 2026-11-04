Hijos de Inés Gómez Mont están en México, revela familiar de su exesposo Javier Díaz

¿Qué pasó con los hijos de Inés Gómez Mont? Foto: Instagram/@inesgomezmont

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Los cuatro hijos mayores de la conductora Inés Gómez Mont ya se encuentran en México, según reveló Enrique Artemio, ahijado de Tita Bravo, exsuegra de la exconductora, en una entrevista con el programa Siéntese quien pueda el 2 de noviembre. La conductora permanece detenida en Florida, tras ser arrestada el 30 de octubre por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) por una situación migratoria irregular.

Los cuatro menores, Inés y los trillizos Bruno, Javier y Diego, son hijos de Gómez Mont y del empresario Javier Díaz Bravo, su primer esposo. Enrique Artemio precisó que los niños llegaron con un retraso de entre dos y tres años en sus estudios, aunque confirmó que ya retomaron clases y están bajo resguardo en territorio mexicano.

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“Ya están en México. Se retrasaron como dos o tres años en los estudios, pero ya que llegaron a México los resguardaron muy bien y los niños siguen estudiando, igual que la niña”, mencionó.

Los dos hijos menores de Gómez Mont, Bosco y María, permanecerían en Estados Unidos junto a su padre, Víctor Manuel Álvarez Puga, esposo actual de la conductora, quien también enfrenta un proceso migratorio en ese país.

El matrimonio con Javier Díaz Bravo y la pelea legal por sus hijos

Javier Díaz e Inés Gómez Mont. (Captura de pantalla)

Gómez Mont y Díaz Bravo se casaron en 2008, en una ceremonia celebrada en Tepoztlán, Morelos, que reunió invitados del mundo del espectáculo. Ese mismo año nació su hija mayor, Inés, y cuatro años después llegaron los trillizos Diego, Bruno y Javier. El matrimonio concluyó en 2013.

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Según declaraciones de la conductora, el deterioro de la relación comenzó tras el nacimiento prematuro de los trillizos, cuando Díaz Bravo abandonó el hogar bajo el argumento de atender negocios en Monterrey. Gómez Mont relató que quedó a cargo de cuatro niños pequeños sin el apoyo cotidiano de su entonces esposo.

El divorcio llegó tras descubrir la infidelidad de Díaz Bravo. “Yo le cacho esas fotos en el celular y le dije: ‘ya no quiero nada, ahora sí me quiero divorciar’”, relató Gómez Mont en entrevistas.

Foto: Instagram/@inesgomezmont

La disputa por los hijos se extendió por años. En 2024, Díaz Bravo presentó una denuncia por violencia familiar contra Gómez Mont ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, como parte de una batalla por la patria potestad. La jueza Patricia Marcela Diez Cerda concedió una suspensión provisional para evitar que los menores fueran sometidos a pruebas psicológicas, al considerar que eso podría afectar su salud mental.

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En julio de 2024, Gómez Mont recuperó la patria potestad de los cuatro hijos mayores por decisión de un tribunal, lo que marcó un cierre momentáneo al litigio con su exesposo.

El romance con Álvarez Puga y los dos hijos que tuvieron

Tras el divorcio de Díaz Bravo, Gómez Mont inició una relación con el abogado y empresario Víctor Manuel Álvarez Puga. La pareja contrajo matrimonio en 2015 en una ceremonia privada. De esa unión nacieron Bosco y, en junio de 2018, María.

Además de sus seis hijos biológicos, Gómez Mont tiene un hijastro, Mayito, hijo de Álvarez Puga con la publirrelacionista Marycarmen López. “Muchas veces me preguntan cuántos hijos tengo. Déjenme les cuento que sí, que Mayito, el hijo más grande de mi esposo, no lo parí yo, pero lo siento como si así hubiera sido, se ha convertido en otro hijo más para mí”, escribió la conductora en sus redes sociales en 2017.

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Inés Gómez Mont y su esposo Víctor Álvarez Puga Foto: Instagram/@inesgomezmont

Fue precisamente ese matrimonio el que derivó en las investigaciones que hoy la tienen detenida. Gómez Mont y Álvarez Puga son señalados por la FGR como parte de un esquema de empresas fantasma para desviar recursos públicos del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social, vinculado a contratos por cerca de 2,450,000,000 de pesos destinados al sistema penitenciario federal.

Con Gómez Mont detenida y Álvarez Puga con un proceso migratorio abierto en Estados Unidos, la situación de los hijos menores, Bosco y María, se vuelve incierta. La defensa de la conductora incluyó ese argumento en el recurso legal que presentó para buscar su liberación.

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Entre los alegatos del habeas corpus interpuesto ante la Corte Federal del Distrito Sur de Florida está que una de sus hijas se encuentra en tratamiento médico, y que un traslado de la conductora fuera de Miami le resultaría perjudicial. Si se confirma que la hija mayor, Inés, ya está en México, la menor con un problema de salud sería María, la hija de seis años que Gómez Mont tuvo con Álvarez Puga.

El juez federal Jeffrey T. Kuntz, a quien fue asignado el caso, aceptó el recurso a trámite. Sin embargo, rechazó la solicitud de la defensa de impedir un eventual traslado a otro centro migratorio, al señalar que no tiene jurisdicción para evitarlo si el Departamento de Justicia lo determina.

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El futuro de Inés se decide este 4 de noviembre

Kuntz ordenó al ICE justificar el arresto de Gómez Mont a más tardar este 4 de noviembre. La resolución determinará si la conductora permanece en el Broward Transitional Center o si su situación migratoria avanza hacia una deportación.

Inés Gómez Mont detenida por ICE.

De determinarse su deportación, la FGR ejecutará de inmediato las tres órdenes de aprehensión vigentes en su contra a su llegada a territorio mexicano, según informó la titular de la dependencia, Ernestina Godoy, en un mensaje público el 2 de noviembre.

Álvarez Puga, por su parte, fue detenido por el ICE el 24 de septiembre de 2025 también por una situación migratoria irregular. Posteriormente desapareció de la base de datos de detenidos de esa agencia y se desconoce su paradero, aunque tiene una audiencia programada para resolver su situación legal este mes de noviembre.

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México solicitó la extradición de Álvarez Puga, pero el gobierno federal informó en mayo de 2026 que Estados Unidos la negó por considerar que no se trata de un delito violento. En julio, la FGR precisó que obtuvo libertad bajo fianza con un dispositivo de geolocalización.

La pareja figuraba en la lista de notificaciones rojas de Interpol desde 2021, a petición de las autoridades mexicanas. La presidenta Claudia Sheinbaum informó en septiembre pasado que el organismo retiró las alertas contra ambos y anunció que solicitaría su reactivación.