Aguinaldo 2026: quiénes lo cobran en noviembre y quiénes deben recibirlo antes del 20 de diciembre

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El pago del aguinaldo 2026 en México tendrá diferentes fechas, dependiendo del régimen laboral o de pensiones al que pertenezcan los beneficiarios. Mientras algunos pensionados y servidores públicos podrán recibir esta prestación durante noviembre, los trabajadores del sector privado tienen como fecha límite legal el 20 de diciembre para cobrar el dinero correspondiente.

Entre los primeros beneficiarios se encuentran los pensionados del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) que reciben su jubilación bajo la Ley del Seguro Social de 1973, así como los pensionados y jubilados del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), quienes tienen contemplada la entrega de la primera parte del aguinaldo durante la primera quincena de noviembre.

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Por su parte, un decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 23 de octubre de 2026 establece que las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal podrán comenzar a cubrir esta prestación a partir del 10 de noviembre. Sin embargo, esto no significa que todos los trabajadores del Gobierno recibirán el depósito en esa fecha.

En el caso de los empleados de empresas privadas, el artículo 87 de la Ley Federal del Trabajo (LFT) establece que el aguinaldo debe entregarse antes del 20 de diciembre y corresponder, como mínimo, a 15 días de salario por un año de servicio.

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¿Qué pensionados del IMSS reciben el aguinaldo en noviembre de 2026?

Los pensionados del IMSS que tienen derecho al aguinaldo son aquellos que obtuvieron su pensión por cesantía en edad avanzada o vejez bajo el régimen de la Ley del Seguro Social de 1973, conocido como Ley 73.

De acuerdo con las disposiciones del instituto, esta prestación equivale a una mensualidad de la pensión y su depósito está previsto para noviembre. Para calcular el importe no se consideran las asignaciones familiares ni las ayudas asistenciales.

De acuerdo con el calendario de pagos difundido para 2026, el depósito de la pensión y el aguinaldo está previsto para el 2 de noviembre.

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Es importante considerar que este beneficio no corresponde a todos los pensionados del instituto. Quienes reciben una pensión por cesantía en edad avanzada o vejez bajo el régimen de la Ley del Seguro Social de 1997 no tienen derecho al aguinaldo anual que se entrega a los pensionados de la Ley 73.

Por ello, antes de considerar este ingreso dentro de sus recursos de fin de año, los beneficiarios deben identificar bajo qué régimen les fue otorgada su pensión.

ISSSTE: cuándo depositan la primera parte del aguinaldo

Los pensionados y jubilados del ISSSTE también recibirán una parte del aguinaldo durante noviembre. El calendario de pagos de 2026 contempla que la primera mitad de esta prestación se entregue durante la primera quincena del mes.

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Esto significa que los beneficiarios no tienen necesariamente una fecha única de depósito, pues el calendario establece un periodo para realizar la dispersión.

También es importante distinguir el pago del aguinaldo de los depósitos correspondientes a la pensión mensual. Para 2026, el calendario del instituto contempla las siguientes fechas:

29 de octubre: pago de la pensión correspondiente a noviembre.

Primera quincena de noviembre: entrega de la primera parte del aguinaldo.

27 de noviembre: depósito de la pensión correspondiente a diciembre.

El pago del 27 de noviembre corresponde a la mensualidad de diciembre, por lo que no debe confundirse con la segunda parte del aguinaldo.

¿Qué trabajadores del Gobierno recibirán el aguinaldo desde el 10 de noviembre?

Los trabajadores de distintas dependencias y entidades de la Administración Pública Federal también están contemplados en el calendario de pagos anticipados.

El decreto publicado en el DOF el 23 de octubre de 2026 establece que el aguinaldo podrá comenzar a cubrirse a partir del 10 de noviembre. La disposición permite adelantar la entrega de la prestación, aunque no establece que todos los servidores públicos deban recibirla ese día.

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Entre los grupos considerados en el decreto se encuentran:

Trabajadores de dependencias y entidades cuya relación laboral se rige por la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado.

Personal operativo de confianza, de enlace y de mando.

Integrantes del Servicio Exterior Mexicano, tanto en el territorio nacional como en representaciones en otros países.

Militares en activo.

Determinadas personas contratadas por honorarios con cargo al capítulo de Servicios Personales.

Pensionistas y beneficiarios de haberes de retiro contemplados en el decreto.

Por tanto, los servidores públicos deben consultar las disposiciones de su dependencia para conocer cuándo se realizará la dispersión correspondiente.

¿Quiénes deben recibir el aguinaldo antes del 20 de diciembre?

Los trabajadores del sector privado tienen derecho a recibir el aguinaldo conforme al artículo 87 de la Ley Federal del Trabajo. Esta disposición establece que los patrones deben entregar la prestación antes del 20 de diciembre de cada año.

El monto mínimo corresponde a 15 días de salario para quienes hayan trabajado durante un año completo. Sin embargo, los contratos individuales o colectivos pueden establecer una cantidad mayor.

El derecho también aplica para trabajadores de base, confianza, sindicalizados, eventuales y personas contratadas por obra o tiempo determinado, siempre que exista una relación laboral subordinada.

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Quienes no hayan cumplido un año de servicio también deben recibir el aguinaldo, aunque sea de manera proporcional al tiempo que trabajaron durante el año.

Además, las empresas pueden adelantar el pago, por ejemplo, durante noviembre para hacerlo coincidir con las promociones de El Buen Fin. No obstante, no existe una obligación general para que los patrones lo entreguen antes de diciembre, siempre que respeten el plazo establecido en la legislación laboral.

¿Cuánto dinero corresponde por el aguinaldo 2026?

El cálculo del aguinaldo depende del salario diario y de los días que establezca el contrato laboral. Para quienes reciben el mínimo de ley y trabajaron durante los 12 meses del año, basta con multiplicar el salario diario por 15.

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Por ejemplo, una persona que percibe 12 mil pesos mensuales tiene un salario diario de 400 pesos, considerando un mes de 30 días.

Al multiplicar esa cantidad por los 15 días mínimos establecidos en la LFT, el resultado es un aguinaldo de 6 mil pesos por un año completo de trabajo, antes de las retenciones fiscales que, en su caso, correspondan.

Cuando el trabajador tiene menos de un año de antigüedad, el importe debe ajustarse proporcionalmente al periodo laborado. Si su contrato contempla más de 15 días de aguinaldo, el patrón debe respetar la cantidad superior.

¿Qué hacer si no pagan el aguinaldo antes del 20 de diciembre?

En caso de que una empresa no entregue el aguinaldo completo o incumpla con el plazo establecido en la Ley Federal del Trabajo, las personas trabajadoras pueden solicitar orientación y asesoría jurídica gratuita ante la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (Profedet).

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La institución brinda acompañamiento para identificar las vías legales disponibles y reclamar el pago de esta prestación. Las personas afectadas cuentan con un plazo de un año para exigir el cumplimiento de este derecho laboral.

La Profedet ofrece atención a través de los teléfonos 800 911 7877 y 800 717 2942, así como del correo electrónico orientacionprofedet@stps.gob.mx.

De esta manera, el calendario del aguinaldo 2026 contempla pagos anticipados para determinados pensionados y trabajadores del sector público, mientras que para los empleados sujetos a la Ley Federal del Trabajo el plazo legal se mantiene antes del 20 de diciembre.