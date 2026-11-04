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Autoridades llevan a juicio al "Negro Pimentel", integrante del Cártel de Sinaloa arrestado en Ensenada

Raúl N permanecerá bajo encierro preventivo mientras dura el proceso judicial

Autoridades llevan a juicio al "Negro Pimentel", integrante del Cártel de Sinaloa arrestado en Ensenada. FGR
Autoridades llevan a juicio al "Negro Pimentel", integrante del Cártel de Sinaloa arrestado en Ensenada. FGR
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La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo que un juez dictara el auto de vinculación a proceso contra Raúl “N”, conocido como “Negro Pimentel” y señalado como operador del Cártel de Sinaloa bajo la célula de nombre “Los Panteras” por su probable participación en delitos relacionados con la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos y contra la salud.

La decisión judicial se sustentó en los datos de prueba aportados por la Fiscalía tras la detención del imputado junto con un arsenal y cargamentos de droga.

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De acuerdo con la investigación, en días pasados elementos de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana aseguraron a Raúl “N” en la colonia Sánchez Taboada, en Maneadero, municipio de Ensenada.

El arsenal y la droga asegurados

Durante la revisión del vehículo, los agentes localizaron tres armas cortas y dos armas largas. Junto con las armas, se encontraron 367 cartuchos de diferentes calibres y 18 cargadores.

También fueron asegurados un chaleco balístico con dos placas de protección y el vehículo en el que viajaba el detenido.

En cuanto a narcóticos, las autoridades localizaron 16 kilos con 252 gramos y ocho miligramos de marihuana. Además, se aseguraron 19 kilos con 847 gramos de metanfetamina.

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Autoridades llevan a juicio al "Negro Pimentel", integrante del Cártel de Sinaloa arrestado en Ensenada. Gobierno de Baja California
Autoridades llevan a juicio al "Negro Pimentel", integrante del Cártel de Sinaloa arrestado en Ensenada. Gobierno de Baja California

A esto se sumaron dos kilos con 348 gramos y cuatro miligramos de heroína, con lo que el total de sustancias aseguradas superó los 38 kilos entre las tres drogas.

La audiencia inicial y los delitos imputados

En audiencia inicial, el Ministerio Público Federal (MPF), adscrito a la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en Baja California, presentó ante la autoridad judicial los datos de prueba recabados durante la investigación.

Con base en dicha evidencia, el Ministerio Público buscó que Raúl “N” fuera vinculado a proceso por su probable participación en dos categorías de delitos. La primera corresponde a conductas previstas en la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, derivadas del hallazgo de las armas cortas, largas, cartuchos y cargadores en su poder.

Autoridades llevan a juicio al "Negro Pimentel", integrante del Cártel de Sinaloa arrestado en Ensenada. FGR
Autoridades llevan a juicio al "Negro Pimentel", integrante del Cártel de Sinaloa arrestado en Ensenada. FGR

La segunda categoría se relaciona con delitos contra la salud, a partir de las cantidades de marihuana, metanfetamina y heroína localizadas en el vehículo que conducía el imputado.

La resolución del juez

El juez de control analizó los datos de prueba expuestos por el MPF y determinó procedente dictar el auto de vinculación a proceso en contra de Raúl “N” por ambos tipos de delitos.

Como parte de la misma resolución, la autoridad judicial impuso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa. En consecuencia, el imputado permanecerá recluido en el Centro de Reinserción Social de Ensenada mientras avanza el procedimiento penal en su contra.

El juez fijó además un plazo de tres meses para el desarrollo de la investigación complementaria.

Quién es “El Pantera” y la célula señalada en Ensenada

La información disponible vincula a Raúl “N”, el “Negro Pimentel”, con una célula señalada como parte del Cártel de Sinaloa, encabezada por Leopoldo Lizárraga Ochoa, alias “El Pantera” o “El Polo”, operador identificado por corporaciones de seguridad en la zona sur de Ensenada.

Lizárraga Ochoa fue detenido el 11 de julio de 2026 en Torreón, Coahuila, por elementos de la Fiscalía General de la República (FGR), mientras asistía a un evento social. Junto a él fue capturado Antonio Cota Sillas, un policía municipal de Ensenada señalado como operador del mismo grupo, y una tercera persona.

Manos de piel oscura sujetas por esposas metálicas detrás de la espalda ante los barrotes de una celda.
Autoridades llevan a juicio al "Negro Pimentel", integrante del Cártel de Sinaloa arrestado en Ensenada (Imagen Ilustrativa Infobae)

De acuerdo con corporaciones de seguridad, “El Pantera” es considerado jefe de plaza en la zona costa de Ensenada, bajo las órdenes de los hermanos René Arzate García y Alfonso Arzate García, alias “Aquiles”. Se le relaciona con delitos de narcotráfico, tráfico de personas, extorsión, homicidios y desapariciones en la región, además de una red de complicidad con policías municipales encargados de proteger negocios vinculados al grupo.

El “Negro Pimentel” estaría relacionado con esta célula, aunque no se ha establecido con precisión la función que habría desempeñado dentro de la organización ni acreditar judicialmente su pertenencia a ella.

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