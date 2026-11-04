La saga completa de Los juegos del hambre regresa a los cines de México: cuándo será el reestreno

Cinépolis y Cinemex reestrenarán las cinco películas de la franquicia como antesala de Amanecer en la cosecha, la nueva precuela centrada en la juventud de Haymitch Abernathy. (Lionsgate)

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La saga completa de Los juegos del hambre volverá a los cines de México como antesala del estreno de Amanecer en la cosecha. Las cadenas Cinépolis y Cinemex proyectarán las cinco películas disponibles de la franquicia, con funciones limitadas y venta anticipada de entradas.

El reestreno permitirá revivir la historia de Katniss Everdeen, la rebelión contra el Capitolio y los antecedentes de Coriolanus Snow antes de la llegada de la nueva precuela.

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El reestreno de Los juegos del hambre comenzará el 12 de noviembre

Los seguidores de la saga podrán volver a ver las cinco producciones de Los juegos del hambre en salas mexicanas a partir del 12 de noviembre. La iniciativa reúne las cuatro películas encabezadas por Jennifer Lawrence y la precuela estrenada en 2023.

La cartelera forma parte de la preparación para Los juegos del hambre: Amanecer en la cosecha, la sexta producción cinematográfica basada en el universo creado por Suzanne Collins.

Cinépolis confirmó funciones en complejos seleccionados, con horarios que variarán de acuerdo con cada ciudad, fecha y película. Las entradas ya pueden consultarse y adquirirse desde los canales oficiales de la empresa.

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La cadena mantendrá las proyecciones hasta el 17 de noviembre. El período será breve, por lo que quienes quieran completar el recorrido por Panem deberán revisar la disponibilidad específica de su complejo.

Cinemex también informó que incorporará las cinco películas a su programación desde el mismo 12 de noviembre. La compañía habilitó la preventa de boletos y anticipó la posibilidad de comprar un abono para realizar el maratón de la franquicia.

¡Los Juegos del Hambre están de regreso! 🔥🏹

Revive las 5 pelis de esta saga a partir del 12 de noviembre y prepárate para el estreno de #LosJuegosDelHambre #AmanecerEnLaCosecha.

Compra ya tus boletos. (Pss, y también en abono para que hagas maratón) pic.twitter.com/e8k3W5edGB — Cinemex (@Cinemex) November 4, 2026

Las cinco películas que regresan a las salas de México

La selección comienza con Los juegos del hambre, estrenada en 2012. La película presenta a Katniss Everdeen, una joven del Distrito 12 que ocupa el lugar de su hermana Prim como tributo en una competencia organizada por el Capitolio.

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La protagonista deberá sobrevivir en la arena junto a otros adolescentes de los distritos. En ese escenario conoce a Peeta Mellark, el tributo masculino de su misma región.

La historia continuará con Los juegos del hambre: En llamas, de 2013. Esa entrega profundiza las consecuencias de la primera victoria de Katniss y Peeta, mientras el descontento contra el Capitolio comienza a extenderse.

El ciclo también incluirá Los juegos del hambre: Sinsajo - Parte 1, lanzada en 2014, y Los juegos del hambre: Sinsajo - Parte 2, que llegó a los cines en 2015. Ambas películas desarrollan el avance de la rebelión que convierte a Katniss en una figura pública de resistencia.

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La quinta producción será Los juegos del hambre: Balada de pájaros cantores y serpientes, la primera precuela cinematográfica de la franquicia. Estrenada en 2023, la historia se sitúa décadas antes de los hechos protagonizados por Katniss.

La película sigue a un joven Coriolanus Snow durante una etapa temprana de los Juegos del Hambre. El personaje, que más adelante se convertirá en presidente de Panem, establece una relación con Lucy Gray Baird, tributo del Distrito 12.

La selección comienza con Los juegos del hambre, estrenada en 2012. (Lionsgate)

El ciclo anticipa el estreno de Amanecer en la cosecha

La nueva película de la franquicia llegará a los cines el 19 de noviembre. Amanecer en la cosecha transcurre 24 años antes de que Katniss Everdeen se convierta en el rostro de la rebelión.

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La trama se concentrará en un adolescente Haymitch Abernathy, habitante del Distrito 12 que deberá competir en los 50.º Juegos del Hambre. Esta edición es conocida como el Segundo Vasallaje de los Veinticinco.

El Capitolio impone una regla que modifica la competencia: cada distrito debe enviar el doble de tributos. Haymitch tiene 16 años cuando entra a una arena diseñada para reforzar el poder de Snow mediante un espectáculo de supervivencia.

En las películas originales, el personaje fue interpretado por Woody Harrelson. Hasta ahora, el público lo conocía como el mentor de Katniss y Peeta, con una personalidad marcada por la ironía, el alcoholismo y una oposición persistente al Capitolio.

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La precuela mostrará los hechos que definieron su pasado. La historia adapta la novela homónima que Collins publicó en 2025.

La trama se concentrará en un adolescente Haymitch Abernathy, habitante del Distrito 12 que deberá competir en los 50.º Juegos del Hambre. (Créditos: Lionsgate)

Joseph Zada encabezará la nueva historia de Panem

El actor Joseph Zada interpretará al joven Haymitch Abernathy. A su lado estará Mckenna Grace como Maysilee Donner, una tributo del Distrito 12 con quien el protagonista forma una alianza durante los Juegos.

El reparto también incluye a Kieran Culkin como un joven Caesar Flickerman y a Elle Fanning como Effie Trinket. Ralph Fiennes asumirá el papel del presidente Coriolanus Snow.

Jesse Plemons interpretará a una versión joven de Plutarch Heavensbee. La lista de actores se completa con Maya Hawke, Glenn Close, Kelvin Harrison Jr., Whitney Peak y Ben Wang.

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Francis Lawrence dirigió la producción tras haber estado al frente de En llamas, las dos partes de Sinsajo y Balada de pájaros cantores y serpientes. La primera película de la franquicia había sido dirigida por Gary Ross.

Avance cinematográfico de la película 'Los juegos del hambre: Amanecer en la cosecha', basada en la obra de Suzanne Collins. (Lionsgate)

Cinépolis y Cinemex preparan el regreso de Panem a la pantalla grande

La programación permitirá revivir en salas el recorrido de Katniss Everdeen, desde su llegada a la arena hasta el desenlace de la rebelión. El ciclo también recuperará los años previos al ascenso de Coriolanus Snow, antes de la segunda precuela.

El regreso de las cinco películas acompaña la expansión cinematográfica del universo de Panem. Amanecer en la cosecha trasladará el centro del relato hacia Haymitch Abernathy y mostrará los hechos que marcaron su vida antes de convertirse en mentor de Katniss y Peeta.

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Las funciones dependerán de la disponibilidad de cada complejo de Cinépolis y Cinemex. Consultar la cartelera y la preventa con anticipación será necesario para organizar el recorrido por la saga antes de la llegada de la nueva película.