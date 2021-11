La emotiva despedida de Carlos Albert junto a los íconos del periodismo deportivo

Carlos Albert se retiró del periodismo tras 43 años de carrera (Foto: Twitter/@calbert57)

Carlos Albert puso fin a su paso como comentarista deportivo tras 43 años de carrera. El también ex futbolista tuvo un paso con los Rayos de Necaxa de 1961 a 1971. En esta ocasión no marcará goles, ni derrochará tinta en sus columnas, sino que puso fin a su larga trayectoria como periodista deportivo.

La despedida que tuvo Albert no fue cualquier cosa, pues estuvo acompañado de grandes figuras del periodismo mexicano. A través de su cuenta de Twitter, el comunicador escribió: " Un día inolvidable para mí.... reunirme con tantos amigos fue mi mayor alegría”, se podía ver en su cuenta personal.

Sumada a la publicación añadió una foto en la que se podía ver a figuras de la televisión y del análisis deportivo como: José Ramón Fernández, Héctor Huerta, Emilio Fernando Alonso; Heriberto Murrieta, John Suctlife, Rafael Puente, Roberto Gómez Junco; Francisco Javier Gonzáles, Antonio Moreno, Ignacio “el Fantasma” Suárez, entre otros. Los invitados fueron compañeros en algún momento de Carlos Albert, pues estuvo en diferentes medios.

El evento significó la reunión de instituciones del periodismo, como lo han catalogado algunos aficionados.

Carlos Albert tuvo una carrera de 10 años como futbolista del Necaxa y se retiró (Foto: Twitter/@FranciscoRiva25)

La faceta por los escritorios para Albert comenzó en 1978, seis años después de su retiro con Necaxa. Dejó los terrenos de futbol gracias a que los Hidrocálidos cambiaron de nombre para ser el Atlético Español. La decisión hizo, aparentemente, que Carlos optara por dejar el balompié.

Asimismo, el estilo y la faceta de Carlos Albert como comentarista fue controversial. La manera de ser de quien fuera defensor central dejó a directivos, futbolistas y compañeros del medio con el sentimiento de querer debatir las ideas que el cronista compartía.

Carlos Albert incursionó en diferentes medios como Imevisión, ESPN, Tv Azteca, entre otros (Foto: Instagram/@carlos_albert_57)

En los medios de comunicación comenzó en Imevisión. Ahí, conoció a José Ramón Fernández, quien se lo presentó fue Raúl Orvañanos, otro jugador retirado que incursionó en la pantalla chica.

Entre las discusiones más airadas de Carlos al aire se recuerda la que tuvo con Ricardo Antonio La Volpe en 2004. El columnista comenzó a cuestionar al estratega argentino con lo acontecido ante Hugo Sánchez, donde afirmó que habían llegado a los golpes. El sudamericano, también fiel a su estilo, defendió su postura y llegaron a la discusión.

También, otro debate lo tuvo con Jorge Vergara, quien fuera dueño de las Chivas de Guadalajara. El panelista criticó la manera en la que se estaba gestando la dirección del conjunto rojiblanco y arremetió: “Yo creo que el principal obstáculo de Chivas se llama Jorge Vergara”, afirmó para el programa Reacción en Cadena.

El directivo enfurecido contestó: “Tu opinión no tiene peso específico. Tu no arriesgas el dinero que yo arriesgo, ni tomas las decisiones que yo tomo. No tienes el valor moral para decir eso. A ti te han acusado por ser funcionario público corrupto”, aseveró Vergara.

En 2004 Carlos Albert y La Volpe tuvieron una discusión airada (Foto: Twitter/ @carlbert57)

En cuanto a logros futbolísticos ganó el campeonato panamericano en Winnipeg, Canadá en 1967. También participó en los Juegos Olímpicos de Japón en 1964. Tuvo la idea de fundar el sindicato de futbolistas en 1970. Por lo anterior fue acusado de ostracismo.

Narró alrededor de seis copas del mundo desde 1978 a 2002. Escribió para los periódicos El Financiero, Esto y Ovaciones, entre otros. Mientras que en la televisión restringida tuvo un paso por Futbol Picante, donde alcanzó que el público conociera su estilo directo y duró seis años.

