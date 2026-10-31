México

Estaciones del Metrobús fuera de servicio en esta última hora de este 31 de octubre

Este medio de transporte cuenta con más de 22 millones de usuarios al año, a los que mueve a través de sus siete líneas

Toma tus previsiones para que no llegues tarde a tu destino. (CUARTOSCURO)
Toma tus previsiones para que no llegues tarde a tu destino. (CUARTOSCURO)
Guardar

Con más de 22 millones de usuarios, el Metrobús se ha convertido en el segundo medio de transporte más usado en la Ciudad de México, sólo superado por el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Actualmente cuenta con siete líneas: la línea 1, que va de Indios Verdes a El Caminero; la línea 2, que va de Tepalcates a Tacubaya; la línea 3, que cubre de Tenayuca a Pueblo Sta. Cruz Atoyac; la línea 4, que contempla tramos de San Lázaro a las terminales 1 y 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (CDMX).

PUBLICIDAD

Asimismo, la línea 5 va de Río de los Remedios a Preparatoria 1; la línea 6 cubre de Villa de Aragón a El Rosario; la línea 7, que cubre de Indios Verdes a Campo Marte.

Debido a la alta demanda de este servicio de transporte público, el Metrobús ha implementado una página para informar sobre el estado de servicio de las líneas, con actualizaciones cada hora sobre el tipo de servicio y las estaciones que tienen cierres temporales.

Última actualización del avance del Metrobús

Línea 1

Estado de servicio: Eventos temporales

Estación afectada: Reforma - Hamburgo

Línea 2

Estado de servicio: Regular

Estación afectada: Ninguna

Línea 3

Estado de servicio: Regular

Estación afectada: Ninguna

Línea 4

Estado de servicio: Regular

Estación afectada: Ninguna

Línea 5

Estado de servicio: Regular

Estación afectada: Ninguna

Línea 6

Estado de servicio: Intervención en la estación e Intervención en la estación

Estación afectada: Riobamba y Hospital Infantil La Villa - De Los Misterios

Línea 7

Estado de servicio: Eventos temporales e Intervención en la estación

Estación afectada: Hidalgo - Campo Marte y De los Misterios - Gustavo A. Madero

El estado de la Línea Emergente no es incluido por el Metrobús en este reporte

Costos y horarios del Metrobús

Unidades del Metrobús. (Twitter @Claudiashein)
Unidades del Metrobús. (Twitter @Claudiashein)

Cada una de las líneas tiene un número y un color distintivo, que en total suman 125 kilómetros y 283 estaciones, la mayoría dentro del territorio de la Ciudad de México y pocas en el Estado de México.

PUBLICIDAD

El costo actual para subir al Metrobús es de $6.00 pesos sin importar la distancia, mientras que el precio itinerario de San Lázaro a la terminal 1 o 2 del AICM de la línea 4 tiene un costo de $30.00 pesos.

Por otro lado, el servicio es gratuito para los adultos mayores de 70 años de edad, personas con discapacidad y niños menores de cinco años.

En cuanto a los transbordos, éstos son gratuitos siempre y cuando se realicen dentro de las primeras dos horas de haber ingresado al sistema y con recorrido en una sola dirección.

Los pagos se pueden hacer con una tarjeta especial llamada “Movilidad Integrada”, que puede ser adquirida en las mismas estaciones; y los pagos se pueden hacer con billetera electrónica, tarjeta bancaria, tarjeta sin contacto y CODI.

El horario de operación del Metrobús es de lunes a viernes de 4:30 a 24:00 horas; mientras que los sábados, domingos y días festivos es de 5:00 a 24:00 horas.

El Metrobús emplea cuatro tipo de autobuses: 1) los articulados, son los que tienen dos vagones y tienen una capacidad aproximada de 160 pasajeros; 2) los biarticulados, que tiene tres vagones para albergar a 240 pasajeros; 3) los empleados en la línea 4 tiene una capacidad de 60 pasajeros; y 4) y los de doble piso de la línea 7, que pueden transportar a 90 personas.

Visita nuestra página en Google News

Temas Relacionados

Últimas actualizacionesMetrobús CDMXMetrobús

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Baja California Sur activa operativos de auxilio tras las fuertes lluvias que azotaron Los Cabos

Los equipos de emergencia consiguieron rescatar a 41 personas que permanecían en áreas de peligro y retiraron 18 vehículos afectados

Baja California Sur activa operativos de auxilio tras las fuertes lluvias que azotaron Los Cabos

El Mayo se escondía en Yucatán: así intentó el Ejército capturarlo durante el equinoccio en Chichén Itzá

La docuserie de Netflix revela que el narcotraficante acudía a la zona arqueológica durante el equinoccio de primavera, por lo que militares intentaron localizarlo entre los visitantes

El Mayo se escondía en Yucatán: así intentó el Ejército capturarlo durante el equinoccio en Chichén Itzá

Día de Muertos 2026: ¿Qué se pone en el altar para los niños?

Las familias mexicanas alistan manteles blancos con calaveritas pequeñas y frutas dulces buscando honrar a las almas jóvenes justo un día antes del arribo general correspondiente a los difuntos mayores

Día de Muertos 2026: ¿Qué se pone en el altar para los niños?

Javier Aguirre descarta milagros: Valencia sigue sin ganar en LaLiga

El Vasco sostuvo que la llegada de un entrenador no cambia de inmediato la dinámica de un club

Javier Aguirre descarta milagros: Valencia sigue sin ganar en LaLiga

Emma Coronel le preguntó a la IA si era mala persona tras describirle su pasado legal en vivo con streamer

La esposa del narco sentenciado en EEUU, Joaquín “El Chapo” Guzmán, se sorprendió de la descripción que se hizo de su vida

Emma Coronel le preguntó a la IA si era mala persona tras describirle su pasado legal en vivo con streamer
MÁS NOTICIAS

NARCO

El Mayo se escondía en Yucatán: así intentó el Ejército capturarlo durante el equinoccio en Chichén Itzá

El Mayo se escondía en Yucatán: así intentó el Ejército capturarlo durante el equinoccio en Chichén Itzá

Emma Coronel le preguntó a la IA si era mala persona tras describirle su pasado legal en vivo con streamer

Vinculan a conductor que atropelló y mató a promotor cultural de Tepito que viajaba con dos mujeres con droga

Capturan a Édgar “El 77″ e Inés de La Familia Michoacana en Guerrero tras secuestro de más de 100 personas

Narcoviolencia en Sinaloa: Marina envió otros mil 600 elementos tras hallazgo de dos cabezas humanas

ENTRETENIMIENTO

CDMX alista una expo gratis de Godzilla por la nueva película de Takashi Yamazaki

CDMX alista una expo gratis de Godzilla por la nueva película de Takashi Yamazaki

Este es el centro de ICE donde Inés Gómez Mont permanece detenida en Florida

La catrina monumental de CDMX ya tiene rival: Veracruz presume catrina de más de 33 metros

La Maldita Vecindad, Allison y Los pericos darán conciertos gratuitos en el Festival Internacional Las Cuatro Casas, cerca de CDMX

La Maldita Vecindad rinde homenaje al Xoloitzcuintle con nuevo tema y dará concierto gratis en Día de Muertos

DEPORTES

La voló sin portero: el oso de César ‘Chino’ Huerta en el duelo entre Puebla y Pumas

La voló sin portero: el oso de César ‘Chino’ Huerta en el duelo entre Puebla y Pumas

Checo Pérez no salió a la FP3: por qué el piloto de Cadillac se perdió la última práctica libre en México

Javier Aguirre descarta milagros: Valencia sigue sin ganar en LaLiga

Clasificación del GP México EN VIVO: Checo Pérez y Bottas ya están en el AHR

¿Bayern Múnich jugará en México? directivo abre la puerta para visitar el Estadio Azteca