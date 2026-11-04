México

De rap en zapoteco a rock en tsotsil: así será el Festival Música ORIGINAL gratis en Los Pinos

El Festival Música ORIGINAL presentará 16 actos musicales gratuitos entre el 12 y el 15 de noviembre

Una mujer con diadema y túnica blanca eleva tiras de colores junto a una joven vestida de rojo bajo una carpa
Durante cuatro días, Los Pinos será sede de una programación que irá del hip hop en ayuujk y el rap en zapoteco al blues en tsotsil y la electrónica con voces en lenguas originarias. (Secretaría de Cultura )
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El Festival Música ORIGINAL reunirá 16 propuestas de rap, rock, blues, reggae, pop y música electrónica en el Complejo Cultural Los Pinos, con entrada gratuita del 12 al 15 de noviembre de 2026.

La programación convocará a artistas de distintas regiones de México que cantan en lenguas originarias y fusionan tradiciones comunitarias con géneros contemporáneos, como el zapoteco, el tsotsil, el ayuujk y el totonaco.

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El encuentro formará parte de ORIGINAL: Encuentro de Arte Textil, Decorativo y Utilitario, en su edición de noviembre de 2026. Durante cuatro días, el público podrá escuchar cuatro presentaciones diarias en una propuesta que vincula identidad, memoria, diversidad lingüística y experiencias de nuevas generaciones.

La Secretaría de Cultura informó que el festival busca dar espacio público a creadoras, creadores y comunidades que llevan sus lenguas y referencias culturales a escenarios musicales actuales. La cartelera abarca desde hip hop y rock indígena hasta sonoridades electrónicas, poesía jarocha y R&B con instrumentos prehispánicos.

Las lenguas originarias también se escuchan en el rap, el rock y la música electrónica”, afirmó Claudia Curiel de Icaza, secretaria de Cultura del Gobierno de México, según el comunicado difundido por la dependencia.

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La funcionaria sostuvo que la iniciativa permite que las comunidades renueven sus tradiciones desde el presente y que la diversidad cultural del país alcance a públicos nuevos. El Festival Música ORIGINAL tendrá como punto de reunión el Escenario Velaria, de acuerdo con la información oficial.

El cartel del Festival Música ORIGINAL combina lenguas originarias y géneros contemporáneos

La primera jornada estará dedicada al hip hop y al rap. El jueves 12 de noviembre se presentará Mixe Represent, proyecto de Tamazulápam, Oaxaca, que combina versos en ayuujk, también conocido como mixe, con referencias al jazz, el funk y la música de su comunidad.

Ese día también actuará Juchirap, agrupación originaria de la Séptima Sección de Juchitán de Zaragoza, Oaxaca. Su repertorio utiliza rap en zapoteco y español para abordar la cultura, las tradiciones y la vida comunitaria.

La programación del jueves incluirá a MI$HA, artista independiente de la Ciudad de México cuyas canciones exploran emociones y experiencias personales. La jornada cerrará con Juan Sant, rapero, poeta y escritor de la Sierra Norte de Puebla que interpreta composiciones en totonaco y español.

El viernes 13 de noviembre estará marcado por el rock y el blues. Lumaltok llegará desde Chiapas con una propuesta en tsotsil, mientras que Sak Tzevul, originaria de Zinacantán, llevará al escenario su trayectoria como pionera del rock en esa lengua.

La fecha también contará con Noesis Ñuu Savi, agrupación de Huajuapan de León, Oaxaca, que suma más de dos décadas de recorrido. Su música reúne rock, folk y blues con sones, jarabes y chilenas de la tradición oaxaqueña.

Hamac Caziim completará la jornada. La agrupación es reconocida como pionera del rock indígena y ha construido en la música una forma de expresión cultural y resistencia.

Una mujer con flores en el cabello y una persona vestida de diablo sobre el césped, bajo una carpa con diseño geométrico
El jueves 12 de noviembre se presentará Mixe Represent, proyecto de Tamazulápam, Oaxaca, que combina versos en ayuujk, también conocido como mixe, con referencias al jazz, el funk y la música de su comunidad. (Secretaría de Cultura )

Los horarios de las 16 presentaciones en Los Pinos

El cartel compartido por la cuenta Cultura Original México detalla los siguientes horarios para las actuaciones anunciadas en el Helipuerto del Complejo Cultural Los Pinos:

Jueves 12 de noviembre

11:00: Mixe Represent.

13:30: Juchirap.

15:30: MI$HA.

16:30: Juan Sant.

Viernes 13 de noviembre

11:30: Lumaltok.

13:30: Noesis Ñuu Savi.

15:30: Sak Tzevul.

16:30: Hamac Caziim.

Sábado 14 de noviembre

11:30: Vibra Muchá.

13:30: Miroslav Ü.

15:30: Alyosha Barreiro.

16:30: Centavrvs.

Domingo 15 de noviembre

11:30: Azalea Báalam.

13:30: Arancha.

15:30: Alejandra Paniagua.

16:30: Belle La Malixita.

El sábado reunirá reggae, electrónica y ritmos tradicionales

La programación del sábado 14 de noviembre incluirá a Vibra Muchá, agrupación fundada por los hermanos Chinto y Polock Muchá. Su propuesta transita entre reggae, ska y rocksteady, con influencias del jazz, el rock y el son jarocho.

Miroslav Ü, originario de Santo Domingo Tehuantepec, Oaxaca, presentará una propuesta electrónica que incorpora elementos de la música prehispánica, voces en lenguas originarias y géneros como house, techno y downtempo.

Alyosha Barreiro, músico, productor y artista sonoro mexicano, llevará un proyecto que reúne instrumentos tradicionales y sonoridades contemporáneas. La última actuación de esa fecha estará a cargo de Centavrvs, grupo de la Ciudad de México que define su estilo como “electrónica regional mexicana”.

La agrupación combina elementos del folclore y la cultura popular con cumbia, afrobeat y otros ritmos. Esa mezcla ampliará el recorrido sonoro de un festival que pone en diálogo expresiones comunitarias con lenguajes musicales actuales.

Cuatro artistas encabezarán el cierre del domingo 15 de noviembre

El último día estará protagonizado por cuatro propuestas encabezadas por mujeres. Azalea Báalam, artista y productora de Yucatán, es creadora de los conceptos NAHUAPOP y MAYAPOP, que relacionan la música pop con lenguas originarias y referencias culturales mesoamericanas.

Arancha, artista veracruzana, partirá de la poesía jarocha y la tradición de la décima para acercarse al rap, el spoken word y la experimentación sonora. Su participación formará parte de una jornada enfocada en distintas posibilidades de la canción y la poesía.

Alejandra Paniagua, cantautora y arpista originaria de Xalapa, Veracruz, presentará composiciones inspiradas en la naturaleza, la nostalgia y las transformaciones de la vida. Belle “La Malixita” cerrará el cartel con una propuesta que mezcla español y lengua maya.

La artista combina R&B, hip hop, pop y música alternativa latina, además de incorporar instrumentos prehispánicos e influencias de otras tradiciones. El comunicado de la Secretaría de Cultura indicó que las actividades serán gratuitas para el público.

El Festival Música ORIGINAL se integrará a un encuentro que reunirá a 580 maestras y maestros artesanos de 31 entidades del país.

Además de los conciertos, el programa contempla talleres, exposiciones, pasarelas y espacios para adquirir creaciones directamente de quienes las elaboran, sin intermediarios y bajo principios de comercio justo.

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