De un mensaje en Instagram a un final polémico: la historia de amor de casi 6 años entre José Eduardo Derbez y Paola Dalay

José Eduardo Derbez y Paola Dalay formalizaron su ruptura tras casi seis años juntos y una hija en común. Crédito: IG/paodalay_2203

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El actor José Eduardo Derbez y la creadora digital Paola Dalay formalizan su separación tras casi seis años de relación sentimental, un proceso que concluye en medio de señalamientos públicos en redes sociales y acuerdos para la custodia compartida de su hija.

La ruptura involucra la dinámica de crianza de Tessa, menor nacida el 30 de junio de 2024, cuyo nacimiento reunió en un mismo espacio a Victoria Ruffo y a Eugenio Derbez tras décadas de distanciamiento personal.

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El anuncio conjunto ocurrió el 1 de noviembre mediante una grabación en video, días después de que Dalay fuera captada en el Autódromo Hermanos Rodríguez con el futbolista César Romo.

El vínculo sentimental comenzó a finales de 2019 a través de Instagram. Derbez observó las publicaciones de Dalay en la plataforma digital y tomó la iniciativa de escribirle un mensaje directo en una historia temporal.

El actor empleó la frase “te pareces a una amiga” para abrir la conversación. Dalay, quien residía en Toluca y no pertenecía al medio artístico, respondió con incredulidad ante el comentario.

La comunicación continuó con intercambios diarios de mensajes y llamadas telefónicas durante un mes. La distancia territorial entre el Estado de México y la capital del país exigió coordinar traslados constantes.

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Derbez manejó hasta la capital mexiquense para concretar la primera cita en persona. Acudieron a una sala de cine y a cenar, encuentro que permitió formalizar el noviazgo en marzo de 2020.

El vínculo sentimental comenzó a finales de 2019 a través de Instagram. (Foto: Instagram/@paodalay_2203)

Discreción inicial y el cambio de planes frente a la paternidad

Durante los primeros dos años, la pareja mantuvo la vida cotidiana con bajo perfil mediático. Dalay continuó su desarrollo en el área de diseño de imagen y pasarelas, mientras Derbez atendía grabaciones televisivas.

Ambos explicaron en declaraciones públicas que sostenían un acuerdo explícito para no tener hijos. Siete días después de ratificar esa postura en una plática personal, confirmaron el embarazo.

La noticia de la gestación trascendió en enero de 2024. A partir de esa fecha, Dalay asumió un rol visible en reuniones familiares y eventos de la dinastía Derbez en la Ciudad de México.

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La noticia de la gestación trascendió en enero de 2024. (Foto: Instagram)

El nacimiento de Tessa reunió a dos familias distanciadas

La llegada de Tessa a finales de junio de 2024 congregó a ambas familias en las instalaciones de un hospital privado. El acontecimiento produjo el reencuentro presencial de Eugenio Derbez con Victoria Ruffo.

La expareja compartió en redes sociales el proceso de adaptación a la paternidad. Dalay incrementó su comunidad de seguidoras mediante publicaciones sobre cuidados infantiles, rutinas diarias y moda.

La convivencia familiar incluyó festejos organizados por separado y dinámicas compartidas que colocaron a la menor en el centro de atención de los seguidores del comediante.

El acontecimiento produjo el reencuentro presencial de Eugenio Derbez con Victoria Ruffo. (Foto: Instagram)

Las alertas de distanciamiento surgieron a mitad de año

Las primeras versiones sobre una crisis de pareja circularon en agosto de 2026. Ambos asistieron a una alfombra roja en la capital mexicana para descartar frente a los micrófonos un rompimiento definitivo.

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Derbez reconoció recientemente que los problemas de entendimiento se originaron meses antes de la confirmación pública. El actor señaló que existieron diferencias cotidianas que “no se solucionaron” con el paso del tiempo.

El desgaste en la convivencia cotidiana llevó a los involucrados a evaluar alternativas para salvaguardar la relación como padres de familia antes de tomar una decisión formal.

Ambos asistieron a una alfombra roja en la capital mexicana para descartar frente a los micrófonos un rompimiento definitivo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Gran Premio de México y el video de despedida

La controversia aumentó durante las actividades del Gran Premio de México de Fórmula 1. La difusión de una fotografía de Dalay con César Romo en el autódromo desató versiones sobre un nuevo romance.

Horas después de la circulación del material gráfico, Derbez y Dalay publicaron un video en sus cuentas personales. Ambos confirmaron que la determinación de separarse fue tomada semanas atrás.

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Dalay declaró que sostiene salidas con el futbolista César Romo sin un noviazgo establecido y rechazó las acusaciones de infidelidad. José Eduardo Derbez aseguró que mantendrán trato cordial por el bienestar de su hija.

Victoria Ruffo declaró ante reporteros que su interés principal reside en la protección integral de su nieta, mientras Dalay confirmó que continuará viviendo con la menor de edad en la capital del país.

José Eduardo Derbez y Paola Dalay confirman su separación - (Instagram)

El mutismo de Eugenio Derbez contrasta con las declaraciones de Victoria Ruffo

Tras la confirmación pública del quiebre, Eugenio Derbez, Alessandra Rosaldo y los hermanos Aislinn y Vadhir optaron por guardar silencio absoluto en plataformas digitales y apariciones públicas.

La reserva del comediante contrasta con la reacción de Victoria Ruffo, quien atendió a reporteros para fijar su postura sobre el estado de su hijo y la protección de su nieta.

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La actriz afirmó que se enteró de la noticia por los medios de comunicación y descartó intervenir en los motivos privados que provocaron la disolución del vínculo sentimental.

“Es una decisión de pareja y quiere decir que es de dos, nadie tiene por qué meterse ni decir nada”, declaró Ruffo al enfatizar que respaldará a su hijo de manera permanente.

Tras la confirmación pública del quiebre, Eugenio Derbez, Alessandra Rosaldo y los hermanos Aislinn y Vadhir optaron por guardar silencio absoluto. (Archivo)

La expareja descarta cualquier tipo de infidelidad

Por su parte, José Eduardo Derbez fue tajante al descartar engaños afectivos durante el noviazgo: “Aquí tocó bajar. Nada, no hubo infidelidad”.

El actor confirmó que ya viven en domicilios separados y que mantendrá la cobertura económica de su hija. Dalay precisó que José Eduardo convive diariamente con la menor en la capital mexicana.

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La creadora digital aclaró los tiempos del vínculo sentimental y la relación actual con su expareja. (Instagram)

Dalay también abordó los señalamientos de infidelidad y detalló el inicio de su acercamiento con Romo. La creadora digital aclaró los tiempos del vínculo sentimental y la relación actual con su expareja.

“Lo conocí ya que yo había terminado con José Eduardo. No hubo infidelidades de ninguno de los dos; solo que a veces hay cosas que ya no dan para más”, sostuvo Dalay.

Pese a la disolución del vínculo sentimental y la mudanza a residencias distintas, ambos confirmaron que continuarán mostrándose juntos en espacios públicos para atender las etapas de desarrollo y los festejos de su hija, con el compromiso de evitar disputas legales en los juzgados familiares.

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