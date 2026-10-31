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Canelo Álvarez lanza guiño sobre los invitados de lujo que asistirán a su pelea contra Mbilli; Julián Quiñones y Critiano Ronaldo figuran

Ambos pugilistas quedaron por debajo del límite de la división supermediana para disputar el cinturón del Consejo Mundial de Boxeo este sábado 31 de octubre

El boxeador tapatío vuelve a disputar una corona tras más de un año fuera del ring, luego de la derrota ante Terence Crawford en septiembre en Arabia Saudita. (Especial)
El boxeador tapatío vuelve a disputar una corona tras más de un año fuera del ring, luego de la derrota ante Terence Crawford en septiembre en Arabia Saudita. (Especial)
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La báscula marcó 167.6 libras, los mariachis sonaron en Riad y Saúl “Canelo” Álvarez quedó listo para volver por un campeonato mundial.

Fuera del cara a cara con Christian Mbilli, el mexicano también dejó una pista sobre las figuras que podrían acompañarlo durante la función.

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Boxing - Canelo Alvarez & Christian M'billi Weigh-In - Boulevard Riyadh City Square 2, Riyadh, Saudi Arabia - October 30, 2026 Canelo Alvarez and Christian M'billi face off during the weigh in REUTERS/Stringer
Boxing - Canelo Alvarez & Christian M'billi Weigh-In - Boulevard Riyadh City Square 2, Riyadh, Saudi Arabia - October 30, 2026 Canelo Alvarez and Christian M'billi face off during the weigh in REUTERS/Stringer

El Canelo prefirió mantener el misterio hasta la noche de la pelea. Entre respuestas breves y sonrisas, el tapatío dejó detalles para una de las noches más esperadas de su carrera.

Canelo tendrá el respaldo mexicano de Julián Quiñones desde las gradas

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El delantero mexicano será uno de los invitados del tapatío en una pelea que marca su regreso al ring después de más de un año. Quiñones juega para Al-Qadsiah en la Saudi Pro League y conoce de cerca el futbol saudita, donde Canelo buscará una nueva corona.

  • Ante la pregunta sobre la asistencia del atacante, Álvarez despejó las dudas con una frase breve: “Quiñones sí viene”. El mensaje confirmó que el futbolista estará entre el público.
  • El delantero llega a la función como uno de los mexicanos con presencia en el futbol de Arabia Saudita. Su relación con Canelo se remonta a la etapa de Quiñones con Atlas.
  • La asistencia de Quiñones añade un vínculo mexicano a la cartelera “México contra el mundo”, que también incluye a Jaime Munguía, Rafael Espinoza, David Picasso y Raymundo Rojas.
  • El atacante verá a Canelo en una noche de presión deportiva. Álvarez busca recuperar el campeonato supermediano del CMB, que está en manos de Mbilli.

La presencia de Quiñones está confirmada. Canelo tendrá a un rostro del futbol mexicano en las gradas de Riad mientras busca regresar a la cima de las 168 libras.

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Cristiano Ronaldo aparece como una sorpresa posible en Riad

La respuesta de Canelo cambió cuando surgió el nombre de Cristiano Ronaldo. El mexicano no aseguró que el portugués hubiera recibido una invitación ni dijo que estará en la arena, pero dejó abierta la posibilidad de que aparezca entre el público.

Álvarez aludió a Turki Al-Sheikh, a quien llama su “padrino”, cuando le preguntaron si Ronaldo acudirá a la función. El boxeador sostuvo que desconoce si el promotor ya hizo contacto con el delantero de Al Nassr: “No sé si mi padrino lo haya invitado”.

La declaración no confirmó la asistencia de CR7. Canelo únicamente mantuvo la expectativa y señaló que el asunto podría resolverse hasta el momento de la función: “Vamos a ver si sí. Es sorpresa”.

Ronaldo vive y juega en Arabia Saudita, por lo que su presencia en un evento deportivo de alto perfil en Riad resulta viable. El portugués, además, ya asistió a otras carteleras de boxeo realizadas en la capital saudita.

Aun así, el antecedente no permite dar por hecha su llegada a la pelea contra Mbilli. Canelo fue claro al diferenciar los casos: Quiñones tiene un lugar confirmado; Cristiano Ronaldo sigue como una opción que dependería de los planes de Al-Sheikh.

Canelo y Mbilli cumplen con el último trámite antes del campeonato

Álvarez y Mbilli superaron el pesaje el viernes 30 de octubre. El mexicano registró 167.6 libras y el campeón franco-camerunés marcó 167.8, ambos debajo del límite de 168 libras de la división supermediana.

  • Canelo subió a la báscula acompañado por mariachis que interpretaron “El Rey”. La ceremonia llevó música mexicana a la previa de una función organizada en Arabia Saudita.
  • El tapatío busca recuperar un cinturón mundial después de perder ante Terence Crawford en septiembre de 2025. El duelo ante Mbilli representa su regreso a una pelea de campeonato.
  • Durante el pesaje, Álvarez recordó el inicio de su carrera y habló de su objetivo para este sábado. “Hace 16 años gané mi primer título y el sábado lo haré otra vez”, expresó.
  • Mbilli llega invicto con una marca de 29 triunfos, un empate y 24 nocauts. Canelo tiene registro de 63 victorias, tres derrotas, dos empates y 39 nocauts.

Riad tendrá una certeza en las gradas: Julián Quiñones acompañará a Canelo. El nombre de Cristiano Ronaldo seguirá en el aire hasta que el mexicano camine al ring para buscar el título ante Christian Mbilli.

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