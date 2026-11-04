De cinco mil hasta 57 mil pesos: así quedaron los precios para el Gran Premio de México 2027

La Fórmula 1 confirma las fechas del Gran Premio de la Ciudad de México 2027: la carrera se celebra del 29 al 31 de octubre de 2027 en el Autódromo Hermanos Rodríguez, con la incorporación de Fórmula 2 por primera vez en la historia del evento.
Los aficionados con derecho de primera opción (DPO) adquirido durante la venta del México GP 2026 pueden conservar sus mismos asientos para la edición de 2027. La compra exclusiva está disponible el 5 y 6 de noviembre desde las 9:00 horas; recibirán un correo para ingresar a MexicoGP Account Manager, seleccionar sus boletos en el menú “Invoice” y realizar el pago. Si no completan el proceso en esas fechas, los lugares se liberarán para la venta general.
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La preventa Banamex y la venta anticipada Banorte se realizan únicamente en Ticketmaster el 9 y 10 de noviembre desde las 10:00 horas Las tarjetas de crédito ofrecen 6 o 12 meses sin intereses, mientras que las tarjetas de débito permiten pagar en una sola exhibición. La preventa de Banamex incluye los boletos exclusivos de Cool Room Banamex y Speed Lounge Banamex.
¿Cuándo comienza la venta general para el Gran Premio de México 2027?
La venta general comienza el 11 de noviembre a las 10:00 horas con boletos para las gradas 8 y 9 más Speed Lounge Rosa. La Grada 7 tendrá más lugares al mismo precio. El límite es de ocho entradas por transacción y habrá boletos disponibles en cada etapa de venta.
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Ticketmaster procesa hasta 4,000 transacciones por minuto, aunque la demanda puede superar la capacidad del sistema en algunos momentos. La organización recomienda planificar la compra y mantener la paciencia durante la fila virtual.
Estos son los precios para el Gran Premio de México 2027
A través de la página oficial del GP de México, la organización dio a conocer los costos por sección, además, el mapa del Autódromo Hermanos Rodríguez y el Estadio GNP se dividen por colores, los cuales definen la cercanía con la pista y el Paddock. Estos son los precios para la Fórmula 1 en 2027:
Sección Verde
- Grada 1: $34,500
- Grada 1 + Speed Lounge Banamex Zona Verde: $59,350
- Grada 2: $34,500
- Grada 1 Sky Box + Speed Lounge Banamex Zona Verde: $66,500
Sección Naranja
- Grada 2A: $5,580
Sección Azul
- Grada 3A: $13,750
- Grada 3A Cool Room Banamex: $21,750
- Grada 4: $18,500
- Grada 4 Cool Room Banamex: $26,500
- Grada 5: $19,000
- Grada 5 Cool Room Banamex: $27,000
- Grada 5A: $17,500
- Grada 6: $16,150
- Grada 6 Cool Room Banamex: $24,150
- Grada 6A: $9,920
- Grada 6B: $12,895
Sección Rosa
- Grada 8: $14,750
- Grada 9: $17,150
- Grada 8 + Speed Lounge Rosa: $39,600
- Grada 9 + Speed Lounge Rosa: $42,000
Sección Amarilla
- Grada 7: $17,500
- Grada 10: $24,000
- Grada 11: $21,715
- Grada 12: $16,250
- Grada 11 + Speed Lounge Banamex Zona Amarilla: $46,565
- Grada 11 Sky Box + Speed Lounge Banamex Zona Amarilla: $57,240
Zona Gris
- Grada 14 Sur: $14,500
Zona Café
- Grada 15 Norte: $14,500
- Box Oro Norte: $50,485
Zona accesible
- Zona Accesible — Zona Verde y Zona Azul: $5,085
Grand Tour Gold A (naranja)
- Viernes: Box Oro Sur Sábado: Grada 7 Domingo: Grada 4 $24,000
Grand Tour Platinum A (gris)
- Viernes: Grada 4 Sábado: Box Oro Sur Domingo: Grada 7 $24,500
Grand Tour Diamond A (azul)
- Viernes: Grada 7 Sábado: Grada 4 Domingo: Box Oro Sur $26,400
Grand Tour Gold B (naranja)
- Viernes: Grada 1 Sky Box Sábado: Grada 14 Domingo: Grada 6 $26,200
Grand Tour Platinum B (gris)
- Viernes: Grada 6 Sábado: Grada 1 Sky Box Domingo: Grada 14 $27,600
Grand Tour Diamond B (azul)
- Viernes: Grada 14 Sábado: Grada 6 Domingo: Grada 1 Sky Box $31,000
Grand Tour Gold C (naranja)
- Viernes: Grada 1 Sky Box + Speed Lounge Banamex Zona Verde Sábado: Grada 14 Domingo: Grada 6 $33,400
Grand Tour Platinum C (gris)
- Viernes: Grada 6 Sábado: Grada 1 Sky Box + Speed Lounge Banamex Zona Verde Domingo: Grada 14 $35,900
Grand Tour Diamond C (azul)
- Viernes: Grada 14 Sábado: Grada 6 Domingo: Grada 1 Sky Box + Speed Lounge Banamex Zona Verde $41,600
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