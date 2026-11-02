Expareja de Pablo Montero arremete contra él y su relación con Natalia Alcocer en La Granja VIP

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Elda María, ex pareja de Pablo Montero, acusa al cantante de ser “mujeriego” y “narcisista” y asegura que su relación con Natalia Alcocer dentro de La Granja VIP es una estrategia para ganar simpatía del público, según declaraciones hechas para Radio Fórmula.

La modelo, quien sostuvo un romance con Montero durante casi un año, explicó que la relación terminó por problemas económicos e infidelidades. Según su relato, en una ocasión el cantante habría empeñado un reloj de lujo valorado en 600,000 pesos para estar con otra mujer.

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“Es coqueto, mujeriego y no sabe poner límites. Un hombre nunca cambia, hace creer que va a cambiar, pero nunca va a cambiar, siempre va a ser mujeriego, narcisista”, dijo Elda María al medio.

Elda María acusa a Pablo Montero de presunta violencia

(FOTO: MARIO JASSO/CUARTOSCURO.COM)

La ex pareja del cantante lo señaló además de presunta violencia durante su relación. A partir de esa experiencia, cuestionó el vínculo que Montero mantiene actualmente con Natalia Alcocer dentro del reality de TV Azteca.

“Es una estrategia porque lo conocemos cómo es de ojo alegre, de mujeriego (…) No está en sus cabales Natalia, necesita mucha terapia, saber realmente qué quiere porque estar con un violentador está cañón”, afirmó Elda María en el programa Fórmula Espectacular de Flor Rubio.

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La modelo consideró que el noviazgo dentro de La Granja VIP busca únicamente la simpatía de la audiencia y no respondería a un sentimiento real entre ambos participantes. Pablo Montero desconoce las declaraciones de su ex pareja, ya que se encuentra dentro del encierro de La Granja VIP.

El mensaje de Elda María hacia Natalia Alcocer

Natalia Alcocer y Pablo Montero tienen su primera pelea tras formalizar su relación en La Granja VIP

Elda María extendió sus críticas hacia Natalia Alcocer, a quien le recomendó buscar ayuda profesional: “No está en sus cabales Natalia, necesita mucha terapia, saber realmente qué quiere porque estar con un violentador está cañón”.

Hasta el momento, Pablo Montero no ha respondido públicamente a estas declaraciones. El cantante continúa en La Granja VIP, donde su conducta y su relación con Alcocer siguen generando controversia entre los televidentes.

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Pablo Montero duda en salvar a Alcocer durante dinámica del reality

La controversia se suma a un episodio reciente dentro del programa, donde Montero generó críticas de los comentaristas tras dudar en salvar a Natalia Alcocer durante una dinámica de nominación conducida por Julio Camejo.

Cuando le preguntaron a quién preferiría salvar antes que a sí mismo, el cantante tardó en mencionar a Alcocer. “Me la ponen difícil”, respondió, y nombró primero a Kevyn Bicolor antes de agregar a su pareja dentro del reality.

La comentarista Ferka calificó el momento como una falta de compromiso: “Tienes una novia, eres un caballero y estás enamorado hasta las trancas, debió haber respondido Natalia”. Por su parte, Linet Puente recordó que no es la primera vez que Montero “se hace para atrás” respecto a su relación con Alcocer.

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Finalmente, Camejo decidió salvar a Natalia Alcocer y colocó en su lugar a Mario “Mono” Osuna, quien deberá enfrentar la decisión del público en la eliminación de este domingo.

Alcocer, por su parte, habló recientemente sobre su presente sentimental durante una dinámica del programa. “Me estoy dando una oportunidad en el amor, estoy poniendo límites sanos y me estoy siendo fiel a mí”, expresó la participante.