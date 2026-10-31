¿Qué tan seguros son los parques de CDMX? Envenenamiento de perros en la Condesa enciende alertas

Envenenamiento de perros en la Condesa enciende alertas (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Los casos de perros envenenados en el Parque España, ubicado en la colonia Condesa de la Ciudad de México, encendieron las alertas sobre la seguridad de los espacios públicos y los riesgos que representa la presencia de sustancias tóxicas en áreas de convivencia.

La muerte de al menos tres canes, así como los reportes de otros animales intoxicados, provocaron la intervención de autoridades capitalinas y abrieron una discusión sobre la protección de las distintas formas de vida que habitan la ciudad.

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Ante esto, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México inició una investigación por maltrato animal, luego de que se localizaran alimentos que presuntamente contenían cápsulas con sustancias peligrosas. Estos reportes sobre posibles cebos tóxicos también se extendieron a calles aledañas al parque, lo que amplió la preocupación entre quienes frecuentan la zona.

Nahum Orocio Alcántara, coordinador universitario para la Sustentabilidad de la Universidad Iberoamericana, advirtió que el problema no debe abordarse únicamente como un caso de crueldad, sino también como un asunto de seguridad pública y protección ambiental. El especialista señaló que la colocación deliberada de sustancias capaces de provocar sufrimiento o muerte está prohibida por la legislación capitalina.

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Cebos tóxicos en Parque España representan un riesgo para personas y otras especies

Uno de los principales peligros de encontrar alimentos contaminados en espacios públicos es que sus efectos pueden alcanzar a seres vivos distintos de aquellos contra los que aparentemente fueron colocados. De acuerdo con el especialista, los animales domésticos no son los únicos expuestos, pues la fauna silvestre también puede entrar en contacto con estos productos.

Entre los posibles afectados se encuentran:

Animales de compañía: perros y otras mascotas que recorren las áreas verdes.

Fauna silvestre: aves, pequeños mamíferos y otras especies que buscan alimento o refugio.

Personas: quienes podrían exponerse accidentalmente a las sustancias peligrosas.

El académico explicó que identificar los componentes encontrados será indispensable para conocer su nivel de toxicidad, las formas de exposición y el alcance de los posibles daños.

El hombre mató a cuatro perros y envenenó a otros más Foto: Facebook Alessandra Rojo de la Vega

Violencia contra animales también genera preocupación por sus implicaciones sociales

Desde la Psicología, Perla Leal Galicia, académica del Departamento de Psicología de la IBERO, informó sobre los posibles vínculos entre la crueldad hacia los animales y otras manifestaciones de violencia contra las personas. Asimismo, señaló la importancia de analizar estas conductas sin asumir que necesariamente derivarán en agresiones humanas.

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Esta perspectiva complementa el análisis ambiental, pues permite abordar los hechos desde la protección de seres vulnerables y la prevención de comportamientos violentos.

Parques de CDMX también son espacios para proteger la biodiversidad

Orocio Alcántara recordó que las ciudades no están habitadas exclusivamente por seres humanos, ya que en sus áreas verdes también conviven aves, insectos, pequeños mamíferos y plantas que forman parte de los ecosistemas urbanos.

Por ello, consideró que una metrópoli sustentable debe garantizar condiciones para proteger a las distintas especies y atender los conflictos de convivencia mediante educación, regulación y aplicación de la ley.

Detienen a presunto culpable de envenenar a los perros

El pasado viernes, la Secretaría de Seguridad Ciudadana informó que derivado de las denuncias de vecinos y el seguimiento de cámaras, se identificó a una persona sospechosa de haber dejado los cebos envenenados para animales de compañía en inmediaciones de la Condesa y Parque España, en la alcaldía Cuauhtémoc.

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Derivado de esto, el hombre acusado fue detenido por envolver pastillas de veneno en salami o chorizo, los cuales fueron tirados en áreas verdes de diversos espacios.