Aumento al salario mínimo 2027, se acerca la meta fijada por Sheinbaum para el final de su sexenio

Las proyecciones para el aumento del salario mínimo en México apuntan, en el mejor de los casos, a un 12 por ciento. Crédito: X / @LVN_Noticias

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Antes de que concluya el año, la Comisión Nacional de Salarios Mínimos (CONASAMI) definirá el nuevo salario mínimo para 2027, lo que ya empieza a generar expectativas sobre cuánto podría aumentar el ingreso base de los trabajadores en México.

A la fecha no existe una cifra oficial; no obstante, las proyecciones apuntan a un incremento que podría oscilar entre el 10 por ciento y 13 por ciento, lo que provocaría un cambio en las remuneraciones diarias, quincenales y mensuales que reciben millones de personas.

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Expectativas en el aumento al salario mínimo para 2027

Cabe señalar que el ajuste al salario mínimo no solo genera un impacto entre quienes reciben el ingreso más bajo, pues también sirve como referencia para prestaciones, cálculos de seguridad social y obligaciones fiscales.

En consecuencia, es fundamental conocer los diferentes escenarios para trabajadores, empleadores y quienes administran anónimas.

El porcentaje de aumento al salario mínimo para 2027 depende de lo que acuerde la CONASAMI en la recta final del año. No obstante, considerando los escenarios más probables es posible estimar los nuevos montos y saber cómo se calcula.

En tanto, el salario mínimo general es de 9,582.47 pesos mensuales, vigentes desde el primero de enero de 2026, el cual registró un aumento de 13% respecto al año previo

Entre noviembre y diciembre se acuerda el aumento al salario

Es importante destacar que, hasta el momento, no existe una cifra oficial para el salario mínimo del año entrante; ya que el proceso de negociación formal comienza en noviembre y concluye en diciembre.

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Entre esos meses, la CONASAMI –integrada por representantes del gobierno, sector patronal y sector obrero–, acuerda el porcentaje del incremento salarial. Posteriormente, el nuevo monto se publica en el Diario Oficial de la Federación y entra en vigor el 1 de enero de 2027.

Proyecciones prevén un aumento de entre el 10% y 13%

Tomando en cuenta las proyecciones del mercado, así como las opiniones de analistas económicos, el aumento podría ubicarse entre el 10 por ciento y 13 por ciento. Mientras que la Confederación de Patrones de México (CTM) propuso un alza de entre 5 por ciento y 10 por ciento, buscando proteger el poder adquisitivo ante la inflación y el costo de la vida.

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Por su parte, el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, a través del Paquete Económico 2027, ha reiterado su compromiso con finanzas responsables y el fortalecimiento de la economía popular. Promesas que refuerzan la expectativa de un incremento significativo, pero al mismo tiempo prudente.

Aumento del salario mínimo en 2027 toma como base los montos de 2026

Cabe señalar que para estimar cuánto podrías ganar con el nuevo salario mínimo, se toman como referencia los montos vigentes en 2026 y las proyecciones podrían quedan de la siguiente manera:

Salario Mínimo General 2026: 315.04 pesos diarios.

Salario Mínimo Zona Libre Frontera Norte (ZLFN) 2026: 440.87 pesos diarios.

Considerando un escenario central de aumento del 12 por ciento, los nuevos montos serían:

Salario mínimo general diario: 352.84 pesos.

Salario mínimo general mensual: 10 mil 585 pesos ( 30 días ).

Salario mínimo general quincenal: cinco mil 292.60 pesos (15 días).

En un escenario conservador de aumento del 10 por ciento:

Salario mínimo general diario: 346.54 pesos.

Salario mínimo general mensual: 10 mil 395 pesos.

Salario mínimo general quincenal: cinco mil 198.10 pesos.

Para la Zona Libre de la Frontera Norte, aplicando un aumento similar:

Con 12 por ciento de aumento: 493.77 pesos diarios.

Con 10 por ciento de aumento: 484.96 pesos diarios.

Hay considerar que estos cálculos son aproximados, ya que pueden variar según el porcentaje final que acuerde la CONASAMI.

La Comisión Nacional de Salarios Mínimos acordo un aumento de 7 pesos al salario mínimo para el 1 de enero del 2017, por lo qu este será de 80.04 peso diarios. La imagen en un mercado en donde tan solo un kilo de jitomate cuesta $18 pesos, mientras que el limón esta en $14 y la cebolla $10 pesos. FOTO: ARMANDO MONROY /CUARTOSCURO.COM

Así se define el salario mínimo en México

La CONASAMI fija el salario mínimo a través de un proceso técnico y de negociación tripartita. Su Dirección Técnica analiza la inflación, la productividad, el costo de vida y las condiciones económicas del país y del exterior. Con esos datos, el Consejo de Representantes —integrado por gobierno, sindicatos y empresarios— define el porcentaje de incremento.

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El acuerdo se publica en el Diario Oficial de la Federación entre el 15 y el 31 de diciembre de cada año y entra en vigor el 1 de enero siguiente. México opera con dos zonas salariales:

La Zona General , que cubre todo el territorio.

La Zona Libre de la Frontera Norte, que agrupa 32 municipios con un salario mayor para compensar el costo de vida en esa región.

Salario mínimo seguirá aumentando por encima de la inflación: Sheinbaum

Durante su visita a Veracruz, el pasado 3 de octubre, la presidenta Claudia Sheinbaum reiteró que el salario mínimo continuará aumentando por encima de la inflación, como parte de la política de recuperación del poder adquisitivo de los trabajadores.

También destacó que entre el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador y los primeros dos años de su administración, el salario mínimo acumula un incremento de 154 por ciento en términos reales.

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Trabajadores de diversos sectores en México celebran el aumento del salario mínimo, reflejo de un impacto económico positivo sin afectar el empleo formal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Hoy el salario mínimo es de más de nueve mil 500 pesos mensuales y va a seguir aumentando por encima de la inflación”, dijo la mandataria.

Además, recordó que en 2018 el salario mínimo rondaba los dos 800 pesos mensuales. Durante los 36 años anteriores, sostuvo, prevaleció la idea de que un incremento provocaría inflación, devaluación del peso o afectaciones a la inversión.

Importancia del aumento al salario mínimo

No hay que soslayar que el salario mínimo es la base para calcular diversas prestaciones laborales, cuotas del IMSS, retenciones del ISR, así como finiquitos. Un incremento beneficia a quienes ganan el mínimo, pero también puede influir en la estructura salarial de empresas y en la economía familiar.

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Sin dejar de mencionar que el aumento busca proteger el poder adquisitivo ante la inflación y mejorar el bienestar de los trabajadores. Aunado a que el gobierno ha señalado que el Paquete Económico 2027 no contempla nuevos impuestos ni aumentos a combustibles, lo que, en teoría, podría favorecer la estabilidad de los ingresos reales.

Claudia Sheinbaum señala el incremento del salario mínimo y la reducción de la pobreza laboral a su nivel mínimo en México, durante spots por su Segundo Informe de Gobierno. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Impacto en el bolsillo de los millones de trabajadores

El alza al salario mínimo incrementa el ingreso mensual de los trabajadores, pero también repercute en el costo de ciertos productos y servicios, además, en las obligaciones patronales. Para quien percibe este ingreso, el ajuste representa una oportunidad de recuperar poder de compra y acceder a mejores condiciones de vida.

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Quienes administran nóminas deben anticipar el ajuste y revisar su efecto en prestaciones, cuotas y retenciones. El nuevo monto también modifica los créditos, las pensiones y otros beneficios que se calculan con base en este indicador.

Aunque el grueso de los trabajadores esperan un aumento del 12 por ciento del salario mínimo, aún es temprano para saber qué cantidad acordará la CONASAMI, pero las proyecciones están a la orden del día.