Alito Moreno exige una investigación contra Andy López Beltrán por vínculos con empresas de Amílcar Olán

Alito Moreno responsabilizó al entorno de López Beltrán por la venta de balastro para el Tren Interoceánico. Crédito: X/ @alitomorenoc

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Este 3 de noviembre, Alejandro “Alito” Moreno exigió una investigación independiente contra Andres Manuel “Andy” López Beltrán por las acusaciones sobre sus presuntos vínculos con empresas de Amílcar Olán, el huachicol fiscal y el origen de su patrimonio.

El presidente del PRI planteó que, si la FGR fuera autónoma, el hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador tendría que estar en prisión.

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Moreno también atribuyó a López Beltrán y a su entorno responsabilidad por la venta de balastro de mala calidad para el Tren Interoceánico, que —según el tuit— habría provocado un descarrilamiento con 14 muertos. En la publicación, el priista mencionó además supuestos viajes, tráfico de influencias y relaciones criminales, sin presentar pruebas en el mensaje.

López Beltrán ha negado las acusaciones y afirmó la mañana de este 3 de noviembre que “no existe ni existirá nunca ninguna prueba” en su contra. En un video publicado sostuvo que enfrenta una guerra sucia en medios de comunicación para dañar su imagen y la de su familia.

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Acusación por huachicol fiscal lleva a López Beltrán a denunciar una guerra sucia

Andrés Manuel López Beltrán negó las acusaciones en su contra sobre huachicol fiscal y sus vínculos con el empresario Amílcar Olán

Andy López Beltrán negó este martes 3 de noviembre tener vínculos con el empresario Amílcar Olán Aparicio o participar en una red de huachicol fiscal, y calificó como una “guerra sucia” los señalamientos difundidos en medios de comunicación contra él y su familia.

En un video de 10 minutos publicado en sus redes sociales, el hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que las acusaciones buscan manchar el legado de su padre.

Las versiones sobre su posible relación con el contrabando de combustibles cobraron fuerza después de que Fernando Farías Laguna, exalmirante de la Semar detenido por presunto huachicol fiscal, mencionó su nombre en un testimonio junto con el de Adán Augusto López, otra figura cercana al exmandatario.

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FGR afirma que no tiene elementos para investigar a López Beltrán

La FGR descartó abrir una investigación penal contra López Beltrán al catalogar las menciones como testimonios de oídas. (Foto: IG: Andy López Beltrán)

La Fiscalía General de la República ha señalado que no tiene pruebas suficientes para iniciar una indagatoria contra López Beltrán, debido a que quienes lo mencionan serían únicamente “testigos de oídas”. Por esa razón, la institución ha descartado investigarlo por esos delitos.

Farías Laguna y su hermano Manuel Roberto, ambos ex altos mandos de la Marina, son investigados por la FGR por presuntamente encabezar una red de huachicol fiscal que operó en al menos cinco estados del país.

La defensa de Farías Laguna, encabezada por el abogado Epigmenio Mendieta, acusó a la fiscalía de incurrir en contradicciones al usar testimonios para sostener cargos contra los marinos, pero considerarlos insuficientes para indagar la posible intervención de otros involucrados.

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López Beltrán rechazó que él o cualquier integrante de su familia haya usado relaciones personales para obtener beneficios económicos. También negó tener socios, prestanombres o acuerdos de complicidad con empresarios.

“No somos iguales, no somos traficantes de influencias ni participamos en ningún acto de corrupción”, expresó durante su mensaje.

López Beltrán niega haber favorecido a las empresas de Olán

López Beltrán rechazó haber gestionado contratos o recursos del presupuesto público para las empresas de Jorge Amílcar Olán Aparicio. (Archivo Infobae)

El hijo del expresidente también se deslindó de las empresas de Jorge Amílcar Olán Aparicio y aseguró que no ha intervenido para favorecerlo con contratos, gestiones o recursos públicos.

Durante el video recordó un posicionamiento difundido el 22 de julio de 2024, en el que su familia explicó que conoció al empresario en Villahermosa, Tabasco, por amistades en común y porque la esposa de Olán estudió con él en la primaria.

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Según esa explicación, Olán Aparicio se dedicaba entonces a la venta y distribución de acabados, pisos, piedras naturales y materiales de construcción. López Beltrán sostuvo que el empresario no tenía relaciones comerciales con algún nivel de gobierno cuando lo conocieron.

“En ningún momento hemos recomendado o intercedido por ninguna persona o empresa con la intención de beneficiarle con contratos o presupuesto público”, leyó López Beltrán.

Los señalamientos sobre la cercanía entre ambos se remontan al menos a 2015, cuando López Beltrán asistió a la boda del empresario tabasqueño en Villahermosa. El propio hijo del exmandatario volvió a reconocer ese encuentro en su mensaje.

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Olán, identificado también como cercano a Gonzalo “Bobby” López Beltrán, habría comenzado a obtener licitaciones y contratos con administraciones de Morena después de que López Obrador llegó a la Presidencia. Reportes periodísticos lo ubican como proveedor de balasto para el Tren Maya y como beneficiario de contratos relacionados con obras públicas.

Cuenta de Andy López Beltrán es suspendida en X

La plataforma no precisa la norma vulnerada ni los motivos de la restricción contra el político de Morena. (Foto: IG: Andy López Beltrán)

Andrés “Andy” López Beltrán tiene suspendida su cuenta en X desde este martes 3 de noviembre, el mismo día en que negó vínculos con el empresario Amílcar Olán y con señalamientos por presunto huachicol fiscal. La plataforma no ha informado qué regla habría incumplido el aspirante a una diputación federal por Tabasco.

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Quienes intentan entrar al perfil @amlopezbeltran, también referido como @AndyLopezBeltra, encuentran un aviso automático: “Cuenta suspendida. X suspende las cuentas que incumplen las Reglas de X”. El mensaje no identifica la disposición que habría motivado la medida ni detalla las razones del bloqueo.

La suspensión ocurrió después de que el hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador anunciara que fijaría una postura ante las acusaciones difundidas en torno a su relación con Olán.