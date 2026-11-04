Lilly Téllez compara a Andy López Beltrán con Pinocho y lo acusa de mentir por caso Amílcar Olán

La senadora del PAN acusa a Andy de mentir sobre el caso Amílcar Olán.

Guardar

La senadora del Partido Acción Nacional (PAN), Lilly Téllez, lanzó nuevas críticas contra Andrés Manuel López Beltrán, conocido como Andy, a quien comparó con el personaje de Pinocho por las declaraciones que hizo para deslindarse del empresario Amílcar Olán y de las acusaciones relacionadas con el llamado huachicol fiscal.

A través de un mensaje en el que recurrió a la burla, la legisladora aseguró que al hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador le había crecido la nariz debido a las supuestas mentiras que, desde su perspectiva, ha dicho sobre los señalamientos en su contra.

PUBLICIDAD

La declaración de Téllez ocurrió después de que López Beltrán difundiera un video en el que rechazó cualquier participación en actividades de contrabando de combustibles, así como posibles intervenciones para favorecer a empresas vinculadas con Olán mediante contratos gubernamentales.

Lilly Téllez acusa a Andy López Beltrán de mentir por huachicol fiscal

En sus declaraciones, la senadora panista hizo referencia a un video de López Beltrán y sostuvo que, a su consideración, el contenido de la grabación evidenciaba contradicciones en su versión.

Téllez cuestiona las declaraciones de Andy López Beltrán sobre el huachicol fiscal. (Foto: IG: Andy López Beltrán)

“Es tan mentiroso que literalmente, a las pruebas me remito, le creció la nariz”, expresó Téllez al comparar al morenista con Pinocho, el personaje de ficción cuya nariz aumenta de tamaño cuando dice mentiras.

PUBLICIDAD

La legisladora también hizo alusión a la cancelación de la visa estadounidense de López Beltrán, un asunto que utilizó para cuestionar al hijo del exmandatario y exigirle explicaciones.

Téllez afirmó que Andy debía responder por los señalamientos que lo relacionan con el tráfico ilegal de combustibles y el denominado huachicol fiscal. Sin embargo, durante su intervención no presentó nuevos elementos documentales para sustentar sus acusaciones.

La senadora cuestiona su patrimonio y contratos de salud

Además de las acusaciones relacionadas con el contrabando de hidrocarburos, Lilly Téllez cuestionó el patrimonio de López Beltrán y señaló que debía explicar el origen de los recursos que, según ella, le permitieron acumular una fortuna.

PUBLICIDAD

La panista también mencionó presuntos beneficios económicos derivados de contratos del sector salud, aunque no detalló cuáles eran las operaciones a las que hacía referencia.

Lilly Téllez compara a Andy López Beltrán con Pinocho.

Durante su mensaje, enumeró los asuntos por los que considera que el hijo del expresidente debe dar explicaciones:

La cancelación de su visa por parte de Estados Unidos .

Los señalamientos sobre una posible relación con el huachicol fiscal .

Su presunto vínculo con el empresario Amílcar Olán .

El origen de su patrimonio y de los recursos que utiliza.

Los señalamientos sobre contratos relacionados con el sector salud.

Al concluir, Téllez volvió a recurrir a la comparación con Pinocho y aseguró que los cambios que ha observado en López Beltrán están relacionados con su apariencia, su patrimonio y su forma de hablar.

Andy López Beltrán niega vínculos con Amílcar Olán

Las críticas de la senadora se produjeron después de que Andrés Manuel López Beltrán publicara un video el martes 3 de noviembre, desde Tabasco, para rechazar las acusaciones sobre su presunta relación con negocios del empresario Amílcar Olán Aparicio.

PUBLICIDAD

Andrés Manuel López Beltrán negó las acusaciones en su contra sobre huachicol fiscal y sus vínculos con el empresario Amílcar Olán

En la grabación, el exsecretario de Organización de Morena explicó que conoció al empresario hace algunos años en Villahermosa, cuando este se dedicaba a la comercialización y distribución de acabados, pisos, piedras naturales y materiales de construcción.

No obstante, negó haber intervenido para que Olán o alguna otra persona consiguiera contratos o recursos públicos.

“Es falso que tengamos relaciones de complicidad, socios, prestanombres o que trafiquemos con influencias para beneficiarnos. Nunca jamás han podido presentar una sola prueba”, declaró.

También recordó que el 22 de julio de 2024 había difundido un posicionamiento para rechazar que él o integrantes de su familia recomendaran empresas o personas ante instituciones gubernamentales.

PUBLICIDAD

López Beltrán acusa campaña de desprestigio contra su familia

Respecto a las investigaciones relacionadas con el huachicol fiscal, Andy negó haber participado en actividades de contrabando de combustibles o haber mantenido conversaciones con funcionarios de la Secretaría de Marina para intervenir en ese tipo de operaciones.

Andy López Beltrán acusa una campaña de desprestigio contra él, su padre y Morena.

Asimismo, mencionó al contraalmirante en retiro Fernando Farías Laguna, detenido en Argentina el 23 de abril de 2026 y trasladado a México en agosto, a quien señaló como la persona que lo habría mencionado sin contar con pruebas.

Según López Beltrán, agentes estadounidenses del FBI habrían ofrecido protección e inmunidad a Farías Laguna y a su familia a cambio de involucrarlo, junto con su padre, en los hechos investigados.

PUBLICIDAD

El morenista también acusó al empresario Ricardo Salinas Pliego, al periodista Carlos Loret de Mola y a Ramón Alberto Garza de participar en una campaña de desprestigio en su contra.

Finalmente, sostuvo que los señalamientos tienen motivaciones políticas y buscan afectar tanto su imagen como la de López Obrador y Morena.

Reiteró que no existe evidencia que demuestre su participación en delitos relacionados con el huachicol fiscal y concluyó su mensaje con la frase: “No nos vamos a doblar. No claudicaremos”.