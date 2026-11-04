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Alerta de fraude: Condusef detecta esquema de curso e inversión falsos que suplanta a Barclays México

El organismo reveló que delincuentes promovieron publicidad en Facebook y trasladaron a las víctimas a grupos de WhatsApp para ofrecer capacitaciones

Estafa de suplantación de identidad - Amazon - estafa - fraude - tecnología - 11 de agosto
La Condusef informó detalles sobre la estafa este 3 de noviembre. (Imagen ilustrativa Infobae)
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La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) alertó este 3 de noviembre sobre un esquema que suplanta la identidad del Grupo Financiero Barclays México para vender cursos falsos de inversión y captar dinero a través de una aplicación móvil fraudulenta.

El organismo detectó que delincuentes promueven el fraude en Facebook y trasladan a las víctimas a grupos de WhatsApp para inducirlas a invertir en la plataforma falsa.

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La Condusef precisó que el Grupo Financiero Barclays México no ofrece servicios de inversión a personas físicas, no imparte capacitaciones ni crea grupos de WhatsApp con ese fin, y tampoco utiliza esquemas de ese tipo en la formalización de sus operaciones. El organismo recibió reportes de dos de sus instituciones afectadas por el uso indebido de su nombre comercial, denominación, logo y datos fiscales.

El fraude operaba desde Facebook hasta la falsa inversión

El modus operandi arranca con publicidad en Facebook, donde perfiles desconocidos ofrecen convertir a los usuarios en “especialistas en inversiones”. De ahí, las víctimas son trasladadas a grupos de mensajería como WhatsApp bajo nombres como “D115 Academia Financiera Barclays”, donde reciben instrucciones para inscribirse y acreditar los cursos sobre inversión.

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Una vez que las víctimas acreditan supuestamente el curso, los estafadores las inducen a descargar una aplicación móvil para realizar una inversión inicial que les permite, según el discurso de los defraudadores, poner en práctica lo aprendido. La inversión se ofrece bajo las figuras de “Inversionista Regular” o “Inversionista VIP”.

Logo de Barclays. Crédito: REUTERS/Dado Ruvic
Logo de Barclays. Crédito: REUTERS/Dado Ruvic

Desde el momento en que la víctima realiza la primera inversión, los estafadores mantienen comunicación constante para generar confianza. El esquema completo depende de ese vínculo sostenido en el tiempo, que sirve para que la víctima baje la guardia antes del desenlace del fraude.

El punto de quiebre llega cuando la víctima intenta realizar el retiro de su capital, o de los supuestos rendimientos generados por la inversión. Ahí los estafadores exigen pagos anticipados por concepto de comisiones, impuestos o procesamiento, con el argumento de que ese cobro no puede descontarse del saldo ya invertido. Tras recibir el pago, cortan toda comunicación con la víctima.

La institución fue suplantada. Crédito: REUTERS/Dado Ruvic
La institución fue suplantada. Crédito: REUTERS/Dado Ruvic

La Condusef identificó que el mismo esquema podría aplicar para un producto adicional llamado “Programa de Valoración del 800%”, que ofrece al público un “Plan de aumento de riqueza del 800%” a través de fases mensuales. Según el discurso de los defraudadores, al término de cinco meses el esquema entrega un rendimiento acumulado superior al 800% sobre el capital invertido.

Dos instituciones del Grupo Financiero Barclays México fueron suplantadas

La Condusef recibió reportes de Barclays Capital Casa de Bolsa, S.A. de C.V. y de Barclays Bank México, S.A., Institución de Banca Múltiple, ambas integrantes del Grupo Financiero Barclays México, sobre el uso indebido y sin autorización de su nombre comercial, denominación, logo e incluso de algunos de sus datos fiscales y administrativos.

Los estafadores reutilizan la dirección física real de las oficinas corporativas de ambas instituciones, ubicadas en avenida Paseo de la Reforma 505, interior Torre Mayor, piso 41, colonia Cuauhtémoc, código postal 06500, en la Ciudad de México. También usan el mismo número telefónico institucional real, (55) 5241-3200, para dar apariencia de legitimidad al fraude.

Estos fueron los canales y datos suplantados. Crédito: Condusef
Estos fueron los canales y datos suplantados. Crédito: Condusef

Para el caso de Barclays Capital Casa de Bolsa, la Condusef documentó más de 20 números telefónicos falsos distintos utilizados por los defraudadores para atender a las víctimas, además de una aplicación móvil llamada “KapitalMex” y denominaciones falsas como “Academia Financiera Barclays”, “Barclays Capital”, “Academia Financiera Barclays-Vip” y “D115 Academia Financiera Barclays”.

Los estafadores usan las páginas falsas barclaysmx.com, trade.blctrading.net y trade.blctrading.com, en contraste con el sitio oficial de la institución, investmentbank.barclays.com, y el correo real registrado ante el organismo, pedro.tejero@barcap.com.

En el caso de Barclays Bank México, los estafadores replican de forma idéntica la denominación legal completa de la institución, “Barclays Bank México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Barclays México”, para confundir a las víctimas con el nombre real.

Usan además las páginas falsas www.barclaysmx.com y trade.blctrading.com, frente al correo real registrado ante la Condusef, pedro.tejero@barclays.com. El organismo no reportó un teléfono falso específico asociado a esta segunda institución.

Recomiendan verificar en el SIPRES cualquier oferta de inversión

El organismo recomienda verificar directamente en el Sistema de Información Pública de Prestadores de Servicios Financieros (SIPRES) que cualquier institución financiera esté debidamente registrada y que sus datos coincidan con los oficiales. También sugiere confirmar siempre la información con las instituciones financieras a través de los canales oficiales registrados en esa plataforma.

Entre las recomendaciones adicionales, el organismo pide no realizar depósitos ni transferencias a cuentas personales, ni entregar dinero antes de firmar un contrato formal y verificado con la institución financiera correspondiente. También llama a desconfiar de cualquier solicitud de pago por adelantado para “liberar”, “gestionar” o “activar” una inversión o un crédito.

La Condusef indica que, en caso de dudas, los usuarios pueden contactar directamente a la institución financiera a través de sus canales oficiales, o acudir al organismo para recibir orientación gratuita. Pone a disposición del público su Centro de Contacto y de Atención por Medios Remotos, al teléfono 55 53 400 999.

Alerta de Barclays en su sitio web oficial. Crédito: Barclays México
Alerta de Barclays en su sitio web oficial. Crédito: Barclays México

Barclays, por su parte, publicó en su sitio oficial un aviso donde precisa que el Grupo Financiero Barclays México no es una entidad de cara al público y que no se pone en contacto con clientes a través de redes sociales, correo electrónico, teléfono ni intermediarios. La institución remite además a los usuarios a un portal de su casa matriz en el Reino Unido con información sobre cómo identificar estafas de inversión.

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