David Guetta llegará al Estadio GNP Seguros con The Monolith Tour: fecha, preventa y cuándo será la venta general

David Guetta llega a Lima con ‘The Monolith Tour’: fecha, lugar y entradas para el show del DJ

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La música electrónica tendrá una nueva cita en la Ciudad de México. David Guetta llegará al Estadio GNP Seguros con The Monolith Tour, un espectáculo programado para el próximo 8 de mayo de 2027. El anuncio se dio a conocer a través de las páginas oficiales de OCESA y del propio artista, donde se compartieron los detalles de esta presentación.

La noticia representa una nueva oportunidad para que sus seguidores disfruten en vivo de uno de los DJ más reconocidos de la escena internacional. Con una trayectoria que ha conectado los sonidos electrónicos con el pop y otros géneros, el francés ha conseguido convertir sus producciones en éxitos que han recorrido escenarios de distintas partes del mundo.

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Para quienes quieran asistir, hay dos fechas importantes que deberán tener presentes: la preventa comenzará el jueves 5 de noviembre de 2026, a las 10:00 horas, mientras que la venta general arrancará el viernes 6 de noviembre, a partir de las 14:00 horas.

¿Cuándo será el concierto de David Guetta en CDMX y cuándo salen los boletos?

(Instagram)

La presentación de David Guetta está programada para el sábado 8 de mayo de 2027 en el Estadio GNP Seguros. El espectáculo llevará por nombre The Monolith Tour, una propuesta que busca combinar sus mezclas electrónicas con una producción audiovisual de gran formato.

La preventa se realizará el jueves 5 de noviembre de 2026, a partir de las 10:00 horas. Posteriormente, el viernes 6 de noviembre comenzará la venta general desde las 14:00 horas. Los precios de las entradas y los detalles de las localidades no están incluidos en el anuncio compartido.

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Los interesados deberán mantenerse pendientes de los canales oficiales de OCESA para conocer las condiciones de compra, los costos y la disponibilidad de lugares. También será importante verificar los horarios y utilizar las plataformas autorizadas para evitar inconvenientes al adquirir las entradas.

¿Quién es David Guetta y por qué es tan importante para la música electrónica?

David Guetta llega a Lima con ‘The Monolith Tour’: fecha, lugar y entradas para el show del DJ

David Guetta es un DJ, productor y compositor francés nacido en París el 7 de noviembre de 1967. Su carrera comenzó en los clubes nocturnos, donde desarrolló un estilo que posteriormente lo llevaría a convertirse en una de las figuras más reconocidas de la música electrónica internacional.

Una de sus principales aportaciones fue acercar los sonidos de la música dance a las listas comerciales mediante colaboraciones con artistas de distintos géneros. Canciones como When Love Takes Over, junto a Kelly Rowland; Titanium, con Sia; Memories, con Kid Cudi, y I’m Good (Blue), con Bebe Rexha, ayudaron a consolidar su presencia entre públicos muy diversos.

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Su influencia también se refleja en los reconocimientos que ha obtenido a lo largo de su trayectoria, entre ellos dos premios Grammy. Guetta contribuyó a popularizar el EDM a escala internacional y a demostrar que la música electrónica podía ocupar un lugar central en los grandes festivales, las estaciones de radio y las listas de éxitos.

¿Qué es The Monolith Tour, el espectáculo que presentará en México?

El nombre The Monolith Tour identifica una propuesta escénica vinculada con el formato de grandes espectáculos electrónicos. Su concepto apuesta por integrar la música con recursos visuales, iluminación y estructuras de gran tamaño para crear una experiencia que vaya más allá de una presentación convencional de DJ.

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En este tipo de conciertos, las mezclas y las canciones funcionan como el eje de una producción en la que las imágenes y los efectos de iluminación acompañan cada momento. La intención es generar una atmósfera envolvente y convertir el recinto en un espacio de celebración para los asistentes.

La cita del 8 de mayo de 2027 permitirá al público mexicano disfrutar nuevamente de David Guetta en un escenario de gran capacidad. Mientras se acerca la fecha, la atención estará puesta en la venta de entradas y en los detalles de la producción que llegará al Estadio GNP Seguros.