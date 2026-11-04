Kunno adelanta que peleará contra Ricardo Peralta en Ring Royale 2

Sin esperar el anuncio oficial de Poncho de Nigris, Kunno reveló desde La Granja VIP 2026 que peleará con Peralta. (FOTO: ANDREA MURCIA / FOTO: EDGAR NEGRETE LIRA/CUARTOSCURO.COM)

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Kunno reveló durante su estancia en La Granja VIP 2026 que peleará contra Ricardo Peralta en la segunda edición de Ring Royale, el evento de box de celebridades organizado por Poncho de Nigris, programado para el 14 de marzo de 2027 en la Arena Monterrey.

La revelación no llegó en conferencia de prensa ni en un comunicado oficial. Fue en medio de una plática casual con sus compañeros de equipo Manelyk González y Fernando Lozada, mientras cumplía con sus actividades dentro del reality, que el influencer soltó la noticia: “Saliendo tengo que entrenar dos meses de boxeo porque me toca pelear en marzo. Se supone que sí”, dijo Kunno.

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La pelea aún no figura en la cartelera oficial ya difundida en redes sociales. No obstante, el propio Kunno la dio por confirmada desde el programa, lo que encendió la conversación en redes antes de cualquier anuncio formal del organizador.

Poncho de Nigris ya publicó la cartelera parcial de Ring Royale 2

El influencer lo reveló en una plática dentro de La Granja VIP 2026, antes de que Poncho de Nigris lo anunciara oficialmente en la cartelera del evento. (X/ @_PonchoDeNigris)

La segunda edición de Ring Royale se realizará en marzo de 2027 en la Arena Monterrey. Poncho de Nigris ya difundió una cartelera con algunos de los peleadores confirmados, aunque el enfrentamiento entre Kunno y Ricardo Peralta no forma parte, por ahora, de los combates anunciados oficialmente.

El evento reúne sobre el ring a personalidades del entretenimiento y las redes sociales, en la misma línea que su primera edición. La expectativa generada por la segunda entrega se mantiene en alza, y la revelación de Kunno solo provocó más revuelo a la anticipación del público.

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Así comenzó la rivalidad entre Kunno y Ricardo Peralta

El enfrentamiento que podría verse sobre el ring en marzo no sería el primero entre ambos. La tensión entre Kunno y Ricardo Peralta tiene raíces concretas y episodios documentados.

Todo comenzó durante la edición mexicana de La Casa de los Famosos 2, cuando Kunno publicó un video en TikTok burlándose de la eliminación de Peralta. En ese momento, el influencer lo llamó “Torpecillo” y lo comparó desfavorablemente con Arath de la Torre: “Qué va a hacer Torpecillo cuando se dé cuenta que la comunidad apoya más, al 100 por ciento, a Arath que a él”.

La tensión entre Kunno y Ricardo comenzó durante la edición mexicana de La Casa de los Famosos, cuando Kunno publicó un video en TikTok burlándose de la eliminación de Peralta. (Captura de pantalla @ricardiosperalta)

Peralta esperó su turno. Años después, cuando Kunno fue el quinto eliminado de La Casa de los Famosos transmitida por Telemundo, el youtuber respondió en redes con ironía: “Quiere llorar, quiere llorar... ¿Qué va a hacer Kunno cuando se entere que a nadie le gustó su participación?”. Lo remató con un “Karma”, en referencia directa a las burlas previas del influencer.

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Pero Kunno no se quedó callado. “¿Dos años después? Cosita, qué bello. Ni al caso, pobrecito”, respondió. Y agregó: “Con él me da risa, que siga intentándolo”.

Así será el entrenamiento de Kunno para su llegada al box

La revelación dentro de La Granja VIP implica que Kunno tiene poco margen de tiempo. Si su salida del reality ocurre en las próximas semanas y la pelea está fijada para marzo de 2027, los dos meses de preparación que mencionó serían prácticamente todo su tiempo de entrenamiento antes de subirse al ring.

Ricardo Peralta, por su parte, es conocido por su participación polémica en La Casa de los Famosos México 2 y por su victoria en MasterChef Celebrity. Su paso por el reality estuvo marcado por controversias que lo pusieron en el ojo del debate, tanto de la audiencia como de parte de la comunidad LGBT+.

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El cruce entre ambos personajes acumula ya varios capítulos públicos. Si la pelea se confirma en la cartelera oficial de Ring Royale 2, podría ser el escenario donde esa rivalidad, construida en redes y realities, se resuelva sobre el cuadrilátero.