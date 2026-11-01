Baja California activa cinco albergues ante pronóstico de lluvias intensas: prevén acumulados superiores a 50 milímetros

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Tras las afectaciones e inundaciones por las fuertes lluvias de las últimas horas y el pronóstico de que seguirá el mal tiempo, el gobierno de Baja California instaló en el municipio de Mexicali cinco albergues temporales en la ciudad y el valle, ante el riesgo de inundaciones, deslaves y otras afectaciones derivadas de las condiciones meteorológicas previstas para este fin de semana.

La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) advirtió que las precipitaciones podrían dejar acumulados superiores a los 50 milímetros en los siete municipios de Baja California, por lo que emitió un llamado urgente a la población para extremar precauciones, evitar cruzar arroyos y mantenerse alejada de zonas susceptibles a deslaves.

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De acuerdo con el pronóstico meteorológico, se esperan lluvias fuertes con puntuales muy fuertes, acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo. Estas condiciones estarán relacionadas con el ingreso y desplazamiento del frente frío número 4, en interacción con un río atmosférico, la corriente en chorro subtropical y una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera.

Las condiciones más adversas comenzarán durante la madrugada y podrían prolongarse a lo largo del domingo 1 de noviembre, con precipitaciones intermitentes en distintas regiones de la entidad.

Albergues temporales en Mexicali: ¿dónde están?

Gobierno de BC instaló 5 albergues por las afectaciones de lluvias de las últimas horas (especial)

Ante este escenario, el Gobierno de Mexicali dispuso cinco espacios para recibir a personas que necesiten protección frente a las lluvias y el descenso de las temperaturas.

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Los refugios habilitados se encuentran en los siguientes puntos:

Albergue Peregrino. Unidad Deportiva y Sala de Usos Múltiples de Bellavista. Salón Ejidal Oaxaca, en Estación Delta. Centro de Desarrollo Integral Carranza. Salón del ejido Nayarit.

Estos espacios buscan ofrecer resguardo a quienes enfrenten condiciones de vulnerabilidad o requieran un lugar seguro durante el desarrollo del temporal.

Vientos fuertes, oleaje y temperaturas bajo cero

Gobierno de BC instaló 5 albergues por las afectaciones de lluvias de las últimas horas (Foto: PC de Baja California/FB)

Además de las precipitaciones, Protección Civil alertó sobre rachas de viento de entre 40 y 60 kilómetros por hora, condiciones que podrían ocasionar la caída de árboles, anuncios espectaculares, ramas y otros objetos.

En la costa oeste de Baja California también se pronostica oleaje de entre uno y dos metros de altura, por lo que se recomienda evitar actividades recreativas y acercamientos innecesarios a las zonas de playa durante los periodos de mayor intensidad del fenómeno meteorológico.

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Otro de los riesgos será el descenso marcado de las temperaturas, principalmente en las regiones montañosas, donde los termómetros podrían registrar valores de hasta cinco grados centígrados bajo cero.

Este panorama representa un riesgo adicional para las personas que viven en viviendas vulnerables, así como para quienes realizan actividades al aire libre o deben trasladarse por carretera.

Recomiendan evitar traslados durante las lluvias

Ante la intensidad prevista del temporal, las autoridades recomendaron a la población permanecer en casa y evitar desplazamientos que no sean indispensables durante los periodos de lluvia.

También pidieron proteger especialmente a niñas, niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas, debido a que el descenso de las temperaturas y las condiciones de humedad pueden incrementar su vulnerabilidad.

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Entre las principales medidas preventivas destacan no intentar cruzar arroyos, cauces o vialidades inundadas, evitar permanecer cerca de laderas inestables y mantenerse informado mediante los canales oficiales de Protección Civil.

Asimismo, se recomienda asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento, revisar las condiciones de las viviendas y atender las indicaciones de los cuerpos de emergencia.

Las autoridades estatales mantienen el llamado a la prevención ante un temporal que podría afectar a los siete municipios de Baja California durante el domingo.