México

¿Cómo sigue la salud de Ramón Rojo Villa de Sonido la Changa? Esto es lo último que se dijo en sus redes sociales

La familia Rojo Villa emitió un comunicado para desmentir información falsa en redes sociales y confirmar que el fundador del sonidero permanece con vida y bajo atención médica, sin revelar su diagnóstico

Un hombre con gafas, gorra y chaqueta deportiva sostiene un micrófono rojo cerca de su boca frente a una consola de audio
La familia aclaró que cualquier actualización sobre su condición se dará a conocer exclusivamente a través de los canales oficiales de la agrupación. (@sonido_la_changa_internacional)
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Ramón Rojo Villa, fundador de Sonido La Changa, permanece en reposo por indicación médica, según confirmó un nuevo comunicado de su familia. El mensaje busca frenar la circulación de información falsa en redes sociales sobre el estado de salud del sonidero, que esta semana canceló una presentación en Ecatepec.

La familia aclaró que cualquier actualización sobre su condición se dará a conocer exclusivamente a través de los canales oficiales de la agrupación.

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Sonido la Changa Internacional (Facebook)

El comunicado más reciente de la familia

El mensaje difundido en redes advierte de forma textual: “Se informa a todo el público, medios de comunicación y seguidores que Ramón Rojo Villa se encuentra en reposo, por recomendaciones médicas de su doctor”.

El texto continúa con un pedido directo a los seguidores: “Pedimos hacer caso omiso a mala y falsa información que circula en redes sociales”.

La familia insistió en que toda información oficial sobre el estado de salud del sonidero se dará exclusivamente a través de sus medios.

¿Qué pasó con Ramón Rojo Villa? El fundador de Sonido La Changa se encuentra en reposo por recomendación médica desde finales de octubre de 2026, luego de cancelar una presentación en Ecatepec por motivos de salud. Su familia desmintió rumores sobre un fallecimiento y aclaró que permanece con vida, bajo atención médica, sin precisar públicamente el diagnóstico.

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El comunicado cierra con un agradecimiento: “Agradecemos de corazón al público y a todas las personas que han preguntado y se han preocupado por su salud”, firmado por la Familia Rojo Villa.

Cartel con el logotipo de Sonido La Changa y un recuadro blanco que contiene un comunicado oficial firmado por la Familia Rojo Villa
Un comunicado oficial del grupo sonidero La Changa informa que Ramón Rojo Villa permanece en reposo por recomendación médica. (Familia Rojo VIlla)

Cronología: de la cancelación en Ecatepec al pedido de oraciones

El 28 de octubre, Sonido La Changa canceló su participación en el Segundo Festival Cultural Ecatepec 2026 “El Viento Nos Une”, donde tenía previsto presentarse esa misma tarde, a las 6:00 pm. El evento era parte de la Noche Sonidera que cerraría el desfile inaugural del encuentro cultural, con la participación también de Mexikan Sound System.

La agrupación atribuyó la suspensión a “causas de fuerza mayor” vinculadas a la salud de su fundador.

Un día después, el 29 de octubre, el equipo de Sonido La Changa publicó un primer comunicado en el que pidió a sus seguidores unirse en oración por la recuperación de Rojo Villa. El mensaje decía: “Familia changuera, público de Tepito y de todo México: hoy con el corazón en la mano, elevamos nuestras oraciones y nuestros mejores deseos para la pronta recuperación de nuestro líder, maestro y leyenda, el Sr. Ramón Rojo Villa”.

El mismo mensaje añadía: “En estos momentos su salud requiere de reposo y atención, por lo que pedimos a todo nuestro querido público, con mucho respeto, su comprensión, empatía y solidaridad”.

Hasta el momento, ni la familia ni el equipo de la agrupación han revelado públicamente qué padecimiento enfrenta Ramón Rojo Villa.

Cartel con el retrato de Ramón Rojo Villa, el logotipo de Sonido La Changa y un mensaje escrito que pide por su recuperación de salud
Un comunicado oficial de Sonido La Changa pide oraciones y pronta recuperación para su fundador, Ramón Rojo Villa. (Sonido la Changa Internacional)

Desmentido de rumores sobre su fallecimiento

Ramón Rojo Villa
Ramón Rojo Villa, La Changa. Foto: Gobierno de la CDMX

La preocupación por la salud del sonidero derivó en la circulación de versiones falsas en redes sociales, incluidos videos que sugerían su fallecimiento.

Ante esto, el equipo de Sonido La Changa emitió un desmentido categórico para invalidar esas publicaciones y confirmar que Ramón Rojo Villa permanece con vida.

Se reportaron también versiones sobre un episodio previo de hipotensión arterial que habría requerido asistencia hospitalaria, aunque la familia no lo señaló como la causa única de la cancelación en Ecatepec. Esa información, atribuida a reportes no confirmados oficialmente, no fue corroborada por los comunicados de la familia Rojo Villa.

Captura de pantalla de una esquela fúnebre con la fotografía de un hombre, velas y un lazo negro, cruzada por un sello rojo con la palabra Falso.
Una publicación digital sobre el presunto fallecimiento del sonidero mexicano Juan Efrén lleva un sello rojo que califica el contenido como falso. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Reembolsos y compromisos pendientes

Además de suspender su presentación en Ecatepec, Sonido La Changa canceló otra fecha prevista para la festividad de San Judas Tadeo en Melchor Ocampo.

La agrupación anunció que devolverá “peso por peso” el dinero recibido por el evento de Ecatepec. En un comunicado dirigido a Benjamín González, identificado como organizador del festival, el equipo de la agrupación ofreció disculpas al Ayuntamiento de Ecatepec y a los organizadores por los inconvenientes ocasionados y confirmó que el proceso de reembolso ya estaba en marcha.

Pese al cuadro de salud de su fundador, Sonido La Changa mantiene comprometidas dos fechas en Los Ángeles para la segunda semana de noviembre: el 13 en Leonardos de Huntington Park y el 14 en Roccapulco Supper Club, ambas compartiendo cartel con el artista Liran Roll.

La presentación programada para el 2 de noviembre en Puebla continúa anunciada, aunque su realización dependerá de la evolución del estado de salud de Ramón Rojo Villa.

Día de Muertos en Ecatepec
Ecatepec celebra el Día de Muertos con el Festival Cultural "El Viento Nos Une"

Antecedentes de salud y trayectoria del sonidero

Esta no es la primera vez en 2026 que un problema de salud de Ramón Rojo Villa afecta la actividad de la agrupación. En agosto de ese año, el sonidero fue sometido a una cirugía y su equipo confirmó una restricción médica de reposo del 6 al 20 de ese mes.

Esa indicación obligó a posponer su participación en un encuentro organizado por Danza UNAM, dentro del programa “Tradición y Actualidad en los Cuerpos Danzantes”.

El 24 de octubre de 2026, días antes de la cancelación en Ecatepec, Ramón Rojo Villa había celebrado 58 años de trayectoria al frente de Sonido La Changa. En esa ocasión declaró: “Hasta las últimas horas de mi vida, hasta el último aliento de mi ser, seguiré siendo sonidero”.

Rojo Villa fundó Sonido La Changa en 1968 en el barrio de Tepito, en la Ciudad de México. El proyecto nació amenizando bailes populares en ese barrio y con el tiempo lo llevó a presentarse en festivales de mayor escala, como el Vive Latino y el Primavera Sound de Barcelona.

Un hombre con gorra, anteojos y chaqueta deportiva manipula una consola de sonido mientras una persona cercana sostiene un teléfono celular
Ramón Rojo Villa, fundador de Sonido La Changa, manipula una consola de sonido durante un evento musical. (@sonido_la_changa_internacional)

Última aparición pública antes de la cancelación

Días antes de que se conociera su problema de salud, Ramón Rojo Villa había formado parte del cartel de Maloween, una fiesta de Halloween para adultos organizada por la marca de bebidas Gran Malo en el parque Aztlán, dentro de la Feria de Chapultepec, en Ciudad de México.

El evento se realizó el sábado 24 de octubre, con un horario de 18:00 a 1:00 de la madrugada, y tuvo como anfitrión al creador de contenido Luisito Comunica. La celebración, dirigida exclusivamente a mayores de edad, combinó disfraces obligatorios, atracciones mecánicas y música en vivo.

El cartel musical de Maloween reunió a seis artistas: Pablito Mix, quien encabezó la lista, Sonido La Changa, DJ Ansiedad, Yhan Malek, Dr Who y El Viic. La fecha coincidió con la celebración de los 58 años de trayectoria de Rojo Villa al frente de su agrupación, cumplidos ese mismo 24 de octubre.

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