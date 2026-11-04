México

Golpe a Los Tlacos: detienen a “El Pikachu” por el homicidio del abogado Anselmo Campuzano en Guerrero

La Fiscalía General del Estado capturó a Jesús “N” en Cocula, señalado como probable responsable del ataque armado que acabó con la vida del litigante en Iguala

El Pikachu de Los Tlacos, detenido en el municipio de Cocula. Crédito: FGE Guerrero
El Pikachu de Los Tlacos, detenido en el municipio de Cocula. Crédito: FGE Guerrero
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La Fiscalía General del Estado de Guerrero (FGE) detuvo a Jesús “N”, alias “El Pikachu”, señalado como presunto integrante del grupo delictivo Los Tlacos, por su probable responsabilidad en el homicidio calificado del abogado Anselmo Campuzano Martínez, ocurrido en de octubre de 2025 en el municipio de Iguala de la Independencia.

Según datos oficiales, la captura se realizó con el apoyo de personal del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y la Policía Estatal en la localidad de Tlanipatlán, municipio de Cocula, Guerrero, como resultado de acciones de investigación y trabajo conjunto entre las instituciones de seguridad.

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Según un comunicado de la FGE, “El Pikachu” habría participado en compañía de otros sujetos en la agresión armada contra Anselmo, cuando circulaba por la colonia Libertadores.

Las autoridades aseguraron un arma y cocaína durante el operativo

Durante la intervención contra “El Pikachu” se aseguraron una pistola, un cargador, 12 cartuchos útiles y polvo blanco con características similares a la cocaína, de acuerdo con el boletín de la FGE. El detenido fue identificado como presunto integrante de Los Tlacos, organización con presencia en municipios de la región Norte del estado.

Arma y drogas aseguradas a "El Pikachu" en Cocula. Crédito: FGE Guerrero
Arma y drogas aseguradas a "El Pikachu" en Cocula. Crédito: FGE Guerrero

“El Pikachu” quedó a disposición del juez de control que lo requirió, a efecto de que determine su situación jurídica conforme a derecho. La fiscalía precisó que el imputado se presume inocente mientras no exista una sentencia condenatoria emitida por la autoridad judicial competente.

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Según reportes previos de este medio, Los Tlacos, también identificados como Cártel de la Sierra, se consolidó en la zona serrana de Guerrero tras la fragmentación de estructuras del narcotráfico que siguió a la muerte de Arturo Beltrán Leyva en diciembre de 2009. Ese hecho detonó disputas entre células regionales por corredores estratégicos y zonas de producción de amapola en la región.

Los familiares señalaron a los presuntos autores intelectuales del crimen

El abogado Anselmo Campuzano Martínez fue perseguido e impactado por disparos el pasado 3 de octubre de 2025 al salir de la sede regional de la FGE en la ciudad de Iguala, lo que provocó su fallecimiento al día siguiente en un hospital.

A un año del homicidio, los familiares del jurista se movilizaron en Iguala para exigir el avance de las investigaciones. Durante la protesta, según reportes del medio El Independiente, señalaron directamente a los exfiscales del Ministerio Público local Leonardo Meraz Sánchez y Christian Peñaloza Bustos como presuntos autores intelectuales del crimen.

Anselmo Campuzano, abogado asesinado en Guerrero. Crédito: Redes Sociales
Anselmo Campuzano, abogado asesinado en Guerrero. Crédito: Redes Sociales

Los allegados del abogado denunciaron, según el mismo medio, nueve meses de inacción por parte de la Fiscalía de Homicidios. Ante la falta de detenidos, solicitaron al fiscal estatal Zipacná Torres remitir la carpeta de investigación al área de delitos graves.

El ataque contra Campuzano Martínez habría generado amenazas de muerte contra periodistas de Iguala. Según La Jornada, presuntos miembros del crimen organizado advirtieron a reporteros locales que no difundieran información sobre el atentado, bajo amenaza de represalias contra sus familias si publicaban el caso en medios o redes sociales.

La captura se sumó a una serie reciente de golpes contra la organización

La detención de “El Pikachu” ocurrió días después de otros dos operativos contra integrantes de Los Tlacos en la región Norte de Guerrero. El 28 de octubre se confirmó que agentes estatales y federales detuvieron en Iguala a Josué Jafet “N” y Fabis “N”, señalados como distribuidores de droga a través de redes sociales y vinculados con la organización.

Detenidos de Los Tlacos en Guerrero
Josué Jafet “N” y Fabis “N”, detenidos. Foto: FGE Guerrero

A los dos detenidos les fueron aseguradas 6 bolsas con aproximadamente 3 kilogramos de marihuana, 10 bolsitas adicionales con la misma sustancia y una báscula digital. Ambos intentaron huir al notar la presencia de los agentes, pero fueron alcanzados durante el operativo.

Cinco días antes, el 23 de octubre, fuerzas federales y estatales capturaron a Samuel Benítez Cantorán, exoficial mayor del Ayuntamiento de Copalillo, señalado como jefe de plaza y operador financiero de Los Tlacos en ese municipio. Benítez fue detenido junto con Pedro “N” y Heriberto “N” por el delito de extorsión agravada contra comerciantes locales.

Los tres detenidos presuntamente obligaban a comerciantes a comprarles productos de la canasta básica mediante amenazas, como parte de un esquema de control de insumos de primera necesidad en la región, según las autoridades.

El Ayuntamiento de Copalillo se deslindó del exfuncionario tras conocerse la detención y precisó que Benítez había dejado de fungir en su cargo desde marzo pasado.

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