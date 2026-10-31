Niños piden su calaverita y reciben tortillas con sal de negocio en Aguascalientes

Los empleados de un establecimiento aprovecharon sus tortillas recién hechas para compartir tacos de sal con los alumnos de kínder.

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Una celebración escolar por Halloween y el Día de Muertos terminó con una escena que conquistó por su espontaneidad y sabor mexicano. Durante un recorrido por las calles de Calvillo, Aguascalientes, un grupo de pequeños disfrazados cambió la tradicional petición de golosinas por un antojo mucho más cotidiano: tortillas recién hechas.

Los alumnos de preescolar caminaban por la localidad como parte de las actividades organizadas para festejar esta temporada. Sin embargo, al encontrarse con una tortillería, decidieron hacer una petición que tomó por sorpresa a quienes se encontraban trabajando en el establecimiento.

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“¡Queremos tortillas, queremos tortillas!”, comenzaron a corear los niños frente al negocio, dejando de lado por un momento la costumbre de pedir dulces durante las celebraciones de Halloween.

La singular solicitud provocó una reacción inesperada por parte de los trabajadores, quienes lejos de ignorar a los pequeños, decidieron sumarse a la celebración y regalarles algo que difícilmente olvidarían.

Trabajadores de tortillería sorprenden a los pequeños con tacos

La escena ocurrió durante un recorrido escolar por las festividades de Halloween y Día de Muertos en Calvillo, Aguascalientes.

Después de recorrer las calles, los menores llegaron a una pequeña explanada situada a un costado del establecimiento, donde se detuvieron durante unos momentos. Fue entonces cuando los empleados de la tortillería tuvieron una iniciativa que convirtió el recorrido escolar en una experiencia todavía más especial.

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Los trabajadores prepararon tacos de sal para los estudiantes utilizando tortillas recién elaboradas, que todavía conservaban el calor después de salir de la máquina. El sencillo platillo fue suficiente para provocar la emoción de los pequeños, quienes disfrutaron de este tradicional antojo mexicano.

(Captura de pantalla)

La convivencia quedó marcada por la alegría de los niños, que encontraron una manera distinta de celebrar estas fechas. En lugar de llenar sus bolsas con caramelos y chocolates, pudieron degustar uno de los alimentos más representativos de la gastronomía nacional.

El gesto de los empleados también llamó la atención por la sencillez con la que respondieron a la petición. Sin necesidad de organizar una actividad extraordinaria, aprovecharon lo que tenían a su alcance para compartir un momento agradable con los visitantes.

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Una tradición mexicana que se convirtió en el mejor regalo

(Captura de pantalla)

Las celebraciones de Halloween y Día de Muertos suelen estar acompañadas de disfraces, recorridos escolares y la búsqueda de golosinas. No obstante, la experiencia de estos pequeños en Calvillo mostró que las tradiciones también pueden adquirir un toque diferente cuando se combinan con las costumbres locales.

La escena recordó que las tortillas forman parte de la vida cotidiana de millones de familias mexicanas y que, para algunos, pueden representar un antojo mucho más atractivo que los dulces que habitualmente se reparten durante estas festividades.

La petición de los alumnos también evidenció la espontaneidad que caracteriza a los niños, quienes expresaron sin rodeos lo que realmente querían disfrutar durante su paseo.

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Por su parte, los trabajadores de la tortillería demostraron que un gesto de generosidad puede transformar una actividad ordinaria en un recuerdo especial. La preparación de los tacos de sal permitió que los menores compartieran un momento de convivencia mientras continuaban con sus festejos.

Así, el desfile escolar en Calvillo dejó una anécdota que se alejó de lo habitual en estas fechas. Los pequeños cambiaron los dulces por tortillas calientes y recibieron una respuesta que convirtió su ocurrencia en una experiencia llena de alegría, demostrando que los detalles más sencillos pueden ser los que generan mayor emoción.