Cruz Pérez Cuéllar acepta distanciamiento con Andrea Chávez tras definición de las "corcholatas" de Morena rumbo a 2027. (Fotos: RS)

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Los efectos de la disputa interna de Morena para la designación de las candidaturas a las 17 gubernaturas que se elegirán el próximo año siguen causando división, pese a la unidad instada por la dirigencia del partido oficialista.

El claro ejemplo de lo anterior es la ruptura entre el aspirante a Chihuahua, Cruz Pérez Cuéllar, y quien se quedó con la candidatura municipal de Ciudad Juárez, Andrea Chávez, aún cuando se trata de un perfil formado al interior del partido.

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Del PAN a MC y luego a Morena

El recién nombrado coordinador territorial de la Cuarta Transformación en el estado fronterizo inició su carrera política en las filas del Partido Acción Nacional (PAN), donde estuvo de 1988 a 2015. Posteriormente, se incorporó a Movimiento Ciudadano (MC), donde tampoco encajó, incorporándose al partido guinda hasta 2018.

En entrevista para el medio Proceso, Pérez Cuéllar aseguró que se unió al partido oficialista por la admiración al expresidente Andrés Manuel López Obrador. Al intentar defender su paso por los diversos partidos políticos, el candidato virtual comentó que más allá de sus afinidades “ideológicas”, su “lucha” es por la “democracia”.

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Respecto a la diferencia en puntos que lo llevó a ganar las encuestas al interior de Morena, el exalcalde de Ciudad Juárez comentó que ambos perfiles que buscaban la candidatura a la gubernatura eran “competitivos”.

“Tiempo” para la unidad en Chihuahua

Destacó que algunos militantes apostaban por Andrea Chávez debido a que se trata de un perfil “más atractivo para algunos en términos de la juventud, de la frescura”; y en su cado, “la trayectoria, experiencia y el haber sido alcalde”.

Descartó que pese a la distancia en tiempo, los afines a Chávez se hayan sumado al movimiento de quien competirá por la gubernatura el próximo año, advirtiendo que él va por abonar a la “unidad”.

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(Captura de pantalla)

“Me parece que el que haya aceptado ir a Ciudad Juárez es un elemento que va a ir ayudando. Yo pondré todo de mi parte, pero me parece que la unidad no se construye de la noche a la mañana, menos después de un proceso tan reñido y tan intenso y que captó la atención del país”, resaltó el expanista.

¿Por qué cargo contenderá Andrea Chávez?

La Comisión Nacional de Elecciones de Morena nombró a Andrea Chávez coordinadora municipal de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Ciudad Juárez, un cargo que más tarde se traducirá en la candidata para la municipalidad.

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El nombramiento, firmado por el Comité Ejecutivo Nacional, llegó tras la derrota de Chávez en la encuesta interna por la coordinación estatal en Chihuahua.

La diferencia entre Chávez y Cruz Pérez Cuéllar fue de 1.50 contra 8.50 puntos en el resultado global, aunque en la pregunta de preferencia general la brecha se redujo a 0.92 puntos porcentuales.

La senadora con licencia trató de contener el llanto durante el anuncio y, al salir del evento, evitó pronunciar el nombre de Cruz Pérez Cuéllar ante los medios que le preguntaron sobre su respaldo al nuevo coordinador de Morena en Chihuahua. (X/@bereaguilarv)

Esa cercanía alimentó las dudas sobre si la designación municipal corresponde a una posición real de poder o a un cargo de transición mientras se definen las candidaturas rumbo a 2027.

Otras designaciones también causan ruptura

Morena designó a Verónica Díaz Robles como coordinadora estatal de la Defensa de la Transformación, cercana a la familia Monreal. El PT reclamó que su candidata, la senadora Geovanna Bañuelos, quedó relegada al cuarto lugar en una encuesta que, según su dirigencia, nunca contó con una mesa técnica conjunta.

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Reginaldo Sandoval, coordinador parlamentario del PT, fijó un plazo hasta noviembre: si Morena no repetía la medición, advirtió que “tomaremos otra decisión”, hasta el momento, las divisiones entre la coalición sigue generando distanciamientos

Seis días después de que Morena nombró a Clara Luz Flores como coordinadora estatal, por lo que Tatiana Clouthier anunció la creación de un movimiento propio, Todos con Conciencia. Los exaspirantes Andrés Mijes y Waldo Fernández se sumaron al reclamo.