EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy martes 3 de noviembre

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SMN pronostica lluvias en 14 entidades este martes 3 de noviembre

Transeúntes con paraguas caminan junto al Palacio de Bellas Artes bajo un cielo nublado y lluvia ligera en la Ciudad de México. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Chubascos en 14 entidades y vientos de hasta 70 km/h marcan el pronóstico del SMN para este martes 3 de noviembre, mientras Conagua vigila dos zonas con potencial de desarrollo ciclónico en el Pacífico y el Atlántico.

El frente frío número 4 provoca chubascos en Sonora, Chihuahua, Coahuila, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Se prevén también lluvias aisladas en Baja California Sur, Nuevo León, Nayarit, Estado de México y Puebla.

El sistema interactúa con una vaguada en niveles altos de la atmósfera, la corriente en chorro subtropical y canales de baja presión.

Las temperaturas llegan a 40 grados en el suroeste del país

Por la tarde se esperan máximas de 35 a 40 grados en el norte y centro de Sinaloa, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, el suroeste de Chiapas, el centro y noreste de Coahuila, el este de Nuevo León y Tamaulipas. En Baja California Sur, Nayarit, Jalisco, Colima, Morelos, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo el termómetro llegará de 30 a 35 grados.

Rachas de hasta 70 km/h en Sonora y Chihuahua

El SMN pronostica rachas de 50 a 70 km/h en Sonora y Chihuahua, y de la misma intensidad en el istmo y golfo de Tehuantepec, en Oaxaca. En Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas soplará viento de 40 a 60 km/h, y de 30 a 50 km/h en el golfo de California, Baja California, Baja California Sur, Sinaloa, Durango y Chiapas.

Las rachas iguales o superiores a 50 km/h podrían derribar árboles y anuncios publicitarios. Conagua exhorta a seguir las recomendaciones de Protección Civil.

Se pronostica además oleaje de 2 a 3 metros en el golfo de Tehuantepec y de 1 a 2 metros en la costa occidental de Baja California.

70% de probabilidad de ciclón en el Pacífico a 7 días