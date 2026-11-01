México

Muerte de “El Gallo”: ¿quién fue el locutor que murió en un ataque en Cuautitlán?

El comunicador circulaba en bicicleta cuando quedó en medio de una agresión dirigida presuntamente contra otro hombre

Composición de dos fotos con un hombre que sostiene un trofeo de Bandamax a la izquierda y habla ante un micrófono de Ke Buena a la derecha
Muerte de “El Gallo”: ¿quién fue David Castro, el locutor que murió en un ataque en Cuautitlán? (Facebook)
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David Castro, conocido como “El Gallo” dentro de la música regional mexicana, murió tras ser alcanzado por una bala perdida durante un ataque armado en Cuautitlán, Estado de México.

El locutor circulaba en bicicleta cuando quedó en medio de una agresión dirigida presuntamente contra otro hombre, quien también falleció.

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Los hechos ocurrieron el jueves 29 de octubre, aunque la identidad del comunicador se dio a conocer durante la mañana del viernes 30.

La noticia provocó consternación entre sus colegas y seguidores, además de una confusión que obligó a otro locutor, identificado también como “El Gallo”, a desmentir su supuesta muerte después de que algunos medios utilizaran equivocadamente su fotografía.

¿Quién era David Castro, el locutor conocido como “El Gallo”?

David Castro desarrolló su trayectoria profesional como locutor especializado en música regional mexicana, particularmente en el género grupero.

Su trabajo estuvo relacionado con estaciones de radio como La Mejor FM y La Z, espacios desde los cuales mantuvo contacto con artistas, promotores y seguidores del género.

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Además de su actividad radiofónica, se desempeñaba como organizador, promotor artístico y conductor de eventos masivos.

Calle nocturna con varias personas de pie junto a un muro y un árbol, con una fotografía circular insertada del rostro de un hombre
David Castro, conocido como “El Gallo” dentro de la música regional mexicana, murió tras ser alcanzado por una bala perdida durante un ataque armado en Cuautitlán, Estado de México. (Facebook)

En sus redes sociales compartía fotografías de sus participaciones en programas y espectáculos musicales, actividades que le permitieron construir una carrera dentro del entretenimiento en el Estado de México.

De acuerdo con reportes locales, tenía aproximadamente 34 años al momento de su fallecimiento.

¿Cómo murió David Castro durante el ataque en Cuautitlán?

La agresión ocurrió sobre la calle Melchor Ocampo, casi esquina con Plan de Ayala, en las inmediaciones de la Escuela Secundaria General número 43, Luis Guevara Ramírez.

Según información policial recogida por La Jornada, dos hombres que viajaban en motocicleta dispararon contra otro motociclista, aparentemente el objetivo del ataque.

En ese momento, David Castro transitaba por la zona a bordo de una bicicleta y fue alcanzado por uno de los proyectiles.

El comunicador cayó sobre el pavimento y murió en el lugar.

La otra víctima, un hombre de aproximadamente 26 años, también perdió la vida como consecuencia de los disparos.

La balacera provocó una movilización de policías municipales, personal ministerial y servicios de emergencia.

De acuerdo con reportes locales, estudiantes de la secundaria cercana permanecieron resguardados mientras las autoridades atendían la situación.

Los cuerpos fueron trasladados al anfiteatro regional para realizar las diligencias correspondientes.

Luis Martínez, locutor de La Ke Buena, desmiente su muerte: “Estoy bien”

La difusión del homicidio provocó otra controversia después de que algunas publicaciones utilizaran una fotografía de Luis Martínez, también conocido como “El Gallo”, quien trabaja en La Ke Buena.

Ante los mensajes de preocupación, el comunicador publicó una aclaración en sus redes sociales. “QUIERO ACLARAR QUE ESTOY BIEN!”, escribió.

Posteriormente, explicó: “En redes sociales está circulando una noticia sobre el fallecimiento de un locutor, en la que están utilizando mi fotografía por error”.

Martínez enfatizó que no era la persona fallecida. También expresó sus condolencias a la familia de David Castro y solicitó compartir su aclaración para evitar nuevas confusiones.

Afiche con un megáfono, una captura de una publicación de redes sociales y un texto de desmentido con la frase ¡Es falso! firmada por El Gallo
Un comunicado gráfico del locutor Luis Martínez, conocido como El Gallo, desmiente una publicación de redes sociales que afirmaba su muerte en el Estado de México. (Facebook)

¿Qué se sabe de los responsables del asesinato de “El Gallo”?

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México investiga el doble homicidio para identificar a los agresores y esclarecer el móvil.

Los primeros reportes señalan que el ataque estaba dirigido contra el otro motociclista y que Castro habría sido una víctima circunstancial.

Sin embargo, esa hipótesis todavía debe ser esclarecida mediante las investigaciones ministeriales.

Hasta el 31 de octubre no se habían reportado detenciones por el ataque. Las autoridades buscan identificar a los dos sujetos que dispararon desde una motocicleta y determinar las circunstancias en las que David Castro perdió la vida mientras circulaba por Cuautitlán.

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