José Eduardo Derbez pide más ambiente si Aislinn y Mauricio Ochmann vuelven a casarse: “La última estuvo aburrida”

Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann reaparecieron juntos y sonrientes durante un evento en Las Vegas, lo que desató especulaciones sobre una reconciliación amorosa. (IG: aislinnderbez)

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José Eduardo Derbez reaccionó a los rumores sobre una posible boda entre Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann, después de las versiones que apuntaron a una reconciliación de la expareja.

El actor aseguró que no estaba enterado de un supuesto enlace, aunque consideró que su hermana debía celebrarlo de una manera distinta a la anterior.

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Durante un encuentro con la prensa, José Eduardo fue cuestionado sobre una versión que planteaba una nueva boda dentro de la familia Derbez.

Los reporteros le mencionaron que Eugenio Derbez había hecho un comentario en redes sociales sobre Aislinn y los rumores que la vincularon otra vez con Mauricio Ochmann.

“No había escuchado yo eso”, respondió José Eduardo cuando le preguntaron quién se casaría. Después, al escuchar la posibilidad de que hubiera una boda, añadió: “Pero pues sí, que se case, ¿no?”.

El actor no confirmó que Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann prepararan una ceremonia ni dijo que existiera un compromiso.

(Instagram: @aislinnderbez)

Sus declaraciones se dieron luego de que ambos aparecieron juntos en viajes familiares, retomaron un proyecto profesional y despertaron especulaciones sobre un posible regreso sentimental.

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“Hay que celebrar bien”: lo que José Eduardo Derbez dijo sobre una posible boda

José Eduardo Derbez bromeó sobre cómo tendría que ser una eventual boda de su hermana. El actor afirmó que, si Aislinn decidía casarse de nuevo, esperaba una celebración con más ambiente que la que recordó de su enlace anterior con Mauricio Ochmann.

“Pero ahora sí que hay que celebrar bien, porque la última estuvo bien aburrida”, dijo ante las cámaras. Cuando los reporteros le sugirieron que debía haber alcohol, José Eduardo continuó con el tono de broma: “Por lo menos ambiente, pues estuvo bien, bien eucarística ahí toda”.

El comentario aludió a la boda que Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann celebraron en mayo de 2016 en Tepoztlán, Morelos. La pareja tuvo a su hija Kailani en 2018 y anunció públicamente su separación en marzo de 2020.

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José Eduardo no ofreció información sobre planes de boda ni sobre conversaciones privadas con Aislinn. Cuando le preguntaron si sabía que ella y Mauricio podían haber retomado su relación, respondió con dudas: “¿Sí regresaron o no regresaron?”.

Los reporteros le señalaron que ambos parecían estar juntos. “Entonces sí, ¿no? No sé”, contestó el actor.

Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann revolucionan las redes con su reencuentro en la película Hasta el Fin del Mundo, tras su divorcio en 2020. - (Instagram)

José Eduardo también aclaró que no suele involucrarse en las decisiones sentimentales de su hermana. “Cosas que hablamos, pero no nos metemos en su vida personal, ya decidirá”, expresó.

Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann alimentaron las versiones tras su viaje a Hawái

Las preguntas sobre una posible boda surgieron semanas después de que Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann viajaran a Hawái con Kailani. La actriz compartió fotografías de esa visita y comparó una imagen de 2026 con otra tomada ocho años antes, cuando la familia había viajado al mismo destino.

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“Hawái es nuestro lugar feliz”, escribió Aislinn en su publicación. Las fotografías mostraron a los tres juntos y reavivaron las especulaciones entre seguidores, que interpretaron la cercanía como una señal de reconciliación.

La publicación no confirmó un regreso de pareja ni un compromiso. Aun así, los comentarios de usuarios se centraron en la posibilidad de que ambos retomaran su relación y llegaran a casarse otra vez. Algunos seguidores incluso mencionaron que habían visto anillos colgados al cuello de los actores.

La expareja también había generado rumores tras compartir imágenes desde Italia en fechas similares.

A su regreso a México, Aislinn fue interrogada sobre una posible reconciliación con Ochmann. La actriz respondió: “¿Y si sí?”, una frase que mantuvo abiertas las versiones, aunque no confirmó el estado de su vínculo.

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Mauricio Ochmann habló de los besos con Aislinn en su nueva película

La posibilidad de que Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann retomaran su relación también cobró fuerza por el estreno de Hasta el fin del mundo, película que los reunió frente a las cámaras después de su separación.

Aislin Derbez y Mauricio Ochmann pasan la cuarentena en compañía de su hija Kailani (IG: mauochmann)

En una entrevista para el pódcast de Melo Montoya, Ochmann habló de las escenas románticas que grabó con su exesposa. Al ser consultado por los besos que compartieron en el rodaje, respondió: “Muy rico. Muy rico, la verdad”.

El actor explicó que el proyecto había llegado a ambos cuando todavía estaban casados y compartían una productora. Tras el divorcio, Aislinn se quedó con la película y años más tarde lo convocó para protagonizarla.

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Ochmann sostuvo que, pese a la ruptura, conservaron el cariño y el respeto. También afirmó que la convivencia que lograron construir tiene como prioridad a Kailani. “Siempre el vínculo estuvo muy bonito”.

Hasta el momento, ni Aislinn Derbez ni Mauricio Ochmann confirmaron una reconciliación, un compromiso o planes para una nueva boda. José Eduardo Derbez tampoco aseguró que el enlace estuviera en preparación y sostuvo que no conoce los detalles de la vida personal de su hermana.