México

Paolita Suárez se convierte en la sexta habitante confirmada de La Mansión VIP 2

Paolita Suárez, integrante de Las Perdidas, se convierte en la sexta habitante confirmada de La Mansión VIP 2 de HotSpanish

Paolita Suárez fue anunciada como la sexta participante confirmada de la nueva temporada del reality, que inicia este 8 de noviembre.
Paolita Suárez fue anunciada como la sexta participante confirmada de la nueva temporada del reality digital, que inicia este 8 de noviembre. (Especial )
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Paola Suárez se suma como la sexta habitante confirmada de La Mansión VIP 2, el reality de HotSpanish que inicia el 8 de noviembre con 16 participantes, 30 días de encierro y un premio de 2 millones de pesos.

Su llegada incorpora al elenco a una de las figuras de Las Perdidas, colectivo surgido en León, Guanajuato.

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El anuncio ocurre después de que HotSpanish revela de forma escalonada a los habitantes de la segunda edición, la participación de Paolita Suárez se confirmó a través de un video promocional publicado por el creador de contenido.

Paolita Suárez reúne más de 4 millones de seguidores en Instagram y 3.3 millones de seguidores en TikTok, plataformas donde comparte transmisiones en vivo, videos de su vida cotidiana y contenido junto a integrantes de Las Perdidas.

Su presencia digital la coloca entre las figuras con mayor reconocimiento previo al inicio de La Mansión VIP 2.

Con seis nombres revelados, la producción todavía debe anunciar a diez participantes antes del estreno. La emisión abre las puertas de la residencia el domingo 8 de noviembre a las 20:00 horas, tiempo del centro de México.

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La controversia aumentó tras la nominación de Karina Torres, quien figura en la lista de habitantes en riesgo de abandonar la competencia.
Su presencia digital la coloca entre las figuras con mayor reconocimiento previo al inicio de La Mansión VIP 2. (IG: paolitasuarez28)

Paolita Suárez llega al reality tras semanas de rumores sobre su participación

El nombre de Paola Suárez aparecía entre los primeros prospectos que circulaban para integrarse a La Mansión VIP 2, una lista no oficial, difundida el 6 de octubre, la ubicaba junto con Itatí López, Adrián Marcelo y Juan de Dios Pantoja.

En ese momento, la versión no tenía confirmación de la producción, Paolita Suárez figuraba entre los nombres que generaban especulación desde que HotSpanish anunció el regreso del programa y abrió un formulario para que el público proponga posibles habitantes.

La convocatoria permitía a los usuarios escribir tres nombres de creadores de contenido, perfiles de redes sociales o enlaces de Instagram. La posibilidad de sugerir aspirantes no implicaba que los participantes fueran contratados.

La incorporación de Suárez convierte aquellas versiones en una confirmación, la integrante de Las Perdidas es la sexta personalidad anunciada para el programa transmitido en YouTube.

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El nombre de Paola Suárez aparecía entre los primeros prospectos que circulaban para integrarse a La Mansión VIP 2 (Instagram/@paolitasuarez28)

Las Perdidas llevan a Paolita Suárez de León a un encierro de 30 días

Paola Suárez, conocida en redes como Paolita Suárez, es originaria de León, Guanajuato. Su reconocimiento creció tras participar con Wendy Guevara en el video que populariza la frase “estamos perdidas” y dió nombre al grupo de creadoras conocido como Las Perdidas.

El video muestra a Wendy Guevara y Paola Suárez mientras buscan a unas amigas. La grabación se volvió viral y abrió el camino para que construyeran una audiencia en plataformas digitales.

El grupo mantiene presencia en realities shows, transmisiones, videos, presentaciones y contenidos de entretenimiento para internet.

La llegada de Paolita Suárez al proyecto de HotSpanish representa su ingreso a un formato de convivencia con cámaras permanentes. Los participantes comparten espacios, enfrentan competencias y quedan expuestos al voto de la audiencia durante cuatro semanas.

Las Perdidas ingresaron al foro para apoyar a Karina Torres, lo que generó momentos de amplia cobertura.
El grupo mantiene presencia en realities shows, transmisiones, videos, presentaciones y contenidos de entretenimiento para internet. (Captura de pantalla )

Karely Ruiz abrió la lista de participantes de La Mansión VIP 2

La modelo regiomontana Karely Ruiz fue la primera participante confirmada, HotSpanish reveló su nombre el 21 de octubre mediante un video promocional.

Ruiz, de 25 años, inicia así su primera experiencia en un reality de encierro. La creadora de contenido suma 10.8 millones de seguidores en Instagram, 8 millones en TikTok y más de 2.2 millones en Facebook.

La modelo y creadora de contenido también incursionó en OnlyFans y participó en programas como “Mitad y Mitad”, “Es Show” y “La Más Draga”. Antes de sumarse a La Mansión VIP, rechazó una invitación para participar en La Casa de los Famosos México.

La segunda habitante anunciada fue Itatí López, empresaria de belleza y creadora de contenido radicada en Bakersfield, California, la producción condicionó su destape a que la cuenta oficial del reality alcanzará un millón de seguidores en TikTok.

López cuenta con 14 millones de seguidores en TikTok y más de 2.4 millones en Instagram, tras su confirmación, la empresaria de Viyant Beauty afirmó que cerrará sus redes sociales si no gana el reality.

La modelo regiomontana Karely Ruiz fue la primera participante confirmada, HotSpanish reveló su nombre el 21 de octubre mediante un video promocional. (Especial)
La modelo regiomontana Karely Ruiz fue la primera participante confirmada, HotSpanish reveló su nombre el 21 de octubre mediante un video promocional. (Especial)

Tony Aguirre y João Ferreira completaron los primeros anuncios del elenco

El cantante sonorense Tony Aguirre se convirtió en el tercer participante oficial, la producción reveló su ingreso el 27 de octubre, a menos de dos semanas del inicio de las transmisiones.

Aguirre nació en Ciudad Obregón, Sonora, y desarrolla una carrera dentro de los corridos.

El intérprete acumula más de 4.5 millones de oyentes mensuales en Spotify y ha colaborado con Peso Pluma y Luis R Conriquez en “El Gavilán”.

El cuarto habitante confirmado es el creador brasileño João Ferreira, el creador de contenido tiene 25 años, más de 13 millones de seguidores en TikTok y 3.6 millones en Instagram. Su contenido incluye videos humorísticos, bailes, retos virales y escenas de su vida diaria.

Su fichaje provocó cuestionamientos en redes por la presencia de figuras ajenas al mercado mexicano. Roberto González, conocido como HotSpanish, sostuvo en un video que busca integrar creadores con comunidades de distintos países para ampliar la audiencia del reality.

Con más de 1,400,000 seguidores en redes sociales y 4,500,000 oyentes mensuales, el intérprete sonorense busca llevar a su audiencia al formato en vivo de HotSpanish.
El cantante sonorense Tony Aguirre se convirtió en el tercer participante oficial. (IG: tonyaguirreoficial)

Edwin Mendoza fue confirmado antes de Paolita Suárez

El influencer regiomontano Edwin Mendoza ocupa el quinto lugar entre los habitantes anunciados, HotSpanish confirmó su participación después de dar a conocer el ingreso de João Ferreira.

Mendoza, de 26 años, ganó notoriedad en TikTok con videos de baile, comedia y sincronización de labios. También forma parte de CheliHouse, grupo de creadores donde coincide con Domelipa, Rod Contreras, Ingratax y Mont Pantoja.

El regiomontano amplía su contenido con transmisiones de videojuegos, vlogs y directos en Kick. Su incorporación mantiene la apuesta del programa por reunir perfiles de comunidades digitales distintas dentro de una misma casa.

Póster del programa La Mansión VIP mostrando a dieciséis personas, hombres y mujeres, sonriendo con un fondo rojo y azul
El reality busca integrar creadores con comunidades de distintos países para ampliar la audiencia del reality. (La Mansión VIP: Instagram)

Hasta este 2 de noviembre, los seis participantes confirmados son Karely Ruiz, Itatí López, Tony Aguirre, João Ferreira, Edwin Mendoza y Paolita Suárez. La producción de HotSpanish mantiene en reserva los diez lugares restantes del elenco.

El anuncio de Paolita Suárez confirma uno de los nombres que circulaban desde octubre entre los posibles habitantes del reality.

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