Juan Brunetta y exjugadores de la Liga MX denunciarían un millonario fraude inmobiliario

La denuncia incluiría presuntas irregularidades en casas de Baltimore, Estados Unidos y un reclamo que superaría los 2 mil 679 millones de dólares. REUTERS

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Auque el jugador no se ha pronunciado de manera oficial, el futbol llevó a Juan Brunetta a México, pero una inversión realizada lejos de las canchas habría terminado en una denuncia penal en Argentina.

De acuerdo con reportes difundidos por los medios medios 0221 y Olé, el mediocampista de Tigres figuraría entre los futbolistas que reclamarían por un presunto proyecto inmobiliario en Baltimore, Estados Unidos.

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El mediocampista de Tigres habría aportado 105 mil dólares al proyecto y acudiría al proceso como presunta víctima. REUTERS/Daniel Becerril

El proyecto también habría reunido fondos de exjugadores con pasado en la Liga MX y otros inversores argentinos. Con el tiempo, las promesas de rendimiento habrían dado paso a dudas sobre propiedades sin transferir, obras pendientes, deudas y pagos de alquileres que ahora revisa la Justicia de La Plata.

Juan Brunetta figura entre siete futbolistas que habrían invertido millones de dólares

Antes de quedar bajo revisión judicial, el proyecto ofrecía una fórmula atractiva para quienes buscaban ganancias fuera del futbol: adquirir viviendas, remodelarlas y obtener ingresos a partir de los alquileres. En ese grupo de inversores estaría Juan Brunetta, quien hoy aparece como uno de los presuntos afectados.

La información indica que Brunetta habría aportado 105 mil dólares . El jugador de Tigres no figura como acusado, sino como parte del grupo que denunció la presunta maniobra.

Los futbolistas señalados en la presentación habrían reunido 2 mil 125 millones .

El monto incluye inversiones atribuidas a Facundo Fraga , Leonardo Jara , Ezequiel Cerutti , Lucas Rodríguez , Gonzalo Maroni y Alejandro Gastón Mena .

Fraga habría entregado USD 720 mil ; Jara, USD 520 mil ; Cerutti, USD 320 mil ; Rodríguez, USD 180 mil ; Maroni, USD 170 mil ; y Mena, USD 110 mil .

El expediente también conecta con la Liga MX: Rodríguez jugó en Tijuana y Querétaro, mientras que Maroni tuvo un paso por Atlas.

Futbolistas con pasado en la Liga MX como Lucas Rodríguez y Gonzalo Maroni también integrarían la lista de inversionistas afectados. (X/ @atlasfc)

Con el paso de los meses, aquella apuesta por el ladrillo habría dejado de ser una inversión distante para convertirse en una causa penal.

El reclamo ascendería a 2 mil 679 millones de dólares, una cifra que incluiría el dinero de otros inversores ajenos al deporte y que deberá ser reconstruida por la Justicia argentina.

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El proyecto prometía rentas en Baltimore, pero surgieron irregularidades

La operación se habría ofrecido como un modelo “llave en mano”. Los inversores entregaban el capital y los promotores asumían la compra de viviendas, las remodelaciones, la administración y los alquileres posteriores.

La propuesta contemplaría rendimientos de entre 10% y 11% anual en dólares, sin que los aportantes tuvieran que encargarse de las tareas cotidianas de cada propiedad.

Los denunciantes sostendrían que algunas viviendas no habrían sido transferidas a las sociedades que debían administrarlas, pese a que los recursos para adquirirlas ya habían sido entregados.

También habrían encontrado casas con obras inconclusas , deudas fiscales , multas municipales , servicios impagos y observaciones relacionadas con permisos de construcción.

La causa tramita en la Unidad Funcional de Instrucción N° 3 de La Plata, a cargo del fiscal Gonzalo Petit Bosnic, con intervención del Juzgado de Garantías N° 3.

Los denunciantes señalarían casas sin transferir a las sociedades administradoras, obras inconclusas y adeudos fiscales en los inmuebles. REUTERS/Eloisa Sanchez

Así, la promesa de una renta en dólares habría quedado atrapada entre papeles de propiedad, obras que no avanzaron y cuentas que los inversores no lograban cerrar.

La investigación deberá determinar si esas irregularidades fueron errores de gestión o parte de una maniobra que llevó a jugadores y empresarios a reclamar millones ante la Justicia de La Plata.