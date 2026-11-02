México

Confirman la muerte de un mexicano en accidente de trenes en España

Las autoridades forenses españolas identificaron a un ciudadano mexicano entre las 69 víctimas del choque ferroviario de Urda, Toledo

Una imagen del accidente de tren en Toledo (REUTERS/Ana Beltran)
Una imagen del accidente de tren en Toledo (REUTERS/Ana Beltran)
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Las autoridades españolas identificaron a un ciudadano mexicano entre las 69 víctimas mortales del accidente ferroviario ocurrido el 28 de octubre en Urda, Toledo.

El Centro Integrado de Datos (CID), organismo facultado por el Real Decreto 32/2009 para emitir cifras oficiales, lo incluyó en su comunicado del 1 de noviembre entre las 12 víctimas extranjeras ya reconocidas, de un total de 66 personas identificadas hasta el momento.

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De los 66 fallecidos confirmados, 54 son de nacionalidad española y 12 corresponden a ciudadanos extranjeros de Argentina, Canadá, República Checa, Estados Unidos, Francia, Japón, México, Portugal y Túnez. Las tres denuncias por desaparición que permanecen activas corresponden exclusivamente a ciudadanos de Australia y Japón; ningún mexicano figura ya entre los no localizados.

(Comunicado)
(Comunicado)
(Comunicado)
(Comunicado)

La SRE reportó a un connacional desaparecido horas antes

Horas antes de la confirmación española, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) había informado, en su Nota Informativa No. 016/2026, que 12 mexicanos estuvieron vinculados al siniestro: 11 sufrieron lesiones leves y ya habían sido dados de alta médica, mientras uno permanecía sin ser localizado.

Ante esa situación, la Embajada de México en España presentó una denuncia por desaparición y mantuvo comunicación permanente con las autoridades españolas. El encargado de la Sección Consular se desplazó a Toledo para acompañar en persona a los familiares del connacional buscado, a quienes también se les ofreció apoyo económico durante su estancia en territorio español.

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La presidenta Claudia Sheinbaum había señalado previamente que el connacional desaparecido era originario de Aguascalientes. La SRE reiteró en su nota su “firme compromiso” con la defensa y protección de los mexicanos en el exterior, y habilitó la línea de asistencia consular +34 660 862 625 para connacionales afectados o sus familiares.

Fernando de Jesús Calvillo Silva, mexicano, uno de los ciudadanos reportados como desaparecidos. (Redes sociales)
Fernando de Jesús Calvillo Silva, mexicano, uno de los ciudadanos reportados como desaparecidos. (Redes sociales)

El connacinal reportado como desaparecido era identificado como Fernando de Jesús Calvillo Silva, de 45 años, originario de Aguascalientes y residente en Oklahoma, Estados Unidos, donde trabajaba como director de Relaciones con la Comunidad en Oklahoma Visual Arts Coalition.

Según información compartida por allegados a la pareja y retomada por La Silla Rota, Calvillo Silva viajaba en compañía de su esposo, Lawrence Naff, en el vagón ocho de un tren de Renfe con destino a Sevilla. Naff sobrevivió al accidente con lesiones graves en las piernas.

Aunque el medio antes citado apunta que un familiar de Calvillo Silva se trasladó a Toledo para participar en las gestiones de identificación. Hasta ahora la SRE no ha confirmado la identidad de la víctima mortal.

¿Qué se sabe del accidente?

Personal de rescate trabaja en el lugar del choque entre dos trenes de alta velocidad, ocurrido entre las localidades de Mora y Orgaz, cerca de Toledo, Castilla-La Mancha, España. 28 de octubre de 2026. REUTERS/Violeta Santos Moura
Personal de rescate trabaja en el lugar del choque entre dos trenes de alta velocidad, ocurrido entre las localidades de Mora y Orgaz, cerca de Toledo, Castilla-La Mancha, España. 28 de octubre de 2026. REUTERS/Violeta Santos Moura

El accidente se registró la mañana del 28 de octubre en las inmediaciones de Urda, sobre la línea de alta velocidad que conecta Madrid con el sur de España. Un tren de Renfe impactó por detrás a un convoy de Iryo que permanecía detenido en la vía, a una velocidad estimada de entre 160 y 200 kilómetros por hora, según reportes de medios españoles. Varios vagones descarrilaron y cayeron por una ladera.

El siniestro dejó 69 fallecidos provisionales y más de 200 heridos entre las 538 personas que viajaban en ambos trenes. Diez heridos permanecían hospitalizados en la Comunidad de Madrid hasta el 1 de noviembre, tres de ellos en terapia intensiva.

El gobierno de Pedro Sánchez decretó tres días de luto nacional y anunció compensaciones de hasta 210,000 euros para las familias de las víctimas.

La Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) aún no concluye su indagatoria. Los investigadores analizan una cadena de fallos en el sistema de seguridad LZB. Audios entre los trenes y el centro de control indican que la sala ordenó al maquinista del AVE reanudar la marcha “a marcha normal” antes del impacto. El ministro de Transportes Óscar Puente descartó que la instalación del nuevo sistema ERTMS tuviera relación con el accidente.

Al cierre de este informe, los servicios forenses trabajan para identificar a las tres víctimas restantes, todas de nacionalidad extranjera, cuyas familias habrían viajado a España para participar personalmente en los trámites.

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