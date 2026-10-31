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Perrito se roba el show en el GP de México 2026 e internet lo bautiza como “Furstappen” al recorrer el Autódromo Hermanos Rodríguez

El inesperado invitado esquivó a varios trabajadores mientras recorría la pista, donde no había monoplazas circulando

El can se convirtió en sensación de internet luego de que la Fórmula 1 le pusiera un apodo inspirado en el tetracampeón Max Verstappen.
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El primer día de actividades del Gran Premio de la Ciudad de México 2026 dejó una escena que rápidamente conquistó las redes sociales. Un inesperado visitante de cuatro patas se convirtió en protagonista luego de ingresar al circuito del Autódromo Hermanos Rodríguez y correr por las inmediaciones de la pista mientras los trabajadores intentaban resguardarlo.

El curioso episodio ocurrió este viernes 30 de octubre, durante el intervalo entre las dos sesiones de entrenamientos libres de la Fórmula 1. Debido a que los monoplazas no se encontraban circulando en ese momento, el animal pudo desplazarse por la zona sin encontrarse directamente con alguno de los vehículos de competencia.

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(Captura de pantalla)
(Captura de pantalla)

La presencia del can sorprendió al personal que se encontraba trabajando en el recinto capitalino, pues varios integrantes del equipo de seguridad y organización intentaron aproximarse para retirarlo del lugar. Sin embargo, el pequeño visitante mostró su habilidad para esquivar a quienes buscaban ponerlo a salvo y continuó corriendo cerca del trazado.

El momento fue captado en video y posteriormente compartido por la cuenta oficial de la Fórmula 1 en redes sociales. La publicación provocó numerosas reacciones entre los aficionados, quienes rápidamente bautizaron al protagonista de esta peculiar historia.

(Captura de pantalla)
(Captura de pantalla)

La propia categoría reina del automovilismo se sumó a la conversación digital y presentó al perro con el nombre de “Furstappen”, una combinación que hizo referencia al piloto neerlandés Max Verstappen y que terminó por impulsar todavía más la popularidad del video.

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¿Cómo ocurrió la invasión del perrito a la pista?

(Captura de pantalla)
(Captura de pantalla)

El incidente se registró después de la primera práctica libre, que se desarrolló de las 12:30 a las 13:30 horas, y antes de la segunda sesión, programada para las 16:00 horas.

Durante ese periodo de descanso, el animal apareció en las inmediaciones del circuito y comenzó a desplazarse por el lugar. Los trabajadores trataron de interceptarlo para evitar que se acercara a una zona de riesgo, pero sus movimientos provocaron una divertida persecución que quedó registrada por las cámaras.

La situación no representó una interrupción de las actividades deportivas, ya que no había automóviles sobre el asfalto en ese momento. Aun así, el episodio se convirtió en uno de los acontecimientos más comentados de la jornada inaugural del evento automovilístico.

La presencia del inesperado visitante también recordó que, durante los fines de semana de competencia, la seguridad dentro del trazado es fundamental tanto para los pilotos como para el personal y cualquier persona o animal que pudiera ingresar a las instalaciones.

Checo Pérez regresa a México con Cadillac

Un hombre con gorra blanca, gafas de sol y camiseta blanca conduce un monopatín en una calle con transeúntes y edificios.
El piloto Sergio Pérez recorre el área del paddock sobre un monopatín (Imagen Ilustrativa Infobae)

Mientras el peculiar episodio se viralizaba, la actividad de la Fórmula 1 continuó en la capital mexicana con la mirada puesta en Sergio “Checo” Pérez, quien regresó al país para disputar una nueva edición del Gran Premio.

El piloto mexicano afronta una carrera especial, pues representa su regreso a casa en una nueva etapa profesional como integrante de Cadillac. Además, el compromiso marcará el Gran Premio número 300 de su trayectoria dentro de la máxima categoría del automovilismo.

Pérez buscará repetir las actuaciones que lo llevaron al podio en las ediciones de 2021 y 2022, ahora con los colores de su nueva escudería. El mexicano también aseguró su continuidad con Cadillac hasta 2029, en un proyecto que representa una nueva oportunidad dentro de la Fórmula 1.

¿Cuándo es la carrera del Gran Premio de México 2026?

La fanaticada azteca se encuentra emocionada por el regreso del piloto azteca a este magno evento.
La fanaticada azteca se encuentra emocionada por el regreso del piloto azteca a este magno evento. (Jesús Avilés | Infobae México)

Las actividades continuarán este sábado 31 de octubre con la tercera práctica libre y la sesión de clasificación, en la que los pilotos buscarán definir sus posiciones de salida.

La competencia principal se celebrará el domingo 1 de noviembre a las 14:00 horas, tiempo del centro de México. Los participantes deberán completar un total de 71 vueltas al trazado del Autódromo Hermanos Rodríguez.

Mientras los aficionados esperan el momento de la carrera, el video de “Furstappen” se convirtió en uno de los momentos más simpáticos del arranque del Gran Premio, demostrando que en la Fórmula 1 también hay espacio para protagonistas inesperados.

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