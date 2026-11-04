De cinco mil hasta 57 mil pesos: así quedaron los precios para el Gran Premio de México 2027 ( REUTERS/Raquel Cunha)

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La Fórmula 1 confirma las fechas del Gran Premio de la Ciudad de México 2027: la carrera se celebra del 29 al 31 de octubre de 2027 en el Autódromo Hermanos Rodríguez, con la incorporación de Fórmula 2 por primera vez en la historia del evento.

Los aficionados con derecho de primera opción (DPO) adquirido durante la venta del México GP 2026 pueden conservar sus mismos asientos para la edición de 2027. La compra exclusiva está disponible el 5 y 6 de noviembre desde las 9:00 horas; recibirán un correo para ingresar a MexicoGP Account Manager, seleccionar sus boletos en el menú “Invoice” y realizar el pago. Si no completan el proceso en esas fechas, los lugares se liberarán para la venta general.

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La preventa Banamex y la venta anticipada Banorte se realizan únicamente en Ticketmaster el 9 y 10 de noviembre desde las 10:00 horas Las tarjetas de crédito ofrecen 6 o 12 meses sin intereses, mientras que las tarjetas de débito permiten pagar en una sola exhibición. La preventa de Banamex incluye los boletos exclusivos de Cool Room Banamex y Speed Lounge Banamex.

¿Cuándo comienza la venta general para el Gran Premio de México 2027?

¿Cuándo comienza la venta general para el Gran Premio de México 2027? (REUTERS/Eloisa Sanchez)

La venta general comienza el 11 de noviembre a las 10:00 horas con boletos para las gradas 8 y 9 más Speed Lounge Rosa. La Grada 7 tendrá más lugares al mismo precio. El límite es de ocho entradas por transacción y habrá boletos disponibles en cada etapa de venta.

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Ticketmaster procesa hasta 4,000 transacciones por minuto, aunque la demanda puede superar la capacidad del sistema en algunos momentos. La organización recomienda planificar la compra y mantener la paciencia durante la fila virtual.

Estos son los precios para el Gran Premio de México 2027

A través de la página oficial del GP de México, la organización dio a conocer los costos por sección, además, el mapa del Autódromo Hermanos Rodríguez y el Estadio GNP se dividen por colores, los cuales definen la cercanía con la pista y el Paddock. Estos son los precios para la Fórmula 1 en 2027:

Sección Verde

Grada 1: $34,500

Grada 1 + Speed Lounge Banamex Zona Verde: $59,350

Grada 2: $34,500

Grada 1 Sky Box + Speed Lounge Banamex Zona Verde: $66,500

Sección Naranja

Grada 2A: $5,580

Sección Azul

Grada 3A: $13,750

Grada 3A Cool Room Banamex: $21,750

Grada 4: $18,500

Grada 4 Cool Room Banamex: $26,500

Grada 5: $19,000

Grada 5 Cool Room Banamex: $27,000

Grada 5A: $17,500

Grada 6: $16,150

Grada 6 Cool Room Banamex: $24,150

Grada 6A: $9,920

Grada 6B: $12,895

A través de la página oficial del GP de México dieron a conocer los costos por sección ( REUTERS/Eloisa Sanchez)

Sección Rosa

Grada 8: $14,750

Grada 9: $17,150

Grada 8 + Speed Lounge Rosa: $39,600

Grada 9 + Speed Lounge Rosa: $42,000

Sección Amarilla

Grada 7: $17,500

Grada 10: $24,000

Grada 11: $21,715

Grada 12: $16,250

Grada 11 + Speed Lounge Banamex Zona Amarilla: $46,565

Grada 11 Sky Box + Speed Lounge Banamex Zona Amarilla: $57,240

Zona Gris

Grada 14 Sur: $14,500

Zona Café

Grada 15 Norte: $14,500

Box Oro Norte: $50,485

Zona accesible

Zona Accesible — Zona Verde y Zona Azul: $5,085

Grand Tour Gold A (naranja)

Viernes: Box Oro Sur Sábado: Grada 7 Domingo: Grada 4 $24,000

Grand Tour Platinum A (gris)

Viernes: Grada 4 Sábado: Box Oro Sur Domingo: Grada 7 $24,500

Grand Tour Diamond A (azul)

Viernes: Grada 7 Sábado: Grada 4 Domingo: Box Oro Sur $26,400

Grand Tour Gold B (naranja)

Viernes: Grada 1 Sky Box Sábado: Grada 14 Domingo: Grada 6 $26,200

( REUTERS/Henry Romero)

Grand Tour Platinum B (gris)

Viernes: Grada 6 Sábado: Grada 1 Sky Box Domingo: Grada 14 $27,600

Grand Tour Diamond B (azul)

Viernes: Grada 14 Sábado: Grada 6 Domingo: Grada 1 Sky Box $31,000

Grand Tour Gold C (naranja)

Viernes: Grada 1 Sky Box + Speed Lounge Banamex Zona Verde Sábado: Grada 14 Domingo: Grada 6 $33,400

Grand Tour Platinum C (gris)

Viernes: Grada 6 Sábado: Grada 1 Sky Box + Speed Lounge Banamex Zona Verde Domingo: Grada 14 $35,900

Grand Tour Diamond C (azul)

Viernes: Grada 14 Sábado: Grada 6 Domingo: Grada 1 Sky Box + Speed Lounge Banamex Zona Verde $41,600