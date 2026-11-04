México

Del noviazgo con Kevin Álvarez a su aparición con Alejandro Canahuati: el historial sentimental de Fátima Bosch

La vida amorosa de Fátima Bosch, marcada por una etapa de estricta soltería y contadas apariciones afectivas, despierta interés a semanas de concluir su reinado como Miss Universo

Fátima Bosch, coronada Miss Universo 2025, mantiene bajo reserva sus vínculos personales tras su relación con el futbolista Kevin Álvarez y su reciente aparición pública junto a Alejandro Canahuati.
Fátima Bosch, coronada Miss Universo 2025, mantiene bajo reserva sus vínculos personales tras su relación con el futbolista Kevin Álvarez y su reciente aparición pública junto al empresario Alejandro Canahuati. (Especial )
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La modelo Fátima Bosch enfrenta nuevas versiones sobre su vida amorosa a semanas de concluir su reinado internacional.

La tabasqueña de 25 años entregará el título de Miss Universo el próximo 24 de noviembre en San Juan, Puerto Rico, tras un periodo de 12 meses marcado por la reserva sobre sus vínculos personales.

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Las imágenes registradas en Mérida el pasado 31 de octubre reactivaron las indagaciones sobre su historial sentimental.

La mexicana caminó tomada de la mano con un empresario centroamericano mientras él sostenía un ramo de flores rumbo a una camioneta particular.

Las imágenes en Mérida abren la exposición de su entorno afectivo

El recorrido en la capital yucateca ocurrió durante un evento social nocturno. Horas más tarde circularon fotografías dentro de un restaurante local, donde ambos conversaban sonrientes a corta distancia.

La pareja viajó junta de regreso a la Ciudad de México en un vuelo comercial. En la sala de llegadas de la terminal aérea capitalina, el acompañante tomó distancia ante las cámaras y los reporteros.

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La modelo atendió a los medios de comunicación en el aeropuerto para hablar de su agenda de trabajo. Durante la conversación evitó emitir comentarios sobre su acompañante y se concentró en los preparativos del certamen en Puerto Rico.

Las imágenes registradas en Yucatán detonaron búsquedas sobre el origen de su relación, los primeros registros surgieron en septiembre de 2026.
Las imágenes registradas en Yucatán detonaron búsquedas sobre el origen de su relación, los primeros registros públicos surgieron en septiembre de 2026. (Redes Sociales )

El noviazgo con Kevin Álvarez antecedió su paso por los certámenes

El único romance público anterior de la modelo ocurrió entre 2022 y 2023 con el futbolista mexicano Kevin Álvarez. En esa etapa, el jugador militaba en el Club Pachuca y formó parte de la Selección Mexicana en la Copa del Mundo de Catar 2022.

La relación se desarrolló con bajo perfil en la capital del país. Ambos compartieron contadas fotografías en plataformas digitales y asistieron juntos a reuniones sociales mientras Bosch iniciaba proyectos en el modelaje profesional.

El vínculo concluyó a mediados de 2023, poco después de la transferencia de Álvarez al Club América. Los seguidores notaron la separación cuando las imágenes conjuntas desaparecieron de las redes sociales.

Álvarez confirmó la ruptura durante una transmisión digital con sus compañeros de equipo. El deportista declaró que se encontraba soltero, describió a Bosch como “una niña bien” y evitó profundizar en los motivos de la separación por respeto mutuo.

Kevin Álvarez y Fátima Bosch fueron novios, pero rompieron en 2023 (Instagram)
El vínculo concluyó a mediados de 2023, poco después de la transferencia de Álvarez al Club América. (Instagram)

La disciplina del concurso motivó una etapa de soltería voluntaria

Tras el término de ese noviazgo, la tabasqueña decidió pausar su vida sentimental. Durante 2024 y 2025 concentró sus actividades en la preparación física e intelectual para obtener el título de Flor Tabasco, la banda nacional y la corona de Miss Universo.

En diversas entrevistas posteriores, Bosch explicó que la soltería fue una determinación personal ante las exigencias de viaje. Aclaró que los certámenes no prohíben las relaciones de pareja, pero consideró indispensable enfocar su tiempo en los proyectos de representación comunitaria.

La modelo también describió las características indispensables de su pareja ideal. Señaló que busca a un hombre con principios espirituales y familiares definidos, trato caballeroso, metas profesionales claras y capacidad para brindar seguridad.

En declaraciones ofrecidas a cadenas de televisión tras ganar el concurso en Bangkok, Bosch reiteró su postura: “No estoy aquí por fama, por modelaje ni por buscar marido; Dios puso un propósito en mi corazón y vine a cumplir una misión”.

Bosch explicó que la soltería fue una determinación personal consideró indispensable enfocar su tiempo en los proyectos de representación comunitaria. REUTERS/Chalinee Thirasupa
Bosch explicó que la soltería fue una determinación personal consideró indispensable enfocar su tiempo en los proyectos de representación comunitaria. REUTERS/Chalinee Thirasupa

El viaje a San Pedro Sula precedió los rumores con Alejandro Canahuati

El origen del acercamiento actual data de septiembre de 2026. Bosch viajó a San Pedro Sula como invitada de honor en las actividades oficiales del concurso Miss Universe Honduras.

Durante esa estancia oficial, la mexicana convivió con directivos industriales locales. En ese contexto conoció a Alejandro Canahuati Farah, directivo de la compañía textil Industrias Pacer e integrante de una dinastía empresarial del norte hondureño.

El origen del acercamiento actual data de septiembre de 2026, Bosch viajó a San Pedro Sula como invitada de honor en las actividades oficiales del concurso Miss Universe Honduras. (Cortesía: Henry Flores)
El origen del acercamiento actual data de septiembre de 2026, Bosch viajó a San Pedro Sula como invitada de honor en las actividades oficiales del concurso Miss Universe Honduras. (Cortesía: Henry Flores)

Semanas después del viaje oficial iniciaron las interacciones en internet, Bosch comenzó a seguir en plataformas digitales al empresario y a varios integrantes de su núcleo familiar antes del encuentro registrado en Yucatán.

Hasta el momento, ni la modelo mexicana ni el empresario hondureño han emitido declaraciones públicas para confirmar o desmentir un noviazgo, manteniendo sus agendas habituales de actividades.

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