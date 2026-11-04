México

Quién es Cinthia Cossio, la ex Acapulco Shore que llega como participante a La Mansión VIP

La modelo colombiana, exparticipante de Acapulco Shore, se suma al reality de HotSpanish que arranca este domingo 8 de noviembre

Dos fotografías de Cinthia Cossio, una con vestido verde oliva a la izquierda y otra con atuendo blanco y su nombre impreso a la derecha
La creadora de contenido Cinthia Cossio figura como integrante confirmada del programa de telerrealidad La Mansión VIP. (@soycintiacossio)
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Cinthia Cossio llega a La Mansión VIP 2 como la octava participante confirmada de la segunda temporada del reality digital creado por HotSpanish. La cuenta oficial del programa en X anunció este 4 de noviembre que la modelo colombiana se suma a la casa, a cuatro días del estreno programado para este domingo 8 de noviembre.

La publicación de La Mansión VIP en la red social es escueta: “Cinthia Cossio octava participante de la segunda temporada de #LaMansionVip”. Con este anuncio, la producción completa ocho de los 16 lugares disponibles para la convivencia, que se transmitirá en formato 24/7 a través del canal de YouTube de HotSpanish Vlogs.

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Quién es Cinthia Cossio

Cinthia Daniela Cossio Castaño es modelo e influencer originaria de Medellín, Colombia. Es hermana del creador de contenido Yeferson Cossio, con quien suma presencia en redes sociales a partir de bromas y colaboraciones conjuntas. Acumula más de 6,000,000 de seguidores en sus plataformas.

Mujer con el cabello trenzado, vestimenta negra brillante de escote pronunciado, collar con cruz y tatuajes en los brazos
La modelo colombiana Cinthia Cossio viste una prenda negra de vinilo con cremallera y un collar con cruz, peinada con trenzas. (@soycintiacossio)

Cossio también se dedica a la creación de contenido para adultos en OnlyFans, donde se consolidó como una de las modelos con mayor número de suscriptores. Es madre de un hijo, Thiago, junto a su pareja, Jhoan López.

Su paso breve por Acapulco Shore

Cinthia Cossio no es una recién llegada a los realities de convivencia. En 2018 participó en la quinta temporada de Acapulco Shore, luego de que quedara una vacante por la lesión del participante Fernando Lozada.

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Su estancia en el programa fue corta: no completó ni cinco capítulos. La razón fueron los conflictos frecuentes con otras integrantes de la casa, en particular con Manelyk González y Karime Pindter.

Una mujer con cabello oscuro y tatuajes viste un corsé mientras está sentada en una cama al lado de un ramo de rosas rojas
La modelo colombiana Cinthia Cossio permanece sentada sobre una cama junto a un arreglo floral de rosas rojas decoradas. (@soycintiacossio)

En entrevistas posteriores, Cossio reconoció que la producción la sacó antes de lo previsto, asegurando que no dio el contenido que esperaba. “Me sacaron antes por sonsa, pues no hacía nada que llamara la atención”, dijo en un live de Instagram citado en ese momento. También aclaró que su ingreso fue como participante y no como invitada temporal.

Los otros siete confirmados de La Mansión VIP 2

Antes de Cossio, la producción de HotSpanish había revelado de forma progresiva a siete integrantes. La lista incluye a Karely Ruiz, modelo originaria de Monterrey y primera confirmada; Itatí López, influencer nacida en Ventura, California, con madre michoacana; y Tony Aguirre, personalidad de internet.

Completan el grupo João Ferreira, creador de contenido brasileño; Edwin Mendoza, influencer; Paolita Suárez, integrante de Las Perdidas y conocida por su cercanía con Wendy Guevara y Karina Torres; y Leticia Guajardo, “Doña Alegría”, madre del conductor Poncho de Nigris.

Una mujer con tatuajes en el brazo y una flor en el cabello sostiene una manta clara junto a un ventanal con plantas al fondo
La modelo colombiana Cinthia Cossio posa cubierta con una manta clara frente a una terraza con vegetación. (@soycintiacossio)

Con Cossio como octava confirmada, la producción mantiene en reserva la identidad de los ocho participantes restantes hasta completar el grupo de 16 personalidades.

Formato y premio de La Mansión VIP 2

La segunda temporada de La Mansión VIP arranca este domingo 8 de noviembre de 2026 a las 20:00 horas, tiempo del centro de México. La transmisión será gratuita a través de YouTube, con cobertura ininterrumpida durante los 30 días de convivencia en tiempo real.

El formato contempla dinámicas diarias de competencia por comida, por el cuarto VIP, retos por poderes y beneficios semanales, además de nominaciones. El ganador o ganadora de esta edición se llevará un premio de 2,000,000 de pesos en efectivo.

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